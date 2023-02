Se acerca la tercera temporada de The Mandalorian. La serie, uno de los principales éxitos narrativos de Disney y LucasFilm, se estrenó el 12 de noviembre de 2019. Desde entonces, se posicionó rápido como una historia clave dentro de la franquicia Star Wars. Hasta el punto de que, para no pocos seguidores y críticos, las aventuras de Din Djarin (Pedro Pascal) son ya un culto.

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará el próximo 1 de marzo. Después del cierre de la segunda entrega, el recorrido del protagonista principal parecía abierto y, quizá, lleno de incertidumbre. Esto se alteró, en parte, debido a los sucesos descritos en El libro de Boba Fett. Entonces, “Mando”, como es nombrado el protagonista de esta historia, se encuentra en un escenario en el que debe seguir protegiendo a alguien cercano y, a la vez, integrar una comunidad.

De forma progresiva, el mercenario que iba por la galaxia atendiendo misiones y reclamando recompensas tiene un par de objetivos que lo trascienden. Ya no se trata solo de su voluntad, sino de la responsabilidad y el deber que siente en relación con otros. A propósito del próximo estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, presentamos un resumen de hechos clave dentro de la historia. Este es el camino.

The Mandalorian: primera temporada

Todo comenzó con un encargo: buscar una “mercancía valiosa”. Una de las pocas personas capaces de hacerlo en toda la galaxia era Din Djarin. El mercenario aceptó la propuesta debido a la recompensa: tan sustanciosa y brillante como para poder encargar una nueva armadura. Pero hubo sorpresa, esa misión tenía las dimensiones de un bebé, aunque se tratara de una persona de 5000 años de edad.

Cuando se encuentran, después de una abundante cantidad de disparos y explosiones, surge una conexión entre ellos. Este momento deja una de las escenas más importantes, por significado literal y poético, de The Mandalarian. Din Djarin extiende su mano al encuentro de otra. Un fotograma que evoca a La creación de Adán, del Renacimiento. ¿Fue solo un guiño a la obra de Miguel Ángel? No. En ese preciso instante comenzó una nueva vida para ambos.

Una pareja que no comparte un lenguaje común, conformado de códigos, pero que está unida por un vínculo que va más allá de las palabras. Din Djarin encuentra en ese bebé, que más adelante sería nombrado como Grogu, la oportunidad de redimir parte de su historia y vengar su propio pasado. Hay que recordar que él quedó huérfano, una condición similar a la de su acompañante de viaje.

Esto, a su vez, pone a Din Djarin en la mira de distintas amenazas; en especial, tras luchar contra el cliente, interpretado por Werner Herzog, la persona que deseaba recuperar a Grogu para distintos experimentos. Hay una transformación del protagonista. Consciente de su vínculo con “el niño”, teme que haberlo entregado lo exponga hasta el punto de morir. Entonces decide salvarlo.

En ese viaje emerge la figura de Moff Gideon, protagonizada por Giancarlo Esposito. Él representa a una fracción activa del Imperio y desea tener control sobre Grogu, ya que es consciente de su formación como Jedi. Algo que para Din Djarin aún sigue siendo un misterio. Esto lleva a ambos a enfrentarse en el final de la primera temporada de la serie.

En ese cúmulo de sucesos, Din Djarin no solo evoluciona en cuanto a recursos técnicos —mejorando cuestiones como su armadura, algún arma y otros equipos—. También evoluciona como persona. A través de Grogu se reconcilia con parte de su humanidad, esa que se esconde bajo un inexpresivo casco hecho con beskar.

La ruptura de la segunda temporada

Durante la primera temporada de The Mandalorian se instala otra meta en Din Djarin, a la par que va atendiendo encargos: Grogu debe volver con un jedi para que pueda seguir con su entrenamiento. El pequeño fue iniciado en las artes de La Fuerza en el Templo Jedi en Coruscant. Esto plantea un dilema: Din Djarin debe desprenderse o no del ser con el que sostiene un vínculo; el beneficio personal y afectivo sobre el deber.

En otro momento de su vida, la decisión habría sido sencilla: desprenderse, entregar un paquete más, para reclamar la recompensa. Pero el protagonista de The Mandalorian ya no es solo un personaje que se preocupa por sí mismo; hay más. A través de Grogu, “Mando” ha fortalecido nuevos lazos con figuras como Cara Dune (Gina Carano) y Greef Karga (Carl Weathers).

Su misión, proteger a “el niño”, se ha vuelto, de alguna forma, grupal. Din Djarin encuentra tantas amenazas como aliados en el camino. Mientras tanto, intenta dar con un jedi con quien pueda dejar a Grogu. Su misión parece completarse al dar con Ahsoka Tano (Rosario Dawson). ¿El detalle? Ella no es capaz de entrenarlo debido a que el lazo que él sostiene con “Mando” es fuerte. Alterarlo podría ser contraproducente.

Sin embargo, le ofrece una alternativa: llevar a Grogu a la Piedra Vidente, en el planeta Tython. Esa estructura formó parte de un antiguo Templo Jedi que, en el presente narrativo de The Mandalorian, se encuentra en ruinas. El objetivo es que establezca contacto con La Fuerza y alguien pueda escuchar su llamada. Mientras ambos se encuentran allí, aparece Boba Fett para reclamar la armadura de su padre.

Esto produce un conflicto entre Din Djarin y Boba Fett. Como solución, “Mando” le plantea un negocio: si lo ayuda a proteger a Grogu, él le entregará la armadura que busca. ¿Defenderse de qué? De un ataque imperial. Ese capítulo termina con la nave de los protagonistas hecha polvo y con el surgimiento de una nueva alianza.

Mientras Din Djarin estaba protegiendo a Grogu, Boba Fett recuperó por sí mismo la armadura. En otro de esos guiños hacia el código y el honor de los mandalorianos, la serie deja un tramo clave: Fett es consciente de que el acuerdo no se ha cumplido porque Djarin ha perdido a su protegido. Entonces, se compromete a ayudar a rescatarlo.

El pequeño se encuentra bajo poder de Moff Gideon. La amenaza no es menor, ya que el villano cuenta con su propio ejército. Entonces, Din Djarin debe conformar el suyo o, como mínimo, establecer una red de alianzas con las cuales hacer frente al principal villano de The Mandalorian. En ese reagrupe de fuerzas, “Mando” vuelve sobre Cara Dune y se enfoca en encontrar a algunos mandalorianos regados por el universo.

En esa búsqueda halla a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff). Ella es una de las referentes de la Guardia de la Muerte, una agrupación radical que se rige bajo algunos valores de los mandalorianos y que tiene un enemigo en común con Din Djarin: Moff Gideon, quien se encuentra en su crucero ligero, junto con toda su armada.

Después de una serie de combates, Din Djarin y sus aliados logran rescatar a Grogu y, cuando se piensan en control de la nave, emergen stormtroopers conocidos como “Blackholes”. Se trata de una rama élite y mecánica. Los buenos del relato se encuentran atrapados en el área de controles de la nave, hasta que surge La Fuerza, representada por Luke Skywalker (Mark Hamill).

Luke Skywalker se encarga de la amenaza y avisa de que ha venido a buscar a Grogu. Entonces, ambos protagonistas deben separarse. Din Djarin le da permiso a su protegido para que parta. Aunque en el capítulo se genera un clima de nostalgia, de ruptura, también se asienta la idea de que ese objetivo debe cumplirse. Ese es el camino y sus involucrados lo asumen.

En ese contexto terminó la segunda temporada de la serie.

La sorpresa en El libro de Boba Fett

Durante el cuarto capítulo de El libro de Boba Fett, Grogu llega en su propia nave al taller de Peli Motto (Amy Sedaris). Se trata de otra de las amistades que Din Djarin ha ido haciendo a través del tiempo. Motto, en particular, siente un cariño especial por Grogu. En un principio, no se esperaba que esta serie tendiera un puente tan directo con The Mandalorian.

El encuentro propició que ella fuera quien lo llevase a manos de “Mando”. Esto se produce a través de un viaje hasta el planeta Tatooine, donde se está desarrollando una batalla. El encuentro con Din Djarin deja la escena servida para el comienzo de la tercera temporada de The Mandalorian. En ella, ambos personajes deben seguir construyendo una familia a su alrededor, entre amistades y mandalorianos.

