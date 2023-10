Matthew Perry, el actor conocido por interpretar a Chandler Bing en Friends, ha muerto este sábado 28 de octubre. Tenía 54 años. De acuerdo a TMZ, la policía encontró al actor sin vida en el jacuzzi de su domicilio en Los Ángeles. No se encontraron drogas y de momento no hay sospechas de que su fallecimiento fue en realidad un asesinato.

Nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts (Estados Unidos). Su pasión por la actuación se manifestó desde temprana edad. Su padre, John Bennett Perry, también actor, influyó en su inclinación por la profesión, inspirándolo a perseguir sus sueños en la interpretación. Fue un actor que ha dejado una gran huella en la industria del entretenimiento de Hollywood.

Matthew Perry pasó parte de su infancia en Ottawa, Canadá, tras el divorcio de sus padres, donde asistió a la escuela secundaria y descubrió su amor por el tenis. No obstante, su dedicación a la actuación lo llevó de regreso a Los Ángeles, donde asistió a la Escuela Secundaria Buckley y más tarde se unió al elenco de la serie Second Chance.

El papel que definiría su carrera llegó en 1994, cuando empezó a interpretar a Chandler Bing en Friends durante diez temporadas, desde 1994 hasta 2004. Su ingenio, sarcasmo y carisma hicieron de Chandler un personaje apreciado por millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolo en una estrella internacional. Durante los diez años de emisión de la serie, su talento actoral se consolidó, convirtiéndolo en uno de los actores mejor pagados en la televisión.

Sin embargo, detrás de su sonrisa en pantalla, Matthew Perry enfrentó desafíos personales. Durante años tuvo que luchar en contra de su adicción a las drogas. En particular, al Vicodin, uno de los opiáceos más populares en Estados Unidos, comercializado por Laboratorios Abbott. Se trata de una mezcla entre la hidrocodona y el paracetamol. A pesar de estos obstáculos, el actor fue transparente sobre su proceso de recuperación, detallado en su libro llamado Amigos, amantes y aquello tan terrible que publicó en 2022.

Matthew Perry tras el final de Friends

Tras el final de Friends, Perry incursionó en el cine, participando en películas como Falsas apariencias (Mi vecino, el asesino en Latinoamérica) y su secuela. Así como en diversas series de televisión, incluyendo su trabajo en Studio 60 on the Sunset Strip, creada por el reconocido guionista y director, Aaron Sorkin. Aunque ninguna alcanzó el mismo éxito masivo que Friends, continuó demostrando su versatilidad y talento como actor en diferentes roles.

En últimos años, Matthew Perry incursionó en producciones teatrales, demostrando su habilidad en los escenarios de Broadway con obras como The End of Longing, donde no solo actuó, sino que también demostró su trabajo como guionista. Su presencia en la industria del entretenimiento fue constante, mostrando su capacidad para adaptarse y evolucionar como actor.

Aun tras su muerte, Matthew Perry seguirá siendo un ícono de la cultura contemporánea. Un actor cuya presencia en la pantalla, ya sea en el cine o en una serie, siempre fue bien recibida por quienes lo admiraron. Su legado no solo se encuentra en su trabajo actoral, sino también en su valentía para enfrentar sus propias batallas personales, siendo un ejemplo de superación y fortaleza para muchos. Su historia no solo es la de un actor talentoso, sino la de un ser humano que ha mostrado su lado más vulnerable y ha buscado inspirar a otros a través de sus experiencias.

Estas fueron algunas de las series y películas más importantes en las que Matthew Perry actuó:

Call Me Anna (1990) - Película para televisión

She's Out of Control (1994) - Película

Parallel Lives (1994) - Película para televisión

Friends (1994-2004) - Serie de televisión

Deadly Relations (1993) - Película para televisión

Sólo los tontos se enamoran (1997) - Película

Almost Heroes (1998) - Película

Tango para tres (1999) - Película

Falsas apariencias (2000) - Película

Colgado de Sara (2002) - Película

Más falsas apariencias (2004) - Película

Studio 60 on the Sunset Strip (2006) - Serie de televisión

Numb (2007) - Película

Mr. Sunshine (2011-2012) - Serie de televisión

Go On (2012-2013) - Serie de televisión

The Good Wife (2017) - Serie de televisión

The Kennedys After Camelot (2017) - Serie de televisión

La extraña pareja (2015-2017) - Serie de televisión

The Good Fight (2018) - Serie de televisión

