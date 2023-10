Ahsoka, disponible en Disney+, no ha parado de referenciar a otros proyectos de Star Wars en ninguno de sus episodios. Tantas conexiones han hecho que algunos espectadores se sientan un poco perdidos, aunque los fans más acérrimos han celebrado cada nuevo detalle. Uno de los últimos llegó en el epílogo del octavo episodio que puso fin a la primera temporada. Se trata del desenlace de Baylan Skoll, el personaje interpretado por el fallecido Ray Stevenson.

A lo largo de la serie, Skoll se presentó como un Jedi caído que trabajaba como mercenario para Morgan Elsbeth. Junto a su aprendiz Shin Hati ayudó a encontrar al Gran Almirante Thrawn en Peridea. Pero su verdadero objetivo iba más allá. "Lo que yo busco es un comienzo para poner fin a este ciclo de una vez", le desvelaba a Hati en referencia a la alternancia en el poder del Lado Oscuro y el Lado Luminoso. Ese misterioso "comienzo" se encontraba en la nueva galaxia, escondido en el recóndito planeta.

"Hay algo que me llama. ¿No lo oyes? Hay algo que me remueve. ¿No lo ves?", le sugería también a su aprendiz. Finalmente, ambos acaban separando caminos. Y en las escenas finales de Ahsoka, Skoll parece haber encontrado su destino. El villano se encuentra en lo alto de una gigantesca estatua que apunta al horizonte. A lo lejos se ve una luz parpadeante, el poder que busca desesperadamente el guerrero. Con tan solo ver la estatua un breve instante, los fans de The Clone Wars ya han dado con la pista definitiva.

Los Dioses de Mortis

Skoll está subido en la estatua de una divinidad conocida como el Padre. Este es la figura principal de los Dioses de Mortis, un trío que completan la Hija y el Hijo. Estas tres deidades son unos seres tan poderosos y vinculados a la Fuerza que son la representación de dicha energía. La Hija está vinculada al Lado Luminoso. El Hijo simboliza el Lado Oscuro. Y el Padre es quien mantiene a ambos en equilibrio.

Antes de Ahsoka, los Dioses de Mortis no habían aparecido en un live-action de Star Wars, pero sí en animación. De hecho, en uno de los arcos narrativos de The Clone Wars, Anakin, Ahsoka y Obi-Wan llegan hasta Mortis y les visitan. Allí, el Padre confirma a Skywalker como el Elegido que instaurará el equilibrio en la Fuerza. Por ello, le pide que sea su sucesor, aunque el joven Jedi lo rechaza. Por otro lado, los protagonistas de la serie se ven envueltos en la constante disputa entre la Hija y el Hijo.

Ahsoka es la nueva serie del universo Star Wars que solo puedes ver en Disney+ Suscríbete a Disney+ y ahórrate dos meses

Él ansía escapar de Mortis y planea matar al Padre. Pero, cuando le va a atacar con la Daga de Mortis, la Hija se interpone, muriendo en su lugar. Más adelante, el Hijo corrompe a Anakin mostrándole su futuro como Darth Vader, pero el Padre logra borrarle esas visiones de la memoria. Al final, este último decide sacrificarse, ya que si él muere, el Hijo dejará de ser inmortal. Así, el Padre se clava la Daga y, cuando el Hijo se da cuenta de lo ocurrido, Anakin le atraviesa con su espada láser. Skywalker, sin pretenderlo, ha devuelto el equilibrio a Mortis. Y justo antes de desvanecerse, el Padre pronostica que cumplirá su destino en la galaxia.

Como puede verse, estos tres seres místicos existieron durante mucho tiempo y están estrechamente relacionados con la Fuerza. Incluso eran capaces de usarla para adoptar diferentes formas, como monstruos o seres gigantescos. Por ejemplo, antes de morir, la Hija transfiere su esencia a Morai, el pájaro que se hace amigo de Ahsoka y que aparece en el final de la nueva serie sobre la togruta. Aunque los Dioses de Mortis murieron y ya forman parte de la leyenda, su legado es muy grande. Y eso es lo que Skoll estaría buscando en Peridea.

Qué es el poder oculto que busca Skoll en Ahsoka

Por el momento se desconoce lo que Skoll podría estar a punto de encontrar. Pero el personaje está en lo alto del trío de estatuas de los Dioses de Mortis (si bien la Hija aparece decapitada), por lo que a buen seguro tiene que ver con ellos y con la Fuerza. Una posibilidad es que el antagonista esté en busca del origen mismo de esa energía legendaria. Quizá fue en Peridea donde la Fuerza nació, dando paso a los tres dioses. Desde allí, Skoll podría controlarla por completo y convertirse en el ser más poderoso de la historia de la galaxia.

Una segunda alternativa surge del universo expandido de Legends. En él, existía una cuarta figura, la Madre. Solo que esta era mortal. Por ello, decidió beber de la Fuente de Poder que le dio al Hijo el Lado Oscuro, y bañarse en el Estanque del Conocimiento que le dio a la Hija el Lado Luminoso. Pero, en lugar de convertirse en una diosa, la Madre se transformó en un terrible monstruo, Abeloth. Este generaba caos y destrucción allá por donde pasaba. Por eso, los Dioses de Mortis la encerraron. Y puede que esa prisión esté ahora en Peridea. Quizá Skoll esté tratando de llegar a ella y liberarla. Algo que se explorará en una segunda temporada de Ahsoka, o puede que en cómics y novelas de Star Wars.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente