Bomba desde Marvel. A través de su cuenta de Twitter, Ryan Reynolds anunció que Deadpool 3 se estrenará el 6 de septiembre de 2024, poniendo así punto final a los interminables rumores que rodeaban al lanzamiento del largometraje. No obstante, esta información muy probablemente quedará eclipsada porque el propio actor dejó entrever que Hugh Jackman, quien interpretó a Wolverine en las películas de X-Men, retomará su papel en el mismo filme.

"Hola a todos. Estamos muy tristes de habernos perdido la D23, pero hemos estado trabajando muy duro en la siguiente película de Deadpool desde hace mucho tiempo. Realmente he tenido que buscar en mi alma en este caso. Su primera aparición en el MCU obviamente necesita sentirse especial. Tenemos que ser fieles al personaje, encontrar profundidad y motivación, un nuevo significado. Toda Deadpool necesita sobresalir y diferenciarse." Ryan Reynolds.

Después, Reynolds rompió su emotivo mensaje como mejor lo sabe hacer: "Es un gran reto que me ha forzado a llegar hasta lo más profundo y… no tengo nada". El actor reconoce —en tono de broma, claro— no tener ideas en su cabeza, pero atrás aparece una figura inesperada que lo cambia todo. Sí, Hugh Jackman.

"Oye Hugh, ¿quieres volver a interpretar a Wolverine una vez más?", le pregunta Reynolds a cu colega, a lo que este último responde: "Sí, seguro Ryan". El vídeo termina mostrando el logo de Deadpool 3, con la particularidad de que el número son las tres míticas garras de Wolverine. Puedes ver el anuncio a continuación:

Hugh Jackman en Deadpool 3, el secreto mejor guardado de Marvel

Sin duda, estamos ante una noticia que pondrá de cabeza a todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque sabíamos que Deadpool 3 ya estaba en desarrollo, y que Ryan Reynolds está involucrado en el guion, jamás se filtró que Hugh Jackman sería una pieza clave de la película. De hecho, desde que los X-Men pasaron a ser propiedad de Disney tras la compra de Fox, el debate en torno al nuevo Wolverine —y los X-Men en general— no ha parado de crecer.

Ahora sabemos que, al menos en lo que se refiere a Deadpool 3, el papel de Wolverine estará en manos del actor que todos deseaban. Las posibilidades eran mínimas, y Marvel Studios encontró la manera de hacerlo posible.

¿Significa esto que los dirigidos por Kevin Feige no buscarán a un nuevo actor que sustituya a Hugh Jackman en el futuro? No necesariamente. En la actualidad, el Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra explorando el Multiverso; un fenómeno que abre la puerta a mostrar múltiples Wolverine pertenecientes a distintas realidades. En Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el Multiverso de la locura ya vimos una aproximación a este tipo de propuestas narrativas. Quizá Deadpool 3, en menor o mayor medida, seguirá ese mismo camino.

Ojo, otro tema que no se puede dejar de lado es que, al estrenarse Deadpool 3 a finales de 2024, significa que está ubicada justo en medio de la fases 5 y 6 del del Universo Cinematográfico de Marvel. Llegará poco después de Thunderbolts (25 de julio de 2024), pero antes de Los 4 Fantásticos (6 de noviembre de 2024). ¿Veremos al personaje de Ryan Reynolds formar parte de los héroes que enfrentarán a Kang el Conquistador? Que nadie lo descarte...