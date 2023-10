Sin duda, el fallecido actor Matthew Perry será recordado por su papel como Chandler en la clásica sitcom Friends. Razones no faltan: convertido en ícono del perdedor adorable, el personaje se hizo un estereotipo inolvidable en la televisión. Pero más allá de eso, el intérprete logró que el humor tuviera un rasgo humano y vulnerable, que convirtió al eterno soltero de Nueva York, en el favorito de los fanáticos. Con un burlón punto de vista sobre la vida y el sarcasmo a flor de piel, Chandler Bing logró que toda una generación se identificara con su forma de ver el mundo.

No obstante, el actor también fue parte de proyectos en los que pudo profundizar en su particular sentido del humor. Lo más curioso es que la mayoría de esas producciones, tenían como punto central, personajes que parecían ser versiones de Chandler. No porque repitieran la fórmula de Friends, sino por analizar desde la misma perspectiva temas semejantes. De los retos del mundo adulto hasta el sufrimiento del duelo. Matthew Perry supo encontrar una forma de expresar sus particulares ideas acerca de cómo hacer reír en guiones muy distintos entre sí.

Te dejamos tres series protagonizadas por Matthew Perry, que quizás no conocías. Una selección que no solo te permitirá explorar mejor su carrera después de Friends, sino que profundiza en el humor peculiar del actor. Su gran legado para sus incondicionales y para toda una generación para la que Chandler fue un símbolo de lo que podía hacer reír a carcajadas y también, conmover.

Estudio 60

Esta serie dramática, creada y escrita por Aaron Sorkin, apenas tuvo una temporada en el año 2006, que se transmitió en el canal NBC. Aun así, demostró que Matthew Perry tenía la capacidad de convertir cualquier historia relacionada la comedia, en algo más profundo y humano.

El argumento cuenta los percances y triunfos detrás de cámara del ficticio programa en vivo Studio 60 on the Sunset Strip. Como una versión más pequeña y enfocada en la política de Saturday Night Live, el show debía lidiar con el peso de material nuevo cada día. Por lo que su productor ejecutivo, Matt Albie (Matthew Perry) y el director Danny Tripp (Bradley Whitford), debían luchar contra todo tipo de obstáculos. Juntos, se esfuerzaban por mantener la calidad de los episodios. Eso, mientras enfrentanban los desafíos de la censura, la política y la ética en los medios de comunicación.

A pesar de su corto período de transmisión, la producción llevó la actuación de Matthew Perry a un nuevo nivel de madurez. De hecho, su papel se consideró como una dimensión más oscura de su usual ironía. En su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, el actor lo confirma e insiste, que le permitió entender los matices que la risa podía tener.

Go On

GO ON -- "Pilot" -- Pictured: Matthew Perry as Ryan King -- (Photo by: Jordin Althaus/NBC)

Creada por Scott Silveri y producida por Bonanza Productions, fue el siguiente proyecto del actor después de la sorpresiva cancelación de Estudio 60. También, tiene apenas una sola temporada con 22 episodios que muestran un lado más dramático de Matthew Perry.

En su papel de Ryan King, el intérprete pudo explorar el dolor y el duelo de una manera por completo novedosa para él. Como un locutor deportivo que se une a un grupo de terapia después de sufrir una pérdida personal, pudo también romper su imagen de hombre risueño. En esta ocasión, se trata de la búsqueda de consuelo a sus problemas, heridas emocionales y al final, la posibilidad de la redención. Todo, en medio de humor retorcido, que incluye apariciones, bromas crueles sobre la angustia, pero a la vez, una mirada respetuosa acerca del sufrimiento.

Este viaje de sanación, fue considerado uno de los mejores papeles de Matthew Perry. También, el que demostró que tanto su humor podía ser una combinación de sarcasmo y amabilidad. Un punto que, en la década siguiente, se convertiría en su sello personal.

Mr. Sunshine

La crisis de los cuarenta llegó a la vida de Matthew Perry y su respuesta, fue, por supuesto, reírse de ella. Lo que se cristalizó en su papel en la serie Mr. Sunshine. La producción se emitió en la cadena ABC desde febrero hasta abril de 2011, y consta de una temporada. Aun así, es recordada por permitir al artista crear una versión suya, más cercana a la parodia que en cualquier otro argumento que haya participado.

En esta ocasión, dio vida a Ben Donovan, el gerente del estadio deportivo The Sunshine Center. Esta vez, el intérprete tomó lo que podría ser un personaje sencillo, hasta hacerlo un líder carismático, gruñón, pero en la mayoría de las ocasiones, bien intencionado. A la vez, un hombre en la búsqueda de su lugar en el mundo, una vez que comprende que ya no encontrará sorpresas en su vida.

La versión de la frustración de la mediana edad del actor fue alabada, en especial, por su honestidad y sensibilidad tras su paso por Friends. Incluso, la crítica llamó a Ben Donovan, una versión de Chandler adulta. La demostración de una curiosa evolución para el actor y su papel más conocido.

