Luego del estreno de The Last of Us, parece imposible imaginar que Pedro Pascal no era el actor indicado para el papel de Joel Miller, el protagonista del videojuego de Naughty Dog y de la serie de HBO. Aun así, su nombre no fue la primera opción de la producción al momento de comenzar a conceptualizar el proyecto. Antes de él hubo varios nombres relevantes dentro de la industria.

The Last of Us, luego de dos capítulos, ya está dejando la sensación de ser la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego. En un largo historial de irregularidades, este tipo de proyectos no han satisfecho las necesidades de espectadores ni críticos. Por el contrario, hasta este momento, podría considerarse como un área traumática para la industria del cine.

Pedro Pascal encabeza, junto con Bella Ramsey —en el papel de Ellie Williams—, una producción que está siendo bastante fiel al relato del videojuego y que, al mismo tiempo, se permite alguna licencia creativa. Un particular balance entre los formatos narrativos. Junto con esta puesta en escena, otro de los aspectos clave de la historia es Pascal, aunque en algún momento su nombre no era una opción dentro de los candidatos.

Los candidatos a protagonizar The Last of Us, por delante de Pedro Pascal

Hasta febrero de 2021, cuando fue confirmado Pedro Pascal, el principal candidato a ocupar el papel era Hugh Jackman. Sí, el nombre del australiano era uno de los más comentados entre los seguidores. Se trataba de una idea con fondo lógico: un intérprete capaz de abordar roles dramáticos y, al mismo tiempo, secuencias de acción con naturalidad. Sin embargo, esta posibilidad no trascendió.

Cuando HBO anunció la adaptación de The Last of Us, se rumorearon una serie de nombres de actores conocidos. Entre los que estaban:

Josh Brolin

Nikolaj-Costed Waldau

Karl Urban

Mahershala Ali

Un catálogo de opciones diverso, con intérpretes reconocidos en mayor o menor escala. Dentro de ellos, el más prestigioso es Mahershala Ali, ganador del Oscar y parte de proyectos sólidos como True Detective (tercera temporada). Sin embargo, al igual que en el caso de Hugh Jackman, no está claro por qué esta opción no trascendió.

Ahora, con los capítulos de la serie estrenándose cada domingo, la comparativa entre Pedro Pascal y el Joel Miller del videojuego se produce de forma natural: se puede encontrar alguna familiaridad física, respaldada por un trabajo actoral que se aproxima a la personalidad de la animación, un guion que está siendo sólido y una potente puesta en escena.

El ascenso de un actor que se ha convertido en un verdadero ícono pop

Pedro Pascal tiene 47 años. Su primer papel masivo, por las características de la serie y la relevancia de su interpretación, se produjo en Juego de Tronos. En esta producción, también de HBO (y disponible en HBO Max), encarnó a Oberyn Martell. Su muerte, quizá, pueda ser considerada una de las más impactantes de la franquicia.

Luego de esta aparición, su siguiente gran trabajo aún está desarrollándose: Din Djarin en The Mandalorian. ‘Mando’, como se le refiere en ocasiones en la serie (disponible en Disney+), protege a Grogu de diversos peligros mientras intenta llevarlo con otros de su especie. En ese viaje, la personalidad rocosa y pragmática del personaje muestra su lado más humano.

Ese papel resuena con el que interpreta en The Last of Us, con la particularidad de que en este caso las amenazas suelen ser mucho más violentas. Joel Miller no cuenta con tantos recursos como ‘Mando’ al momento de atender riesgos y peligros. Mientras en una debe cuidar a Grogu, en otra se encarga de Ellie. Pedro Pascal puede soltar una frase enternecedora a la vez que rompe la cabeza de un guardia de seguridad a puñetazos.

Esa habilidad, junto con una personalidad fuera de cámaras que parece ser bastante próxima, atenta a temas de agenda global, han propiciado artículos como el del periodista Jován Pulgarín, quien reconoce en el perfil de Pedro Pascal al nuevo “tipo duro de Hollywood”:

“[Pedro Pascal] se muestra como un hombre muy sensible y empático, son ejemplos del nuevo héroe de Hollywood. Tipos que son capaces de luchar contra epidemias y regímenes dictatoriales, pero que a la vez pueden cargar un bebé y protegerlo”.

Es parte de un proceso que involucra discusiones en relación con el machismo, el feminismo, el reconocimiento de comunidades marginadas, entre varias aristas más. Sin embargo, mientras esas conversaciones se siguen produciendo y la industria del entretenimiento se va adecuando a los cambios sociales, Pedro Pascal, con The Last of Us y The Mandalorian, sigue desarrollando una carrera relevante a la que, quizá, aún le quede mucho más por dar.