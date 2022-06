Kamala Khan (Iman Vellani) tiene dos problemas. Uno es que desea más que cualquier otra cosa en el mundo asistir al VengadorCon y lucir el disfraz de Capitana Marvel. El otro es que probablemente no lo hará. O al menos, si depende de sus sobreprotectores padres. En medio de ambas cosas, la Kamala de Ms Marvel trata de encajar en el mundo adolescente, poner los pies en la tierra y llevar a buen puerto su canal de videos. Todo, mientras el mundo al otro lado de la ventana trata todavía de recuperarse de la eventualidad del blip.

Una de las cosas que más sorprenden de Ms Marvel, la nueva serie de Disney+, es su frescura. También su capacidad para profundizar en un personaje fuera de sus estándares habituales en el Universo Cinematográfico Marvel. Kamala, de la misma forma que su versión en papel, es una adolescente como cualquier otra. Tiene una imaginación desbordante, problemas escolares y, como todos los chicos de su edad, tiene ídolos. Solo que los suyos son los superhéroes que lograron devolver a la mitad del universo a la vida. En el mundo en que habita Kamala, los Vengadores son celebridades. Pero más que eso, son símbolos de un estrato superior de las cosas. De la posibilidad de lo prodigioso y del asombro que sustenta el hecho del poder en estado puro.

Pero Kamala tiene una favorita. Capitana Marvel brilla por encima de todos los demás, como bien deja claro la primera y extraordinaria secuencia de la serie. Pero el personaje vive en el mundo real construido a la media de los grandes eventos galácticos y de las tragedias inimaginables. Ms Marvel relata cómo es el mundo después del blip (algo que ya había hecho Spider-Man: Homecoming) pero también la relevancia de lo extraordinario. Y ese detalle es lo que deslumbra, al menos en sus dos primeros capítulos.

Ver en Disney+ Ms Marvel La serie Ms Marvel de Disney+ es la necesaria bocanada de aire fresco para el género de superhéroes que la franquicia necesitaba. En esta ocasión, el estudio toma la acertada decisión de adaptar a uno de sus personajes emblemáticos y convertirlo en guía a través del mundo del universo interconectado de la saga. El resultado, es una ingeniosa, colorida y bien construida mirada sobre el mundo que renació gracias al blip, además de una historia de origen que toma las particularidades de su heroína como punto de inicio para algo mayor. La serie, se une al resto del contenido de Marvel en Disney + con el reto de mantener la calidad y la audiencia. Y no sólo lo logra, sino que además deja claro, que el universo cinematográfico de Marvel está a punto de hacerse más grande, sensible y conmovedor de lo que nunca ha sido. ⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 3.5 de 5.

Ms Marvel logra combinar los grandes eventos de un universo mayor con los sueños de una adolescente en plena efervescencia de sueños e ideas. Lo hace con un conjunto de símbolos y guiños que aglutina de manera ágil alrededor del mundo Cinematográfico de Marvel. Resulta asombroso el giro de la franquicia hacia un personaje ajeno a grandes proezas, a sucesos misteriosos y situaciones portentosas.

Kamala Khan es el primer personaje del Universo Cinematográfico de Marvel que habita el mundo que hereda una tragedia monumental. Pero que también muestra el optimismo de esta realidad, impregnada de ideas y la sensación brillante de posibilidades. Una bocanada de esperanza que la fase cuatro de Marvel necesitaba de inmediato.

El super poder, la gran imaginación y los pequeños dolores entre todas las cosas

Pero Kamala es también una superheroína en Ms Marvel, o lo será pronto. El primer capítulo de la serie dedica una buena cantidad de tiempo a mostrar este primer paso en un radiante camino de descubrimientos. El personaje va de un lado a otro a través de todos sus espacios y demuestra que Marvel puede atreverse con un giro radical de su narrativa. Y eso incluye colores deslumbrantes, una heroína disparatada y torpe. Pero también un contexto en el que el comentario social es audaz, sofisticado y bien construido.

Ms. Marvel se toma una variada colección de atrevimientos para contar su historia. Desde el tono de la comedia adolescente de situación — que recuerda a Malcolm in the Middle en algunos puntos — hasta las líneas que la unen a un universo más amplio. Kamala dibuja, escucha el podcast de Ant-Man y teoriza sobre que Thor “puede ser un gamer” en un guiño adorable a Endgame. Pero también hace algo Marvel necesitaba desde hacía mucho tiempo. Narrar cómo vive y prospera un mundo, de hombres y mujeres extraordinarios. Los que no asisten a sucesos prodigiosos, los que viven el día a día. Ms Marvel es una reinvención de fondo de Marvel como expresión de la cultura pop, del superhéroe y de la maravilla.

Y lo es, en la medida que la serie de Marvel muestra lugares nuevos de una realidad rica en detalles y en premisas que seguramente, tendrán importancia a futuro. Hay una energía optimista, disparatada, imparable en Ms Marvel, una maravilla absoluta que sostiene la condición de todo lo maravilloso. E inexplicable, es sin duda, esta nueva heroína. Una niña como cualquier otra, que comienza su transitar por lo asombroso con una reliquia familiar y termina por cumplir su mayor ambición casi por accidente.

Ms Marvel: un nuevo héroe que todavía quiere soñar

¿Quién es Kamala Khan? En una época de nuevas sensibilidades, de la revalorización de ser joven y de las complicaciones del mundo, Kamala es una rareza. Lo es en la medida que la narración de Ms Marvel la observa con detenimiento y le brinda espacio para crecer y sostener una brillante mirada a lo nuevo. También, la serie logra una curiosa mezcla entre lo viejo y lo novedoso. Los afiches de Tony Stark y Natasha Romanoff son homenajeados como los caídos. Y libretas del Capitán América proclaman “De nada América”. Y en todas partes, la posibilidad de los héroes es cierta. La posibilidad el bien es cercana y finalmente, hay un saludable optimismo que asumir a través de una niña que quiere hacer el bien.

Y cuando ocurre en Ms Marvel, es apoteósico. Kamala, cuyo misterio aún tardará en resolverse, extiende la mano para salvar su primera vida. Y entonces, el mundo de Marvel cambia, se sostiene, se anima, celebra, se llena de colores. Hay un héroe nuevo que celebrar. Una niña extraordinaria que cree que la esperanza es posible. Quizás, lo que necesitaba Marvel en un momento extraño de su ambicioso proyecto a futuro.