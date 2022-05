Con la incorporación de un nuevo personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel se producen nuevas teorías, interpretaciones y preguntas en relación con su rol y su ubicación espacial en algunos momentos. Es lo que pasó con el Caballero Luna y el chasquido de Thanos durante Avengers: Infinity War. ¿Se vio afectado este superhéroe, presentado hace poco en una serie de Disney Plus?

La pista más inmediata la ofreció el guionista y productor ejecutivo de Caballero Luna, Jeremy Slater, se refirió al tema. Junto con su equipo de trabajo, fue una de las cuestiones que trataron. Al fin y al cabo, el chasquido de Thanos representa un antes y un después dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Durante una entrevista en The Direct, Slater dijo: “definitivamente, en la sala de escritores todos pensamos que sobrevivió al chasquido”. No es cosa menor esto, teniendo en cuenta las múltiples personalidades de Caballero Luna y que, quizá, alguna de ellas no podría recordarlo. Este no fue el único comentario que el guionista ofreció al respecto.

Caballero Luna y su parecido con Ojo de Halcón

En relación con el estudio de Caballero Luna y el chasquido de Thanos, Jeremy Slater describió en The Direct parte de la dinámica que tuvieron:

“Es algo [el chasquido] con lo que tendrías que lidiar, especialmente como un personaje que está tratando de encontrar su lugar en el mundo y tiene muchas preguntas sobre su pasado. No mencionar el chasquido durante el proceso habría sido raro. Así que todos asumimos colectivamente que él era parte del 50% que sobrevivió”.

A esto sumó un comentario sobre el rol de este personaje durante este tiempo, comparándolo con otro de los sujetos que tuvieron una serie dentro de Disney Plus, Ojo de Halcón. El relato de este personaje, estrenado a finales de 2021, fue uno de los que mejores críticas recibió hasta el momento.

El rol interpretado por Jeremy Renner en el Universo Cinematográfico de Marvel solía moverse por áreas oscuras, las sombras del submundo que se encuentra en esa narrativa. Al respecto, Slater comentó:

“Steven básicamente se despertó hace unos dos años. Esa fue la primera vez que comenzaron a vivir vidas separadas, y fue después de la muerte de la madre de Marc. Así que estos han sido los últimos dos años y asumimos que los tres años anteriores fue una especie de Marc, solo. Probablemente, de la misma manera que Ojo de Halcón tenía las manos ocupadas como Ronin porque el inframundo criminal estaba desenfrenado durante el chasquido”.

En esa línea, Slater agregó: “Asumo que el Caballero Luna se mantuvo muy ocupado. Pero todo se estaba haciendo en las sombras y él estaba eliminando muchas amenazas que nunca surgieron o vieron la luz del día”. Este personaje fue interpretado por Oscar Isaac, con al antagonismo de Ethan Hawke.