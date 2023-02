La tercera temporada de The Mandalorian no se ha estrenado y ya está confirmada la cuarta entrega. Representa más que la continuidad del relato: tanto Disney como LucasFilm están apostando por el que es, en la actualidad, su principal propuesta de entretenimiento. También una de las series más destacadas dentro de la industria. La noticia fue confirmada por el responsable del proyecto, Jon Favreau. No solo se trata de esta saga.

The Mandalorian conectaría con dos proyectos que están en desarrollo, Ahsoka y Skeleton Crew. No sería la primera vez que un relato da pie para otro en esta serie. El ejemplo más reciente se tiene con El libro de Boba Fett. El final de la segunda temporada de The Mandalorian fue el prefacio de la otra producción.

Por su parte, El libro de Boba Fett dejó sentadas las bases de la tercera temporada de The Mandalorian. Esta última se piensa como un puente esencial para impulsar relatos como los mencionados antes. Así lo sugirió Jon Favreau y a continuación detallamos qué se sabe sobre esos proyectos que están dentro de los planes futuros.

La tercera temporada de The Mandalorian llega en marzo Suscríbete a Disney+ y ahórrate dos meses

La cuarta temporada de The Mandalorian

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará el próximo 1 de marzo. La segunda entrega terminó con Din Djarin (Pedro Pascal) separándose de Grogu, con quien se reencontraría durante El libro de Boba Fett. Sus aventuras son algo más que entretenimiento: representan el sostén de una franquicia.

A través de sus dos primeras temporadas, The Mandalorian fue dejando guiños a situaciones y momentos relacionados con la tradición de Star Wars. También abrió espacio a historias nuevas. Por eso, de acuerdo con Jon Favreau, era necesario avanzar sobre el guion de la cuarta temporada. En declaraciones dadas a la cadena de televisión francesa BFMTV, el guionista y productor explicó lo siguiente:

“¿La temporada 4? Sí, ya la he escrito. Tenemos que saber hacia dónde vamos para contar una historia completamente formada. Entonces, Dave (Filoni) y yo lo habíamos planeado (trabajar sobre la cuarta entrega de The Mandalorian). Luego, lentamente, he ido escribiendo cada episodio. Lo estaba haciendo durante la postproducción, porque todo tiene que sentirse como una continuación y un relato compacto”, Jon Favreau, a BFMTV.

Este interés por la construcción de un relato integrado se produce en un contexto en el que las sagas de películas de Star Wars quedan lejanas y distintos proyectos recientes no han resultado exitosos. En cambio, The Mandalorian sí. Tiene sentido que sea usada como un medio para incorporar a personajes que luego podrían tener mayor recorrido en producciones particulares.

Los planes a futuro

Jon Favreau y Dave Filoni son las caras más visibles de The Mandalorian. Esta serie ha revitalizado a la franquicia Star Wars y ha sumado nuevos seguidores a la narrativa. Ambos están en constante diálogo en relación con los proyectos a desarrollar. Uno de ellos es Ahsoka, un spin-off.

Se trata de una serie inspirada en la historia de Ahsoka Tano (Rosario Dawson). El personaje fue presentado dentro de The Mandalorian durante la segunda temporada. Ella es un miembro de la Orden Jedi que se encuentra en el exilio. Su aparición es clave en el viaje de Din Djarin y Grogru, al revelar a “Mando” parte de las habilidades especiales que tiene The Kid.

Ahsoka cuenta con guion de Dave Filoni y la producción de Jon Favreau. Se estima que llegará a la plataforma de Disney+ hacia finales de 2023. Otro proyecto que está en desarrollo es Skeleton Crew, una serie. Lo encabezan Jon Watts y Christopher Ford, los creadores, y está ambientado en el mismo momento histórico que The Mandalorian. No hay mayor detalle al respecto, salvo que Jude Law es parte del elenco.

En declaraciones dadas a E-Cartelera, Jon Favreau volvió a insistir sobre la cohesión narrativa: Ahsoka y Skeleton Crew

“Nos tenemos que asegurar de que sabemos hacia dónde vamos con cada una de las series y estar al día con el calendario, teniendo presente todo lo que está pasando en Star Wars. Encajamos en medio de dos películas (El retorno del Jedi y El despertar de la fuerza). Necesitamos tener claro y saber qué sucede a lo largo de ese periodo de 30 años«, John Favreau, a E-Cartelera.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y llévate dos meses gratis

Es probable que a través de la tercera temporada de The Mandalorian se haga alguna referencia a estos proyectos. Se produzcan o no estos guiños, está claro que las aventuras de “Mando” y Grogu por la galaxia tendrá más episodios a través de la plataforma de Disney+.

También en Hipertextual: