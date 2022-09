En el Universo Cinematográfico de Marvel no todo son buenas noticias. Uno de los proyectos más esperados se ha quedado sin director. Se trata de Blade y de quien iba a ser su realizador, Bassam Tariq. El cineasta ya no estará de forma directa detrás de la cámara, pero seguirá formando parte del proyecto como productor ejecutivo, de acuerdo con información conseguida por The Hollywood Reporter.

El cambio se produce en un momento clave para Blade, ya que se estimaba que su filmación comenzaría en noviembre de este año, un año antes de su estreno, programado para el 3 de noviembre de 2023. Aún no se sabe si la salida del director frenará esta etapa de la película, protagonizada por Mahershala Ali. Según la información recopilada por el medio citado, se debe a un conflicto entre las agendas de las partes.

En un comunicado facilitado a The Hollywood Reporter, Marvel explicó: “Debido a los continuos cambios en nuestro cronograma de producción, Bassam ya no avanza como director de Blade, pero seguirá siendo productor ejecutivo de la película. Apreciamos el talento de Bassam y todo el trabajo que ha hecho para llevar a Blade a donde está”.

Blade, Marvel y las palabras de Bassam Tariq

En el mismo comunicado, Bassam Tariq se refiere al cambio de planes:

“Ha sido un honor trabajar con la maravillosa gente de Marvel. Pudimos armar un elenco y un equipo impresionante. Estoy ansioso por ver a dónde lleva la película el próximo director”.

Este no es el primer imprevisto en relación con Blade, un proyecto sobre el que hay noticias desde 2019, cuando fue anunciado, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Ha sufrido distintas reescrituras de guion. Cuando se insinuó la presencia del personaje en Eternos, se interpretó que su realización avanzaría de forma progresiva.

En la actualidad, el guion está siendo desarrollado por Beau DeMayo. Este escritor ya formó parte de proyectos como Star Trek: Strange New Worlds, The Witcher y también pasó por el Universo Cinematográfico de Marvel al ser parte del equipo de Caballero Luna. Según The Hollywood Reporter, medio que cita a una fuente que guarda en anonimato, el estudio está buscando a un nuevo director para Blade.