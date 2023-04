La Star Wars Celebration 2023 se está llevando a cabo y ha arrancado fuerte con el anuncio de tres producciones nuevas, en forma de películas, dentro de la franquicia. Todas cargadas de sorpresas, por sus directores, protagonistas o temáticas.

Tras el estreno del Episodio IX: El ascenso de Skywalker, el universo Star Wars ha estado en completo desorden con nuevas películas y series anunciadas que después fueron canceladas. Entre ellas las producciones de las que se encargaría Kevin Feige (Marvel Studios) o los creadores de Juego de Tronos, David Benioff y D. B. Weiss.

Pero el estreno de The Mandalorian en Disney+ le dio un aire fresco a la franquicia y, aparentemente, un propósito renovado. Andor, con sus excelentes críticas —aunque no tanta audiencia— ha cementado las nuevas intenciones de Star Wars y una posible dirección un tanto más clara.

Es así que se han anunciado tres producciones nuevas, todas para el cine, en las que se trabajarán desde Star Wars para los próximos años.

Star Wars: Dawn of the Jedi ocurrirá 25.000 años antes que el Episodio IV y abordará el origen del primer Jedi

Aunque el título no es oficial, se reveló el gráfico en pantalla mostrando todas las producciones actuales y futuras. Se ha confirmado que Dawn of the Jedi ocurrirá 25.000 años antes que los eventos de la saga de los Skywalker.

La película será dirigida por James Mangold, conocido por su trabajo en Logan, Ford v Ferrari, Indiana Jones y el dial del destino, o Knight & Day. El tono, aunque no es oficial, parece que será bíblico, mostrando como un Jedi usa por primera vez la Fuerza.

Recordemos que inicialmente El libro de Boba Fett iba a ser una película, dirigida y escrita por Mangold, pero después los planes cambiaron y se convirtió en una serie.

Una película de The Mandalorian dirigida por Dave Filoni

Dave Filoni tendrá la oportunidad de dirigir su primera película de Star Wars tras su trabajo en The Mandalorian, El Libro de Boba Fett y la futura serie Ahsoka.

Este largometraje será la culminación de la narrativa iniciada por Filoni y Jon Favreau cuando crearon y estrenaron The Mandalorian. Lo más probable es que, además de Din Djarin (Pedro Pascal), aparezcan Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Boba Fett (Temuera Morrison), y demás personajes que hemos visto en series recientes de Star Wars en Disney+. El villano principal, parece que será el Gran Almirante Thrawn, con una vista más cercana del resurgimiento del Imperio como la Primera Orden.

La película se ubicará entre los sucesos de Star Wars: El regreso del Jedi y Star Wars: el despertar de la fuerza, al igual que las series de The Mandalorian y sus spin-offs.

Star Wars: New Jedi Order: Una nueva película con Rey Skywalker (Daisy Ridley)

La tercera película se llamará New Jedi Order con Rey Skywalker (Daisy Ridley) como protagonista, aunque en su momento puso en duda su continuidad dentro de la franquicia. Al igual que Dawn of the Jedi, no es el título oficial, pero se le llama así porque es la forma en que han llamado a esa era durante la Star Wars Celebration 2023.

La película estará ubicada 15 años después del Episodio IX: El ascenso de Skywalker, con Rey intentando reconstruir la Orden Jedi. Su retorno podría significar la vuelta de algunos otros personajes y sus respectivos actores, como Finn (John Bodega), Poe Dameron (Oscar Isaac) e incluso Luke Skywalker (Mark Hamill) y Ben Solo (Adam Driver) como fantasmas de la fuerza.

También cabe la posibilidad que Grogu (The Mandalorian) aparezca. Considerando que ha sido entrenado para ser un Jedi y también para ser un Mandaloriano, hay muchas teorías de su importancia dentro del universo Star Wars.

La película será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, quien ha dirigido dos episodios de Ms. Marvel, y la trilogía animada pakistaní 3 Bahadur. Se estrenará en 2025.

