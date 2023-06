Alan Arkin murió este viernes 30 de junio de 2023. El actor, de 89 años de edad, ganó el Oscar en 2007 por su trabajo en Pequeña Miss Sunshine. Más allá de este reconocimiento, el más prestigioso dentro de la industria, su carrera cinematográfica está llena de varios proyectos interesantes y prestigiosos.

Su muerte fue confirmada por sus hijos, Adam, Matthew y Anthony, quienes hicieron llegar el siguiente mensaje: “Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, como artista y como hombre”. Esa capacidad interpretativa le valió para poder interpretar a múltiples personajes a través de su carrera y explorar diversos géneros.

Alan Arkin fue reconocido por su versatilidad, por ser capaz de abordar escenas repletas de ironía, así como otras en las que mostraba una sensibilidad poderosa. Fue así como logró sus cuatro nominaciones a los premios de la Academia. Mientras tanto, también tenía un espacio en la compañía de comedia Second City, de Chicago.

Alan Arkin: una carrera llena de prestigio

Parte de su éxito dentro de la industria cinematográfica comenzó con ¡Que vienen los rusos!, una parodia sobre la Guerra Fría. Esa película se estrenó en 1966. Desde entonces hasta la actualidad, Alan Arkin fue abriéndose espacio como una figura de prestigio y que, con el tiempo, tenía la capacidad para abordar cualquier personaje.

En su momento, el director de esa cinta, Norman Jewison, llegó a declarar en relación con Arkin: "Alan nunca ha tenido una personalidad identificable en la pantalla porque desaparece en sus personajes. Sus acentos son impecables, e incluso es capaz de cambiar de aspecto. Siempre se le ha subestimado, en parte porque nunca ha estado al servicio de su propio éxito”.

Su reconocimiento por parte de la crítica fue progresivo y también estuvo relacionado con algunos temas personales. En 2007, en declaraciones dadas a Associated Press, el actor dijo: “Solía pensar que mis cosas tenían mucha variedad. Pero me di cuenta de que durante los primeros veinte años, más o menos, la mayoría de los personajes que interpreté eran forasteros, extraños a su entorno, extranjeros de un modo u otro”.



Esa realidad sufrió una transformación. ¿Qué lo propició? El actor lo explicó a la agencia mencionada: “Cuando empecé a sentirme cada vez más cómodo conmigo mismo, eso empezó a cambiar. Hace unos días recibí uno de los cumplidos más bonitos que me han hecho nunca. Me dijeron que creían que mis personajes eran muy a menudo el corazón, el centro moral de una película. No lo entendí especialmente, pero me gustó; me hizo feliz”.

A su faceta como actor también su sumó, con el tiempo, su labor como director. En clave artística, la gran pantalla no fue su única plataforma de exposición. Alan Arkin también era músico. Puede que esa sensibilidad haya sido lo que le permitió experimentar en múltiples espacios, pasando por la televisión, el séptimo arte y el teatro.

En tiempo más reciente, en relación con Pequeña Miss Sunshine, puede que el espectador recuerde su papel en Argo, la cinta dirigida por Ben Affleck, que ganó el Oscar como "Mejor Película". En ella interpretó a un veterano de la industria del entretenimiento llamado Lester Siegel. Además de los títulos mencionados, Alan Arkin es reconocido por películas como:

Catch-22 (1970)

El corazón es un cazador solitario (1968)

Pequeños asesinos (1971)

Grosse Pointe Blank (1997)

El increíble Burt Wonderstone (2013)

El chico del millón de dólares (2014)

Dumbo (2019)

Una filmografía en la que abundan personajes diferentes y que conquistaron a una parte importante de la audiencia. Ese es su legado para las nuevas generaciones.

