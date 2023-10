Atención: este artículo contiene SPOILERS de Ahsoka.

Después de siete semanas y ocho episodios, Ahsoka ha llegado a su fin. O, al menos, al final de la primera temporada. La nueva propuesta de Star Wars ha encandilado a los seguidores de la franquicia con una épica historia que conecta con multitud de proyectos. A lo largo de los capítulos se ha homenajeado a la trilogía original, a las precuelas, a The Clone Wars y Rebels, e incluso al Mandoverse. Pero, además, ha narrado una trama muy interesante que, al fin, ha concluido.

El octavo episodio de la serie, disponible en Disney+, llegaba bajo la premisa de que Ahsoka, Ezra y Sabine habían vuelto a reencontrarse en los páramos de Peridea. Juntos, debían llegar hasta la fortaleza en la que el Gran Almirante Thrawn se refugiaba. Desde allí, el villano estaba cargando una misteriosa mercancía en su gran destructor imperial. Una vez hecho, su plan era saltar al hiperespacio con el Ojo de Sion y regresar, tras nueve años de exilio, a la galaxia principal de Star Wars. Ese conflicto es el que se ha abordado en el capítulo final.

Zombis, brujas y una Jedi

Cuando los tres protagonistas llegan hasta la fortaleza, son recibidos por un escuadrón de Stormtroopers. Estos soldados de aslato han sido enviados por Thrawn para hacerles perder tiempo. Ya en el capítulo anterior el villano dejó claro que el objetivo era entretener a los Jedi lo suficiente como para que no llegasen a tiempo a la nave, quedando atrapados en Peridea como él lo ha estado durante tanto tiempo.

Como el grupo de soldados es pequeño, Ahsoka, Ezra y Sabine los derrotan sin ninguna dificultad. Pero ese era el plan de Thrawn. El azulado antagonista se reúne entonces con las tres Grandes Madres de las Hermanas de la Noche y les pide ayuda. Estas hechiceras comprenden rápidamente los deseos del almirante y juntas pronuncian un tenebroso conjuro. El resultado es que los cadáveres de los stormtroopers se levantan, enajenados, y atacan de nuevo. Esta vez parecen inmunes a los golpes y disparos, por lo que a los héroes no les queda otra que huir.

Esto puede sorprender a los espectadores casuales, pero los fans más versados en el universo Star Wars habrán reconocido inmediatamente la escena. Los poderes de resurrección de las Hermanas de la Noche han aparecido antaño en la franquicia. En la aclamada serie animada The Clone Wars, las brujas de Dathomir levantaban a sus hermanas caídas para formar un peligroso ejército de combate. Y lo mismo ocurría en el videojuego Star Wars Jedi: Fallen Order en el mismo planeta. Los zombis son viejos conocidos de la saga, aunque esta es la primera vez que aparecen en una producción live-action.

Además, estos muertos vivientes pasan a estar encabezados por una Morgan Elsbeth que ha aumentado sus poderes. Al comienzo del capítulo, las Grandes Madres deciden recompensarla por sus esfuerzos, dotándola de la fuerza de las Hermanas de la Noche. A su vez, invocan la Espada de Talzin. Esta arma perteneció a la Madre Talzin, protectora y líder de la secta en Dathomir. Con ella, Elsbeth ataca a Ahsoka, destrozando incluso uno de sus dos sables láser.

Mientras la togruta lucha contra la bruja, Ezra y Sabine huyen hasta que son interceptados por otros dos soldados, esta vez Death Troopers. Al igual que el resto del ejército, estos también están muertos, lo que los hace aún más temibles. Uno de ellos consigue sujetar a la mandaloriana por el cuello y empieza a asfixiarla. Es entonces cuando se pone punto y final a una de las subtramas de Ahsoka. Sabine, desesperada, alza la mano en dirección a su espada láser. Y, por primera vez, consigue utilizar la Fuerza para atraerla y matar al zombi. Tras muchos intentos fallidos, la joven ha aprendido qué es lo que hace falta para dominar la mística energía de Star Wars.

El destino de Ahsoka y Sabine

En los compases finales de la pelea, Sabine y Ezra consiguen llegar hasta la nave de Thrawn. La padawan de Ahsoka impulsa con la Fuerza a su amigo para que pueda entrar, pero ella se queda para ayudar a su maestra. La guerrera está a punto de caer bajo la espada de Elsbeth y los blásters de los zombis. Pero una vez que las dos se unen, consiguen matar a la Hermana de la Noche y huir de los muertos vivientes antes de que la fortaleza se desmorone por completo. En su nave, van a toda velocidad hasta el destructor de su gran enemigo, pero por desgracia no llegan a tiempo.

De hecho, Thrawn se regodea de su derrota. "Tal vez este sea el sitio para una 'ronin' como usted. Hoy la victoria es mía. Larga vida al Imperio", sentencia el malvado villano justo antes de saltar al hiperespacio. Así, Ahsoka y Sabine quedan atrapadas en la nueva galaxia, sin posibilidad de regresar. Sin embargo, la primera no está especialmente preocupada. De vuelta en Peridea, divisa a Morai, el pájaro del que se hizo amiga y que, en realidad, guarda la esencia de la Hija, de los Dioses de Mortis. El Lado Luminoso de la Fuerza está con ellas, pase lo que pase en el futuro.

Y también lo está Anakin Skywalker. Su fantasma de la Fuerza es lo que pone fin a la serie. En mitad de la noche, tanto Sabine como Ahsoka lo perciben, aunque no logran verle. Pero él las está vigilando, sonriente. El Elegido está orgulloso de lo que su antigua aprendiz ha llegado a ser. Esta, entre tanto, tranquiliza a Sabine al explicarle que su misión era devolver a Ezra a casa, y eso es lo que han hecho. A partir de ahora, el futuro de ambas es incierto, aunque probablemente intenten encontrar la manera de regresar con él.

Ezra, la Nueva República y los planes de Thrawn

Por su parte, Ezra logra disfrazarse de soldado de asalto antes del viaje para pasar desapercibido en la nave de Thrawn. Una vez que llegan a su destino, el Jedi consigue hacerse con una nave y huir hasta la sede de la Nueva República. Allí es recibido por un grupo de aliados entre los que se encuentran Hera y Chopper. Dado su atuendo, todos se asustan en un primer instante. Pero el droide enseguida se da cuenta de quién está bajo la armadura.

Cuando se quita el casco, una atónita Hera le da la bienvenida. Y es que Ezra no solo tendrá que ponerse al día de lo que ha ocurrido en la galaxia en los últimos nueve años, sino que deberá ayudar en la preparación de la guerra contra Thrawn. Porque el villano ha regresado, cumpliendo los peores temores del nuevo régimen imperante en la galaxia. Y, sin Ahsoka ni Sabine, la República va a necesitar toda la ayuda de Jedis posible.

Porque los planes de Thrawn son temibles. Cuando sale de la velocidad luz, el Ojo de Sion llega nada menos que hasta Dathomir. Este rojizo planeta fue el hogar de las Hermanas de la Noche durante generaciones. Todo apunta a que será allí donde se asiente las tres Grandes Madres supervivientes. Pero, con ellas viaja el cargamento de Thrawn, una enorme cantidad de lo que parecen ser ataúdes. Y esa sería la estrategia del imperial. Para restituir la dictadura bajo su mando, les pedirá a las brujas que resuciten a todos esos cadáveres en Dathomir. Con su nuevo ejército de zombies, se lanzaría a la conquista de toda la galaxia como Heredero del Imperio.

Shin Hati, Baylan Skoll y un poder oculto

Por último, los dos personajes que también continúan con su viaje son Baylan Skoll y su aprendiz, Shin Hati. Ambos están en Peridea, como Ahsoka y Sabine. Hati consigue encontrar a los sanguinarios nómadas que habitan el planeta, estableciéndose con ellos. Es posible que en el futuro, se reencuentre con las dos heroínas en un nuevo enfrentamiento. Pero quien más ha llamado la atención ha sido Skoll.

El personaje del fallecido Ray Stevenson está buscando un increíble poder misterioso que le llama y, según él, pondría fin al ciclo alternante entre el Lado Luminoso y el Lado Oscuro. El Jedi caído ha encontrado su rumbo, pues se encuentra nada emnos que en lo alto de una enorme estatua del Padre, la deidad principal del trío de Mortis. Por tanto, queda claro que lo que Skoll busca en Ahsoka es algo estrechamente vinculado a la Fuerza y a estos poderosos seres.

La estatua apunta en una dirección con la mano. A lo lejos, una luz parpadea. Es el destino al que el personaje se dirige. Y aunque se desconoce qué es lo que habrá allí, hay dos grandes teorías. Por un lado, podría tratarse del origen mismo de la Fuerza. Los Dioses de Morits representan el Lado Luminoso (la Hija), el Lado Oscuro (el Hijo) y el equilibrio (el Padre). Puede que Skoll haya dado con el nacimiento de este poder y desde allí sea capaz de controlarlo por completo. Algo que pondría en peligro la estabilidad del universo.

La segunda teoría no es mucho más optimista. Skoll podía estar dirigiéndose a la prisión del cuarto ser de Mortis, la Madre. Esta figura no forma parte del canon actual de Star Wars, pero sí ha sido tratada en el universo expandido (Legends). Puede que Dave Filoni haya decidido devolverla a la historia oficial de la saga. La Madre fue una mortal que convivió con los tres Dioses. Pero, celosa por la naturaleza divina de estos, intentó hacerse con el poder del Lado Oscuro y del Lado Luminoso. El resultado fue que se convirtió en un monstruo de caos y destrucción masiva llamado Abeloth. Entre los tres Dioses consiguieron retenerla y encerrarla. Como los tres Dioses de Mortis murieron en The Clone Wars, si Skoll encuentra a la Madre y la libera, de nuevo, todo el universo correría peligro.

¿Habrá segunda temporada de Ahsoka?

Como puede verse, Ahsoka ha concluido con un final muy abierto. Ni la historia de los protagonistas ni la de los villanos se ha resuelto aún. Por tanto, cabría esperar que desde Star Wars se confirme una segunda temporada. Sin embargo, Lucasfilm todavía no se ha pronunciado. Es cierto que la serie ha gustado mucho, pero la compañía no ha anunciado nada sobre su continuación. En cualquier caso, dada la buena recepción de la propuesta y, sobre todo, lo importante que parece que será todo en el futuro de la franquicia, lo lógico es pensar que solo es cuestión de tiempo que eso ocurra.

En caso de recibir luz verde, la segunda teporada de Ahsoka se centraría sobre todo en sus dos grandes heroínas, atrapadas en Peridea. También podría indagar en el futuro de Shi Hati y de Baylan Skoll, aunque con este último surge la duda de cómo podrán hacerlo tras el triste fallecimiento de su actor. En cuanto a la trama de Ezra, Thrawn, la Nueva República y el Imperio, se rumorea que será la sinopsis de la película que dirigirá Filoni para poner fin al Mandoverse. La cinta no tiene fecha de estreno, pero se especula que podría ser uno de los dos proyectos cinematográficos que Star Wars anunció para 2026.

