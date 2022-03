Si bien es cierto que los fans de Star Wars están esperando con entusiasmo la llegada a Disney Plus de Obi-Wan Kenobi, cuyo estreno está programado para el próximo 25 de mayo, ha sido imposible despegar el ojo de la próxima aventura de Din Djarin en The Mandalorian. Lo anterior debido, por supuesto, a los "inesperados" acontecimientos que tuvieron lugar en El libro de Boba Fett. Pocos esperaban que Mando y "El niño" tuviesen tanto protagonismo en dicha serie y, para bien o para mal, así fue.

La participación de Din Djarin y Grogu en El libro de Boba Fett no fue menor, pues tuvieron varios episodios completamente dedicados a ellos. Todavía más importante, los sucesos que vivieron fueron tan significativos que la serie bien podría funcionar como un prólogo de The Mandalorian, temporada 3. El fandom creía, por ejemplo, que ambos personajes se volverían a reunir en la próxima temporada. No obstante, esto ha quedado resuelto después de que Grogu eligiera regresar con Mando en lugar de recibir las enseñanzas del mismísimo Luke Skywalker.

Así pues, podemos esperar que los "inseparables" amigos inicien su aventura juntos en los nuevos episodios de The Mandalorian. La duda, entonces, es qué sucederá durante la tercera temporada, pues ciertos eventos ya quedaron resueltos en el El libro de Boba Fett. Aunque no existe información oficial sobre la historia, hay algunas pistas que nos indican hacia dónde se dirigirá la misma.

Mando y Grogu harán una visita a Mandalore

Din Djarin ha demostrado seguir, casi a rajatabla, las estrictas reglas del credo mandaloriano. Y digo "casi" porque, en más de una ocasión, se ha visto obligado a incumplir varias normas para superar diversos desafíos. Entre ellos se encuentran los momentos en que ha dejado ver su rostro. Ya sea para lograr infiltrarse en una base enemiga o para despedirse de Grogu. Esto último tampoco está bien visto, pues tienen prohibido el apego —como los Jedi—.

Independientemente de los motivos, quitarse el casco está totalmente prohibido para algunos mandalorianos, incluyendo a Din Djarin. Sin embargo, el guerrero no ha ocultado sus faltas al credo. En un episodio de El libro de Boba Fett, confiesa sus acciones a la Armera. Ella determina que ya no es un mandaloriano debido a sus omisiones al reglamento. No obstante, también le menciona la posibilidad de redimirse y recuperar su honor. ¿Cómo? Yendo a las aguas vivas debajo de las minas de Mandalore.

Ahora que Din Djarin y Grogu se han reencontrado, y que tienen una nueva nave para poder transportarse, nada evita que los dos personajes emprendan un viaje hacia el planeta natal de los mandalorianos en The Mandalorian, temporada 3. Por lo tanto, podemos esperar que Mandalore se convierta en uno de los principales escenarios de la serie. Sí, al fin podremos dejar descansar a Tatooine…

Bo-Katan será clave

Bo-Katan Kryze, cuyo debut en las producciones live action de Star Wars ocurrió durante la segunda temporada de The Mandalorian, tendría un papel crucial en la tercera. ¿Por qué? En Star Wars: Rebels, la popular serie animada, Bo-Katan tenía en su poder el Darksaber que ahora posee Din Djarin. Mando lo obtuvo tras vencer a Moff Gideon en un enfrentamiento, algo que Bo-Katan no puede presumir.

La realidad es que la mandaloriana no consiguió el sable oscuro por resultar vencedora en un combate, sino gracias a las buenas intenciones de Sabine, quien simplemente se lo cedió para liderar Mandalore. Después de eso, no sabemos exactamente qué eventos transcurrieron para que llegase a las manos de Moff Gideon.

Lo que sí está claro es que Bo-Katan no va a quedarse con los brazos cruzados. Seguramente su plan es recuperar el Darksaber en la tercera temporada de The Mandalorian, pero ahora sí tras ganar una lucha que la haga merecedora de portarlo. Su mayor problema es que tendrá que enfrentar a Din Djarin. ¿Se verán las caras en Mandalore? Todo indica que sí. ¿Veremos el debut de Sabine Wren en su versión live action? Posiblemente…

Otros rumores sugieren que, mientras Bo-Katan y Din Djarin estén en Mandalore, se darán cuenta de la presencia de un enemigo externo al que solo pueden derrotar juntos. Se habla incluso de una épica batalla donde aparecerán decenas de mandalorianos para apoyar a los protagonistas.

Moff Gideon seguirá dando batalla

Gracias a la intervención de Luke Skywalker en el épico final de The Mandalorian, temporada 2, Moff Gideon fue atrapado. Sin embargo, sería de ilusos pensar que el personaje de Giancarlo Esposito no volverá a tener protagonismo. De alguna manera, el villano se las ingeniará —o alguien del exterior lo hará— para retomar sus ambiciosos planes.

De hecho, el susodicho actor anticipó que su personaje todavía está lejos de despedirse de la serie. "Me verás matar al bebé [Grogu], ¿qué tal eso?", dijo bromeando a Metro, para luego agregar: "Eso está muy mal, pero… ¿sabes qué? Tengo que aguantar en algún lugar donde voy a ganar. Él [Gideon] es ese súper villano que es todopoderoso y que sabe todo sobre la tecnología y todas estas otras cosas. Así que es suficiente con decir que volverás a ver a Moff… y pronto".

Previamente mencionamos que, de acuerdo a diversos reportes, un enemigo "externo" se involucrará en la trama de The Mandalorian. Sin embargo, es poco probable que sea Moff Gideon. ¿Entonces quién? Esta pregunta nos lleva a la siguiente y última sección.

Poniendo las bases de Ashoka

Como seguramente sabes, Lucasfilm y Disney Plus trabajan en la serie de Ahsoka Tano. No obstante, antes de aventurarse en su propia producción, la aprendiz de Anakin Skywalker ya tuvo una importante presencia en la segunda temporada de The Mandalorian y en El libro de Boba Fett. Curiosamente, su participación en ambas series nos ha hecho olvidar cuáles son sus verdaderos objetivos personales.

Ella, al igual que el resto de personajes, tiene un propósito. En el episodio 13 de The Mandalorian, temporada 2, Ahsoka vence a la magistrada Morgan Elsbeth en un combate. Al final, deja caer un par de preguntas bomba: "¿En dónde está tu maestro?, ¿en dónde está el Gran Almirante Thrawn?"

Sí, Ahsoka está cazando a Thrawn. Debido a que Mando, Grogu e incluso Luke Skywalker se cruzaron en su camino, no ha tenido la oportunidad de completar su misión. Es muy probable que ese "enemigo externo" de la tercera temporada de The Mandalorian sea precisamente el Almirante Thrawn. Él sería el verdadero líder detrás de las fuerzas restantes del Imperio y el punto de conexión con Ezra Bridger, íntimo amigo de Ahsoka que desapareció en Rebels.

Por desgracia, todavía no conocemos la fecha de estreno de la tercera temporada de The Mandalorian. Pero que no te sorprenda si se hace esperar hasta 2023.