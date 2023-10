Además de todo el elenco de Friends, actores, actrices y celebridades, a la despedida de Matthew Perry, quien interpretó a Chandler en la exitosa serie creada por Marta Kauffman y David Crane, se ha unido Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Y no solo porque el actor y escritor creció en Canadá. De hecho, hay un curioso vínculo entre ambos.

El primer ministro de Canadá se despidió públicamente del actor con un tweet en el que detallaba que “la muerte de Matthew Perry es triste y desgarradora”. “Nunca olvidaré nuestros juegos en el patio del colegio, y sé que la gente de todo el mundo no olvidará la alegría que trajiste. Gracias por todas las risas, Matthew, se te quería y se te echará de menos”, continuaba Trudeau.

Matthew Perry y Justin Trudeau se conocen porque pasaron gran parte de su infancia juntos, pues los dos iban a la misma escuela en Canadá. De hecho, la relación entre ambos es muy cercana debido a que la madre de Matthew Perry, Suzanne Morrison, fue la secretaria de prensa de Pierre Trudeau, padre de Justin Trudeau y quien también fue primer ministro de Canadá.

Matthew Perry pegaba a Justin Trudeau en el patio de la escuela

Matthew Perry y Justin Trudeau tienen una curiosa anécdota en la que el actor pegaba al ahora primer ministro canadiense durante los recreos en el patio del colegio. “Le pegábamos. Creo que él era muy bueno en un deporte y nosotros no. Era pura envidia”, dijo Matthew Perry en una entrevista en 2017 en el programa Jimmy Kimmel Live. El actor subrayó que hacerle eso a Trudeau “fue terrible”.

Matthew Perry también destacó que cree que esa época fue “un momento clave que le dio fuerzas para convertirse en primer ministro”. “Creo que se dijo a sí mismo: voy a dejar atrás este momento y me convertiré en primer ministro”, detalló el actor.

Justin Trudeau confirmó no haberle guardado rencor a Matthew Perry por pegarle en un tweet en el que citaba una frase de Friends. “Lo he pensado y, ¿sabes qué? ¿Quién no ha querido pegar a Chandler? ¿Qué tal una revancha @MatthewPerry?”. Perry respondió con humor: “Creo que declinaré la oferta de revancha, buen hombre (teniendo en cuenta el ejército que tienes a tu disposición)”.

