El actor y comediante Paul Reubens, conocido internacionalmente por interpretar a Pee-wee Herman en múltiples películas y series de TV, especialmente en la década de 1980, ha fallecido a los 70 años.

La noticia se confirmó a través de la cuenta de Instagram dedicada al personaje de Paul Reubens. Según comunicó su entorno, el artista padecía de cáncer y había decidido afrontar la enfermedad sin darla a conocer públicamente. Su deceso se produjo en la noche del domingo.

"Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad. Paul luchó contra el cáncer con valentía y en privado durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento dotado y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu", dice el comunicado oficial.

Reubens inició su carrera haciendo comedia de improvisación en los años setenta en el teatro The Groundlings, en Los Angeles. Allí desarrolló a Pee-wee Herman, que pasó a tener vida propia en los años ochenta. El primer gran éxito del personaje fue un show de medianoche en el citado teatro angelino, bajo el nombre The Pee-wee Herman Show, que posteriormente se convirtió en un especial de comedia de HBO.

La creación de Paul Reubens ganó popularidad rápidamente, al punto tal que el actor se presentaba en entrevistas en programas de late night —especialmente con David Letterman— encarnando al personaje. En 1985, se produjo su debut cinematográfico con Pee-wee’s Big Adventure, de Tim Burton, que ratificó su éxito tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Si bien el humor de Pee-wee Herman estaba originalmente enfocado a un público adulto, eso cambió en la segunda mitad de los 80. Entre 1986 y 1990, Paul Reubens protagonizó Pee-wee's Playhouse, un programa de TV infantil que se emitió los sábados por la mañana a través de CBS y se convirtió en un suceso inmediato.

Paul Reubens: su gran controversia y los años de bajo perfil

La vida y carrera de Paul Reubens cambiaron drásticamente después de su arresto a mediados de 1991. Durante una inspección policial de rutina en un cine para adultos en Florida, el comediante fue hallado masturbándose durante la proyección de una película. Al hacerse público el caso, el artista fue objeto de una feroz cobertura mediática. En la misma, tanto Reubens como Pee-wee Herman se convirtieron en motivos frecuentes de burla.

Esto llevó al actor a mantener un bajo perfil durante prácticamente toda la década de 1990. El arresto se produjo cuando Reubens ya había decidido tomarse un año sabático como Pee-wee Herman y su programa infantil de CBS había finalizado. No obstante, la cadena optó por cortar las reiteraciones de shows anteriores que se continuaban emitiendo regularmente.

Durante la primera mitad de los años noventa, su trabajo se limitó a algunos cameos y labores como actor de voz. Sin embargo, su aparición en seis episodios de la sitcom Murphy Brown, entre 1995 y 1997, le valieron el reconocimiento del público y una nominación a los Emmy como mejor actor invitado.

Ya en los años 2000, la carrera de Paul Reubens tomó nuevo impulso, incluso con el retorno de Pee-wee Herman. Sin embargo, el actor optó por no quedar encasillado en su histórico personaje. Así, participó en películas como Blow, de 2001, junto a Johnny Depp y Penélope Cruz. Y fue parte de innumerables producciones animadas de cine y TV como Los Pitufos, Phineas y Ferb, American Dad!, y Bob Burgers.

El último trabajo de Paul Reubens como Pee-wee Herman fue en la película Pee-wee's Big Holiday, que se estrenó en Netflix en 2016. El largometraje sirvió de continuación de Pee-wee’s Big Adventure (1985) y Big Top Pee-wee (1988). A comienzos de 2020, Reubens comentó en una entrevista con Conan O'Brien que fue rejuvenecido digitalmente en dicho proyecto, con el fin de que el personaje se viera lo menos envejecido posible desde la segunda entrega. Y bromeó con que el proceso resultó tan costoso que, por una fracción del dinero, podría haberse hecho un rostro nuevo con cirugía plástica.

Según reporta Variety, Paul Reubens continuó desarrollando proyectos de Pee-wee Herman en los últimos años, pero no pudo realizarlos debido a su enfermedad. La intención del actor era volver a encarnar al personaje tanto en propuestas infantiles como para adultos. Una de ellas habría sido una comedia negra titulada The Pee-wee Herman Story, en tanto que lanzaría Pee-wee’s Playhouse: The Movie para un público familiar.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente