Suzanne Somers la actriz de Hollywood conocida por su papel en Tres son multitud (Apartamento para tres en España), ha muerto a los 76 años. La noticia se ha conocido por medio de un comunicado enviado por su publicista, R. Couri Hay.

"Suzanne Somers ha muerto de manera pacífica en su hogar durante la mañana del 15 de octubre. Sobrevivió una forma de cáncer de mama por más de 23 años. Suzanne estuvo rodeada de su pareja, Alan, su hijo Bruce y su familia inmediata. Todos estaban reunidos para su 77º cumpleaños que se celebraría el 16 de octubre. Pero ahora celebrarán su vida tan extraordinaria".

La actriz se hace conocida cuando obtiene el papel de Chrissy Snow en Tres son multitud. El personaje es una joven inegua y optimista que comparte piso con Janet (Joyce DeWitt) y Jack (John Ritter) en Santa Mónica, California.

La serie estuvo en la TV durante ocho temporadas, aunque Suzanne Somers solo participó en cinco. Durante la quinta temporada su participación se reduce, debido al éxito súbito y fama obtenida durante los primeros años de la producción, la actriz reclamaba un incremento significativo en su sueldo, de 30.000 a 150.000 dólares por episodio y un 10 % de los ingresos del show.

La producción no aceptó el incremento de sueldo, pero sabían que la serie sufriría bastante sin la presencia de Somers, por lo que llegaron a un acuerdo. Ella aparecería durante el último minuto de algunos episodios. Estas escenas se grabarían sin la presencia los otros dos actores principales. Esto causó más fricciones con los productores y otros actores, por lo que fue injustamente despedida.

Suzanne Somers en Tres son multitud junto a Joyce DeWitt y John Ritter

Suzanne Somers y Joyce DeWitt no hablaron durante treinta años, pero se reconciliaron cuando esta última apareció en la serie Breaking Through de Somers. También tuvo oportunidad de reconciliarse con John Ritter pocos días antes de su muerte en 2003.

Otro de los proyectos por los que Suzanne Somers fue reconocida es She's the Sheriff. Se trata de una madre de dos hijos que se convirte en oficial de policia tras separarse de su esposo. En 1987 obtiene el People's Choice Award por la mejor actriz en un nuevo programa de TV. Tras dos temporadas, la serie dejó de emitirse por bajas audiencias.

Durante 1991 obtiene el papel principal, junto a Patrick Duffy, de Step by Step (Paso a paso en Latinoamérica y Los tuyos y los míos en España), sitcom muy popular que se emitió durante seis temporadas en la cadena ABC y una temporada más en NBC.

En 2001, tras el anuncio de su cáncer de mama, dejó la actuación en la TV y se enfocó en otras áreas. En 2005 debutó en Broadway con un espectáculo llamado The Blonde in the Thunderbird, aunque obtuvo reseñas negativas.

