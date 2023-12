En 1978, la actriz Ingrid Bergman dijo en una entrevista que la fama, tenía una única ventaja. La de ser reconocido hasta el último suspiro, por incluso una generación que no había nacido por entonces. La frase puede parecer un acertijo, pero en realidad, tiene mucho de ver con el sentido de la celebridad. En especial, en la actualidad, en que buena parte de las figuras de renombre, ocupan un lugar de importancia en la cultura pop. Tanto, como para que sus muertes sean motivo de dolor y duelo para buena parte de sus seguidores.

Un punto que quedó demostrado en el año 2023, con la muerte de varios actores, actrices y directores, que formaron parte esencial del mundo del entretenimiento. Ya fuera por sus aportes únicos, papeles más importantes o ser hito en un antes y después de varios géneros. Lo cierto es que los fallecidos durante los últimos meses, dejaron tras de sí, una larga historia que se extiende por lo mejor del mundo del espectáculo. También, reflexiones sobre su vida y su legado a la forma en que comprendemos el entretenimiento.

En conmemoración de sus memorias, te dejamos una lista de los actores, actrices y directores que fallecieron durante este año. De un cineasta clásico español, hasta que un intérprete que encarnó la soltería y sus vivencias en la última década del siglo pasado. Todos, son recuerdos de importancia para nuestra memoria colectiva y en particular, lo que las grandes historias del cine y televisión brindan a su paso. La gran herencia que todos brindan a la posteridad.

Ryan O’Neal

El protagonista de éxitos como Historia de amor de Arthur Hiller y Barry Lyndon de Stanely Kubrick, murió el 8 de diciembre de 2023 debido a una insuficiencia cardíaca. Eso, a pesar de que con 82 años, había sufrido una serie de enfermedades de considerable gravedad, como leucemia y cáncer de próstata. Lo que convirtió a su vida privada en fuente de especulaciones y comentarios.

No obstante, fue más conocido por ser un actor versátil que podía interpretar tanto un héroe romántico como otros papeles más oscuros. Lo que le hizo convertirse en un ídolo apenas con 22 años. Eso, al encarnar a Oliver, el desventurado amante del clásico dramático de los setenta, dirigido por Hiller. Posteriormente, y luego de varios fracasos de taquilla, encontraría su momento más alto junto a Kubrick. Lo que le dio el definitivo empujón como un intérprete maduro.

Matthew Perry

FILE - In this April 28, 2015, file photo, Matthew Perry arrives at the LA Premiere of "Ride" in Los Angeles. On Monday, Dec. 11, 2023 the California-based tech giant released its annual “Year in Search,” which includes top global inquires ranging from 2023's unforgettable pop culture moments (hello, Barbenheimer), to the loss of beloved figures and tragic news carrying worldwide repercussions. (Photo by Rich Fury/Invision/AP, File)

La estrella de la célebre serie Friends, tuvo un largo camino entre dolencias físicas y adicciones, que marcaron diversos altibajos en su carrera. Todo lo cual le llevó a la muerte el 28 de octubre, con 54 años de edad y un complicado historial médico a cuestas.

Conocido por su papel como Chandler Bing, obtuvo fama temprana. En diez temporadas de la querida serie de la NBC, se volvió un icono mundial de la comedia y encarnó las ansiedades de toda una generación. Pero mucho más, supo explorar en la sensibilidad de un nuevo tipo de masculinidad que marcó época en el mundo del espectáculo.

Finalizada la producción, el artista no tuvo de nuevo un éxito semejante. Eso, a pesar de participar en series como Studio 60 en Sunset Strip, Go On y The Odd Couple, y en películas como Fools Rush In, The Whole Nine Yards y 17 Again. En el año 2022, publicó el libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, en el que habló sobre sus adicciones y los puntos más oscuros de su vida.

Suzanne Somers

La actriz, autora, cantante y empresaria, murió el 15 de octubre a los 76 años de edad. Comenzó su carrera en 1977 en la serie Apartamento para tres. Un éxito mundial que la convirtió en chica de portada de varias de las publicaciones estadounidenses más reconocidas.

En 1991, volvió a ser el rostro de un fenómeno televisivo con Los tuyos y los míos, en las que protagonizaba junto a Patrick Duffy. Nueve años después, fue diagnosticada con un cáncer agresivo de mama, del que sobrevivió y cuya experiencia contó en un libro. Como escritora de superventas, usó su visibilidad para analizar temas como la belleza, la salud y la enfermedad en la mujer. Lo que la convirtió en una celebridad fuera de la pantalla chica.



Piper Laurie

Conocida por sus papeles en Carrie y Twin Peaks, murió el 14 de octubre a la edad de 91 años. Siendo aún muy joven, recibió una nominación al Oscar por su papel en el drama El buscavidas estrenado en 1961 y dirigida por Robert Rossen. En 1976, se haría un icono de la cultura pop, al encarnar a Margaret White, la madre fanática religiosa de Carrie (Sissy Spacek).

La cinta de Brian De Palma, basada en el libro de Stephen King, se convirtió volvió un clásico instantáneo del terror. La encarnación de una mujer dominante y monstruosa, le valió una segunda nominación al Oscar. En 1986, obtendría una tercera por Hijos de un dios menor de Randa Haines. Lo que cimentó su éxito a futuro.



Michael Gambon

El británico murió el 28 de septiembre luego de un sufrir un complicado cuadro de neumonía. Para entonces, ya se encontraba retirado de la actuación, debido al Alzheimer. Lo que le llevó a publicar una conmovedora despedida, en la que admitía ser incapaz de recordar sus líneas de libreto.

Siendo un intérprete de teatro, se hizo mundialmente famoso cuando obtuvo el papel de Albus Dumbledore en la saga de películas de Harry Potter. Se trató de todo un reto actoral. El personaje había sido interpretado hasta entonces por Richard Harris. Pero luego de la muerte de este, la búsqueda del nuevo rostro del director del colegio de magia y Hechicería Hogwarts, se volvió complicada. Pero el testigo recayó en Gambon, que brindó una nueva sensibilidad y energía al hechicero.



William Friedkin

El ganador del Oscar como mejor director por Contra el imperio de la droga y El exorcista, murió el 7 de agosto a los 87 años. Conocido por su impulso al movimiento New Hollywood en 1970, su carrera se distinguió por llevar al cine temas densos e incómodos.

Pero fue su perspectiva sobre la obra de William Peter Blatty, acerca de la posesión de una niña, lo que demostraría su capacidad para el escándalo. El director convertir el relato de terror religioso en una crítica social, una exploración sobre la sensibilidad eclesiástica y los límites del cine de terror. Con secuencias que todavía hoy sorprenden y causan repugnancia, Friedkin abrió un nuevo escenario en el cine de género. Uno que combinaba el trasfondo filosófico con imágenes grotescas.

Lance Reddick

PARK CITY, UT - JANUARY 18: Actor Lance Reddick poses for a portrait during the 2014 Sundance Film Festival at the WireImage Portrait Studio at the Village At The Lift Presented By McDonald's McCafe on January 18, 2014 in Park City, Utah. (Photo by Jeff Vespa/WireImage)

Conocido por su participación en Perdidos, The Wire, Fringe y la franquicia John Wick, murió el 17 de marzo a los 60 años. Comenzó su carrera como intérprete de teatro en Eastman School of Music (Rochester, Nueva York) y en la Universidad de Yale. Pero fue en la pantalla pequeña, en la que encontró su oportunidad de interpretar personajes retorcidos, a menudo violentos e implacables. Varios de los cuales, le hicieron famoso.

En el cine, hizo otro tanto, al encarnar a Charon, el conserje del Hotel Continental de Nueva York. Lo que comenzó como un secundario de lujo, se hizo más elaborado a medida que la franquicia avanzó y le brindó profundidad a la inquietante figura. Por curioso que parezca, el personaje es asesinato en John Wick 4, lo cual cierra de manera respetuosa la vida del intérprete.

Andre Braugher

El actor de teatro y televisión, murió el 11 de diciembre de 2023, a la edad de 61 años. Obtuvo fama por sus papeles en la serie Homicide: Life on the Street y en Men of a Certain Age. No obstante, fue el personaje del Capitán Ray Holt en la serie Brooklyn 99, la que le convirtió en icono de la pantalla pequeña y después, el streaming.

Con un sentido del humor retorcido y sutil, su forma de interpretar a héroes por lo general malhumorados, pero, con un gran corazón, cautivó a los fanáticos. También, su capacidad para mezclar comedia y drama con inteligencia y sutileza.

Mark Margolis

El 3 de agosto, murió a los 83 años el actor que obtuvo fama por expresar su furia con el sonido de una campanilla. El cruel Héctor Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul, encarnó en buena medida el lado oscuro de ambas series. Pero a la vez, los secretos que llevaban el resto de los personajes a cuestas.

Veterano del teatro, dio su salto a la pantalla grande con Caracortada y Ace Venture: detective de mascotas. ¿Un dato curioso?, fue parte del elenco recurrente en las películas de Darren Aronofsky, al que acompañó desde el teatro hasta su primer proyecto cinematográfico, Pi.



Angus Cloud

El actor de 25 años, murió el 31 de julio. Eso, como consecuencia de lo que se determinó, fue una sobredosis causada por metanfetamina, fentanilo, cocaína y benzodiazepinas.

El intérprete había hecho su pública su lucha contra la depresión y las adicciones. En especial, luego del fallecimiento de su padre. De hecho, de Fezco de Euphoria, un traficante de drogas bondadoso, de alguna forma reflejó sus luchas y angustias.



Paul Reubens

FILE - Actor Paul Reubens portraying Pee-wee Herman poses for a portrait while promoting "The Pee-wee Herman Show" live stage play, Monday, Dec. 7, 2009, in Los Angeles. Reubens died Sunday night after a six-year struggle with cancer that he did not make public, his publicist said in a statement. (AP Photo/Danny Moloshok, File)

El recordado Pee-wee Herman, murió el 30 de julio con 70 años. Su carrera comenzó en el grupo de comedia Groundlings. Desde allí se destacó por su capacidad para la improvisación y también, la de incursionar en personajes curiosos. Uno de ellos, un extraño hombre con enorme imaginación que terminaría por ser su creación más conocida.

The Pee-wee Herman Show, que comenzó como una obra de teatro con cuatro sketches, se hizo tan popular que llegó y a la televisión. En 1986, cambió de nombre por Pee-wee’s Playhouse, que se emitió en CBS hasta 1990. Luego y debido un escándalo que involucró su presencia en un cine de adultos, su figura decayó hasta desaparecer casi por completo.

Alan Arkin

THE KOMINSKY METHOD

El actor, director, productor y autor ganador del Oscar, murió el 23 de junio los 89 años. Alan Arkin se hizo famoso, por sus actuaciones en las que combinaba la comedia satírica con un toque dramático. Lo que le llevó a obtener el premio de la Academia por la película Pequeña Miss Sunshine de 2006.

Además de su trabajo en Hollywood, Arkin escribió cuatro éxitos de librería. The Lemming Condition, sus secuelas inmediatas The Clearing y las memorias An Improvised Life y Out of My Mind. En estas últimas, cuenta su relación con la fama y la soledad.

Julian Sands

El británico, de 65 años, murió luego de perderse en una caminata de sendero al sur de California. Por cinco meses, los oficiales de la región le buscaron en los bosques aledaños. Seis semanas después, fueron localizados restos humanos por la zona. Pero no sería el 27 de junio, se identificaron como el cuerpo del actor.

Sands tuvo su primer gran éxito en el drama de época Un cuarto con vista, estrenado en 1985. Luego participaría en Adiós a Las Vegas, Arachnophobia y en televisión en las series Dexter y 24.

Tom Sizemore

PARK CITY, UT - JANUARY 17: Actor Tom Sizemore poses for a portrait during the 2014 Sundance Film Festival at the WireImage Portrait Studio at the Village At The Lift Presented By McDonald's McCafe on January 17, 2014 in Park City, Utah. (Photo by Jeff Vespa/WireImage)

Recordado por su éxito junto a Quentin Tarantino, murió el 3 de marzo a los 61 años tras padecer un aneurisma cerebral. Su carrera, en la que atravesó escándalos de índole personal que frecuentemente opacaron su trabajo, fue controversial. Eso, a pesar de actuar bajo las órdenes de Martin Scorsese, Steven Spielberg, Oliver Stone y Michael Mann.

Pero las acusaciones en su contra por violencia y agresión, le llevaron incluso a la cárcel. Con todo, Sizemore se destacó como un actor de carácter capaz de dar vida a personajes de acción emocionalmente complejos.

Raquel Welch

La estrella, considerada durante toda su vida icono de la belleza, murió el 15 de febrero con 82 años. En 1960, se transformó en un rostro recurrente en la ciencia ficción, al participar en películas como Fantastic Voyage y One Million Years B.C. Esta última, dejaría para la historia del cine, su imagen en un bikini de piel, que se hizo un emblema de la serie b del género.

En el 2001,regresó a la fama con la película Una rubia muy legal de Robert Luketic, en la que satirizó sus frecuentes roles como mujer fatal. Lo que le valió un revival en el mundo del cine.

Carlos Saura

El célebre director de cine de vanguardia español, murió el 10 de febrero a los 91 años, un día antes de recibir el premio honorífico en los Premios Goya 2023. Todo un símbolo de su importancia en el cine del país y del resto del mundo.

De La caza de 1966 hasta su conocida trilogía de flamenco, Bodas de sangre, la obra de Saura es un homenaje a la creación artística de su país. También, un comentario social importante sobre los cambios políticos europeos. Varios de los cuales, celebró en sus películas.

Gina Lollobrigida

La llamada mujer más bella del mundo, murió 15 de enero a los 95 años. Artista multifacética, mostró su creatividad en una prolífica carrera artística más de la pantalla grande, lo que abarcó la pintura y escultura. Este último aspecto le valió un reconocimiento extra en España y Francia.

Incluso en 1997, intentó incursionar en la política de su natal Italia. A pesar de no lograrlo, su capacidad para encarnar al ciudadano común, reverdeció los laureles del éxito y la volvió, de nuevo, una figura central del país.

Ray Stevenson

El actor murió de manera sorpresiva, el 21 de mayo a los 58 años de edad. Deja como herencia, una carrera prolífica que abarcó todo tipo de géneros. Desde su salto a la fama en la comedia dramática Vuelo en Busca del Amor de Paul Greengras, su breve paso por Marvel hasta su último papel en Ahsoka.

El intérprete se distinguió por brindar carácter y sobre todo, complejidad intelectual a sus personajes. Un elemento por el que será recordado por el más diverso público en varias franquicias a la vez.

