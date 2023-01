Los seguidores de Uncharted encontrarán un detalle que conecta a esta franquicia con la serie de The Last of Us. Se produjo durante el segundo capítulo de la serie de HBO. En este episodio, uno de los personajes sostiene un objeto que termina siendo clave dentro de la trama, dejando uno de los momentos más importantes del drama disponible en HBO Max.

Desde hace meses, Sony viene avanzando en la idea de expandir su universo de videojuegos en formato televisivo y la gran pantalla. El caso más reciente es Uncharted, la película protagonizada por Tom Holland, quien interpretó a Nathan Drake, un ícono contemporáneo dentro de las consolas. Por sorpresivo que pueda parecer, en el más reciente episodio de The Last of Us hay una referencia a esa franquicia.

Entonces, se comprende que The Last of Us no solo está resultando en una adaptación convincente del juego. También le está permitiendo a Sony dejar algún guiño suelto a sus seguidores y espectadores más atentos. Conviene tener en cuenta que, dentro del fandom de los videojuegos, ambas franquicias mencionadas tienen una base de seguidores amplia.

La referencia a Uncharted en The Last of Us

El segundo capítulo de The Last of Us dejó otro momento dramático, luego de un primer episodio en el que ya hay un par de situaciones emocionalmente comprometedoras. En este caso, es el futuro de Tess (interpretada por Anna Torv) el que está en juego. De forma progresiva, se insinúa cómo el personaje va atravesando una suerte de transformación.

Esta es condicionada por su estado físico, cada vez más comprometido. Con el objetivo de ayudar a Joel Miller (Pedro Pascal), y a Ellie Williams (encarnada por Bella Ramsey), Tess decide incendiar el lugar en el que se encuentran. Este es el momento en el que aparece la referencia a Uncharted, en un objeto que quizá pasó de forma desapercibida para muchos espectadores.

Tess intenta, en varias ocasiones, activar un encendedor (mechero). Esta pieza es idéntica a un modelo considerado para la versión del videojuego Uncharted 4: El desenlace del ladrón. La referencia fue confirmada por Naughty Dog, a través de su perfil en Twitter:

UNCHARTED fans: Did Tess's lighter from last night's episode of #TheLastOfUs look familiar? 👀 It was modeled after Sam Drake's lighter from UNCHARTED 4: A Thief's End! pic.twitter.com/kAlAc8t94Z — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 23, 2023

El reto de The Last of Us

La mayoría de las adaptaciones de videojuegos no suelen llegar a buen puerto. Se trata de series o películas que tienen múltiples fallos, en el guion, la realización, el casting, los efectos usados… Casi cualquier área queda expuesta en estos casos. ¿Qué ocurre? Estos proyectos son abordados cuando la franquicia ya es un éxito en su propio mercado. Es decir: tienen público cautivo. Por tanto, se infiere que la apuesta económica tendrá algún tipo de compensación luego de que la producción sea estrenada.

Sin embargo, suele ocurrir lo contrario. The Last of Us se presenta como una serie capaz de contradecir esa lógica. El juego cuenta con una base narrativa clave al momento de desarrollar una historia en otro formato. A esto se suma que HBO no ha escatimado recursos para su adaptación. ¿Cuál es el resultado? Dos capítulos sólidos. Serán un total de nueve episodios, estrenados de forma semanal cada domingo.