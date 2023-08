Con el estreno de Ahsoka, muchos personajes de la animación de Star Wars dan el salto a la acción real. La protagonista ya lo hizo en The Mandalorian, pero a ella se han unido otros como Hera Syndulla o Sabine Wren. Precisamente esta última es la que ha acaparado todos los focos. Su protagonismo en los dos primeros episodios ha sido muy notable. Pero, además, se han desvelado algunas cosas sobre ella que hasta ahora eran desconocidas.

Desde el principio de la serie se deja claro que, en algún momento después de la desaparición de Ezra Bridger y el Gran Almirante Thrawn en Star Wars: Rebels y antes de la serie actual, Ahsoka Tano y Sabine Wren tuvieron una relación muy peculiar. La protagonista de la serie se convirtió en la maestra Jedi de la mandaloriana, que pasó a ser una padawan. Y, aunque ambas acabaron abandonando el entrenamiento por no entenderse bien, esto resulta tremendamente llamativo.

Sabine Wren fue miembro de los Espectros, la célula rebelde protagonista de Star Wars: Rebels. En las cuatro temporadas de la serie animada nunca se mostraron indicios de que la joven pudiera ser sensible a la Fuerza. Si posteriormente Ahsoka Tano quiso entrenarla pudo deberse a dos motivos. Quizá Sabine estaba destinada a convertirse en una Jedi sin capacidad de dominar la Fuerza, algo insólito hasta ahora. O, quizá, el Maestro Kanan Jarrus no fue capaz de percibir lo que Ahsoka sí, y Sabine Wren realmente sea sensible a la Fuerza, al menos ligeramente.

Si bien Kanan nunca lo percibió pese a convivir varios años con ella, quien puede que sí lo hiciera es el propio Ezra. El gran amigo de Sabine Wren nunca dijo abiertamente que sabía de las presuntas cualidades de la mandaloriana con la Fuerza.

Pero, al final de Rebels, antes de desaparecer, le dice que confía en ella. Ezra no especifica para qué, y Sabine supuso que se refería a encontrarle y llevarle de vuelta a casa. Pero también podría ser que confiase en ella para que descubriera su poder por sí misma y desatase todo su potencial.

¿Tiene poderes Sabine Wren en Ahsoka?

A pesar de haberse emitido ya los dos primeros episodios de la serie, Ahsoka aún no ha resuelto el misterio. Cualquiera de las dos alternativas previamente mencionadas sobre Sabine puede resultar cierta. Lo único que se sabe con seguridad es que, de nuevo, vuelve a ser una padawan esperando a convertirse en Jedi tras retomar el entrenamiento con el personaje de Rosario Dawson.

Pero hay una conversación en el segundo episodio que puede dar una pista. Sabine Wren está en el hospital recuperándose de su herida, e inicia una charla con el droide Huyang sobre por qué Ahsoka Tano no quería volver con ella. "Nunca tuve el talento ni las aptitudes. No soy Ezra", dice ella con tristeza. "Eso sí que es verdad. He conocido a muchos padawans a lo largo de los siglos y puedo afirmar que su dominio de la Fuerza es inferior al de todos ellos", le responde el droide. Esa frase da a entender que Wren sí puede hacer un cierto uso de la Fuerza, por limitado que sea.

En realidad, y aunque se trate de algo nuevo para el arco del personaje, no es tan extraño. La definición de la Fuerza en Star Wars es la de un campo de energía que conecta con todos los seres vivos, no solo con los sensibles a ella. Puede que Sabine haya conseguido despertar esa conexión. Una duda que se resolverá a partir del tercer episodio de Ahsoka, que se estrena el miércoles 30 de agosto en Disney+.

