Los fans más fieles de Star Wars están deseando que se estrene Ahsoka. Sin embargo, hay una enorme porción de potenciales espectadores que miran con cierto recelo a la serie. El motivo no es su trama o sus personajes, sino las innumerables conexiones que apunta a tener con otros proyectos de la saga. El propio equipo de la serie ha indicado que no será una producción tan independiente como The Mandalorian, sino que las referencias serán constantes.

Esto tiene una explicación muy clara que apunta a la persona que está detrás del personaje. Dave Filoni fue quien creó a Ahsoka Tano en 2008. Desde entonces, el popularmente conocido como "heredero de George Lucas" ha ido moldeando y expandiendo la historia de la guerrera. Varias series han añadido nuevas trazas a una heroína que es ya de los personajes más apreciados por los fans. Pese a ello, quienes no hayan seguido The Clone Wars o Star Wars Rebels se sienten bastante perdidos.

La serie contará con el debut de personajes que dan el salto de la animación a la imagen real, como Sabine Wren, Hera Syndulla, Ezra Bridger o el Gran Almirante Thrawn. Para poder entender todas esas referencias a tiempo, aquí organizamos una lista con los episodios imprescindibles de las distintas series que hay que ver y así estar al día con la vida de Ahsoka y compañía.

¿Qué ver antes de Ahsoka?

La respuesta sencilla para saber todo sobre Ahsoka Tano sería ver los 133 episodios que tiene Star Wars: The Clone Wars y los 75 episodios de Star Wars: Rebels. A ellos habría que sumar algunos más de otras series como Las crónicas Jedi o incluso The Mandalorian. Porque la realidad es que Ahsoka es uno de los personajes más importantes de todo Star Wars, aunque sea una desconocida para los que solo han visto las películas.

Pero la serie llega el 23 de agosto, por lo que si no da tiempo a verlo todo —que sigue siendo la opción más recomendable—, hay una serie de capítulos que son necesarios para comprender Ahsoka. Y, además, aquí los ordenamos en orden cronológico para seguir su vida desde cero. Puede parecer larga, pero prácticamente todos los episodios oscilan entre los 10 y los 20 minutos. Por último, marcamos en negrita los absolutamente indispensables antes de empezar la serie. Todos están disponibles en Disney+.

Las crónicas Jedi 1x01: Vida y muerte

Película Star Wars: The Clone Wars (2008)

The Clone Wars 1x02: El inicio del Malevolence

The Clone Wars 1x19: Tormenta sobre Ryloth

The Clone Wars 3x21: La padawan perdida

The Clone Wars 3x22: La caza del wookie

The Clone Wars 5x17: Sabotaje

The Clone Wars 5x18: La jedi que sabía demasiado

The Clone Wars 5x19: Atrapa a un jedi

The Clone Wars 5x20: El jedi equivocado

The Clone Wars 7x05: Dejando rastro

The Clone Wars 7x06: Trato, no hay trato

The Clone Wars 7x07: Una duda peligrosa

The Clone Wars 7x08: Otra vez juntas

The Clone Wars 7x09: Los viejos amigos no se olvidan

The Clone Wars 7x10: El aprendiz fantasma

The Clone Wars 7x11: Destrozados

The Clone Wars 7x12: Victoria y muerte

Las crónicas Jedi 1x05: La práctica hace a la maestra

Las crónicas Jedi 1x06: Resolución

Star Wars Rebels 1x01: La chispa de la rebelión: Parte 1

Star Wars Rebels 1x02: La chispa de la rebelión: Parte 2

Star Wars Rebels 1x15: Fuego por toda la galaxia

Star Wars Rebels 2x01: El asedio de Lothal: Parte 1

Star Wars Rebels 2x02: El asedio de Lothal: Parte 2

Star Wars Rebels 2x18: Un manto de oscuridad

Star Wars Rebels 2x21: El crepúsculo del aprendiz: Parte 1

Star Wars Rebels 2x22: El crepúsculo del aprendiz: Parte 2

Star Wars Rebels 4x12: Lobos y una puerta

Star Wars Rebels 4x13: Un mundo entre mundos

Star Wars Rebels 4x14: La esperanza de un necio

Star Wars Rebels 4x15: Reunión familiar, y despedida

The Mandalorian 2x05: La Jedi

Además de todos estos episodios, hay una aparición más de Ahsoka Tano en live action. Es un tanto breve, y se la puede ver en el sexto episodio de El libro de Boba Fett. Ahí se demuestra su importancia como Jedi, al acompañar a Luke Skywalker durante parte del entrenamiento que está haciendo a Grogu.

Tras ver estos episodios, la historia de Ahsoka, así como la de Sabine, Hera, Ezra y Thrawn, será mucho más nítida. El universo Star Wars es prácticamente infinito, pero siguiendo esas pautas se podrá ver la nueva serie sin ningún problema. Y para quien decida verse todos esos proyectos al completo y quiera ir a por nota, existen algunos cómics y novelas en los que la guerrera también hace acto de aparición.

