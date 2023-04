El primer tráiler de Ahsoka, de Disney+, sorprendió a los asistentes a la Star Wars Celebration en Londres. No solo por la gran ambición que mostró la nueva serie basada en el universo imaginado por George Lucas, sino también por su indudable conexión con la historia narrada en una de las producciones animadas más famosas de la franquicia, Star Wars: Rebels.

Ahsoka podría considerarse como puente de unión con una futura película que dirigirá Dave Filoni, también anunciada en el evento. Un proyecto que, a su vez, conectará las tramas de Star Wars: La guerra de los clones y The Mandalorian.

La futura serie de Ahsoka Tano se ha convertido en un suceso de importancia para la línea cronológica cinematográfica de Star Wars. La producción mostró en su primer avance todo tipo de referencias al universo en expansión de la saga y algunas sorpresas, como las que apuntan a Star Wars Legends. ¿Podría ser el relato de la Jedi el punto de unión entre varios eventos de la franquicia que hasta ahora no formaban parte del canon oficial?

Estas son algunas de las revelaciones más importantes que nos dejó el primer tráiler de Ahsoka, la esperadísima serie de Disney+. Varias de las cuales insinúan potenciales giros de argumento que podrían cambiar el paisaje de las actuales historias de una galaxia muy, muy lejana.

Ahsoka Tano: una guerrera consumada

Las secuencias iniciales del tráiler se concentran en mostrar las líneas de unión entre la producción y las producciones de animación de la saga intergaláctica. De hecho, tiene una escena en particular que es una referencia directa a Star Wars: La guerra de los clones.

En ella, puede verse a Ahsoka Tano desenvainar sus sables de luz, hacerlos girar por medio de la Fuerza y abrir lo que parece ser una vía de escape en el suelo. La misma maniobra que llevó a cabo en la serie animada y que permitió a la Jedi Togruta escapar de la fatídica Orden 66.

Gran Almirante Thrawn: Un villano al que temer

El avance mostró también la primera imagen del Gran Almirante Thrawn, interpretado por el actor Lars Mikkelsen, quien fue la voz del personaje en Star Wars Rebelds. Su presencia en Ahsoka demuestra que la producción continuará los eventos relatados anteriormente.

No se trata, en realidad, de una sorpresa. En el capítulo cinco de la segunda temporada de The Mandalorian se hace una mención expresa al villano. Ahsoka Tano afirma que está buscando al oficial militar Chiss. No obstante, ahora se explica que el funcionario es un heredero del Imperio. La frase puede parecer una forma de describir la conocida obsesión del Gran Almirante por enfrentarse a la Nueva República. Pero, en realidad, es algo más.

Thrawn fue el personaje principal de la novela de Timothy Zahn, Heredero del Imperio. La historia, publicada el 1 de mayo de 1991, relata cómo reúne poco a poco los recursos del caído Imperio. En el proceso, se alía con un clon del Maestro Jedi Jorus C’boath y logra una coalición con los sobrevivientes a la caída del totalitarismo. El resultado es una amenaza oculta bajo la apariencia de una estrategia a largo plazo.

El avance de Ahsoka muestra incluso una breve imagen de Baylan Skoll, un sensible a la Fuerza, vestido de negro e interpretado por el actor Ray Stevenson. Algo que no aparece en el tráiler, pero que es de gran importancia, es el regreso de Ezra Bridger, desaparecido junto a Thrawn al final de Star Wars Rebels.

Ahsoka, el live action de Star Wars: Rebels

El tráiler muestra a varios de los personajes de Star Wars Rebels, que ahora vemos por primera vez en forma de live action. Esto hace suponer que se explorará en el argumento de la serie o, al menos, que este será la base de Ahsoka.

Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) aparece mientras contempla cómo el T-6 de Ahsoka Tano vuela por encima de ella. Tiene el cabello largo, lo que hace suponer que han pasado unos años desde el final de la serie animada. Tampoco lleva su armadura mandaloriana, aunque hay una escena en la que medita frente a su casco de beskar.

El avance de Ahsoka también revela la primera aparición en live action de Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead). El personaje viste una chaqueta con el emblema de la nave Ghost, que tripuló en la serie animada. Las secuencias muestran que la senadora Mon Mothma (Genevieve O”Reilly) tendrá al menos una aparición en la producción.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Por último, también puede verse un holograma de Ezra Bridger, interpretado por el actor Eman Esfandi. Lo que completaría a buena parte del grupo de rebeldes de la producción de Dave Filoni en una serie con una producción muchísimo más ambiciosa.

Ahsoka se estrenará en agosto de 2023 y estará disponible, en exclusiva, en Disney+.

También en Hipertextual: