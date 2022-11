El final de la primera temporada de La Casa del Dragón se reconoce como el primer paso de HBO por expandir un universo narrativo con base en la obra literaria de Juego de Tronos. Los textos de George R. R. Martin ya sirvieron para inspirar una serie de 8 temporadas y un spin off que tendrá, al menos, dos temporadas. Aunque no es el último proyecto en el que se está trabajando.

Juego de Tronos, como obra narrativa, parece casi infinita. Su potencia literaria y el volumen de obras que la componen permiten múltiples opciones en clave televisiva. La base presentada a través de la serie de HBO Max dio certeza en algunos sentidos. Se trata de un relato que interesa y que ya tiene una base de seguidores atenta a cuanto ocurre en la historia.

La confirmación de una segunda temporada de La Casa del Dragón invita a pensar que HBO maneja un volumen de datos e información positivo. Aunque estas historias suelen llamar la atención por ser relatos explícitos, violentos y, en ocasiones, espectaculares, también entrañan distintos conflictos filosóficos y políticos que dan otro tono a la narración. Más allá de estas dos producciones, hay otras que están en planes.

Después de Juego de Tronos

y La Casa del Dragón, ¿qué sigue?

Hay varios proyectos en desarrollo. Son los siguientes.

Una serie sobre Jon Snow

¿Quizá el personaje más polémico en relación con el final de Juego de Tronos? Su desenlace dio mucho que hablar. La idea surgió del propio Kit Harington. El actor la planteó a George R. R. Martin y este dio su aprobación. Sin embargo, en una reciente entrevista dada a The Hollywood Reporter, el actor dijo: “No sé nada de eso. Lo siento”, en relación con el avance o estado del proyecto.

Un spin off sobre La serpiente marina

Este personaje fue presentado por primera vez en La Casa del Dragón. Por su nombre en inglés se le conoce como “The Sea Snake”. Bajo ese apodo se guarda el nombre de Lord Corlys Velaryon, el señor de los mares, interpretado por Steve Toussaint. Esta serie exploraría su camino hasta alcanzar ese título. De acuerdo con información de Collider, el responsable del primer guion es Bruno Heller, reconocido por su trabajo en The Mentalist.

10,000 Ships (o “Los 10 mil barcos)

Al igual que los títulos anteriores, se trata de una serie spin off de Juego de Tronos orientada a explorar la historia de la fundadora de Dorne, la princesa Nymeria. En esas tierras fue donde Arya Stark, interpretada por Maisie Williams, recibió su lobo huargo. También, según Collider, la persona que está detrás del guion de este proyecto es Amanda Segel. Esta historia se ubicaría 1000 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Sería, de momento, el viaje al pasado más largo.

Dunk and Egg, una serie

Este relato, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter, estaría ambientado 90 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Se basa en una serie de novelas escritas por George R.R. Martin, tituladas The Hedge Knight, The Sworn Sword y The Mystery Knight. A través de estas obras se cuenta la historia de Sir Duncan El Alto y Egg, su heredero. Aunque ese nombre no ofrezca demasiada información, es quien luego se convierte en Aegon V Targaryen.

Una serie animada sobre El imperio de oro

Aún no hay un título para esta producción. No hay demasiadas pistas al respecto, pero sí un detalle clave y relevante dentro de las recientes adaptaciones: será una historia animada.