Atención: este artículo contiene SPOILERS de Ahsoka.

El quinto capítulo de Ahsoka era muy esperado por los fans de la saga. Más aún después del final del episodio anterior, en el que la protagonista se reencontraba con Anakin Skywalker, su maestro. Con semejante desenlace, era previsible que la serie presentara momentos muy emotivos en su nueva entrega. Y así ha sido, rindiendo especial homenaje a los fans de Star Wars: The Clone Wars, la popular serie de animación.

En el Mundo entre Mundos, Anakin le dice a Ahsoka que ha acudido a ella para terminar su adiestramiento. "¿Cuál es la lección, Maestro?", pregunta ella. "Vive o muere", responde él, activando su sable láser. Tras una breve lucha entre ambos, Anakin rompe el pasillo de luz en el que se encuentran y Ahsoka cae al vacío. Al despertar, lo que encuentra es algo que los fans de Star Wars llevaban años pidiendo. La protagonista es ahora una niña sumida en el fragor de una batalla de las Guerras Clon.

El primer flashback

Por fin, este conflicto, que tan bien se abordó durante las siete temporadas de The Clone Wars, puede verse en live-action. La pequeña Ahsoka pronto descubre que se trata de la primera misión que hizo junto a Anakin, quien también está allí con la armadura y apariencia de la época. Juntos, y acompañados por una gran tropa de clones, maestro y padawan corren hacia el frente desviando disparos de los Separatistas con sus sables láser.

Cuando las cosas se calman, lo que ve Ahsoka es a varios soldados clon muertos o malheridos. Y no puede hacer otra cosa que sentirse culpable, ya que fue ella quien provocó esa batalla en concreto. Es entonces cuando Anakin comienza a darle su primera parte de la lección. “Cuando Obi-Wan me adiestraba éramos guardianes de la paz. Pero ahora, para ganar la guerra, debo enseñarte a ser soldado”, le comenta, en señal de que deben adaptarse a los tiempos que corren. Ella sigue empeñada en que ha provocado semejante horror. “Yo te enseño a liderar. A sobrevivir. Y para conseguirlo tienes que luchar”, insiste entonces Skywalker.

Ahsoka es la nueva serie del universo Star Wars que solo puedes ver en Disney+ Suscríbete a Disney+ y ahórrate dos meses

El segundo flashback

Con esas palabras, y mientras se va hacia el horizonte fundiéndose con su silueta de Darth Vader, Anakin y Ahsoka pasan al segundo flashback, también de The Clone Wars. En este caso, la misión es muy evidente. Una Ahsoka algo más mayor está luchando nada menos que en Mandalore contra los supercomandos mandalorianos de Darth Maul. Se trata de un fragmento de la séptima y última temporada de la serie de animación. Ahsoka estaba escoltada por una tropa de la Legión 501, comandada por el Capitán Rex.

Anakin, sin embargo, no estaba en esa misión. "No recuerdo esta batalla", le indica a su padawan. "Es el Asedio de Mandalore. Ya nos habíamos separado", replica Ahsoka. Tras esta breve explicación, llega la segunda parte de la lección. "Ahsoka, dentro de ti está todo lo que soy. Todo mi conocimiento. El mismo que yo heredé de mi maestro y él del suyo. Formas parte de un legado", le explica Skywalker. Pero, de nuevo, la joven no está de acuerdo.

"Lo que yo aporto al legado solo es muerte y destrucción", se lamenta. "Pero tú eres más que eso, porque yo también lo soy", intenta animarla el personaje de Hayden Christensen. "Sí que eres más, Anakin. Más poderoso y peligroso de lo que nadie imaginaba", le echa ella en cara. Ahsoka se refiere, claro está, a la corrupción de su maestro, que se dejó embaucar por el Lado Oscuro y se convirtió en el despiadado Darth Vader. Ahsoka siempre se sintió muy culpable por haber abandonado a Anakin y permitido que eso ocurriera. Después de las palabras de la pequeña, el Caballero Jedi toma su carácter sombrío de Vader, con los característicos ojos amarillos de los Sith, y saca su sable láser rojo.

"Te doy a elegir. Vive o muere", le repite él. En plena lucha, ambos regresan hasta el Mundo entre Mundos y allí, Anakin sentencia a su pupila. "Hora de morir", le grita. Pero, con un gran movimiento, Ahsoka consigue zafarse de él y ganar la batalla, poniendo el sable de su maestro en el cuello de este. Por un breve instante, la oscuridad se apodera de ella y parece que va a acabar con su vida. Pero, en el último momento, regresa a la luz, apaga el sable láser, lo tira y le dice: "Elijo vivir". Con estas palabras, Anakin vuelve a ser el sonriente maestro del principio y da la lección por concluida, desapareciendo y haciendo que Ahsoka regrese a la realidad.

La lección de Anakin a Ahsoka

El objetivo final de Anakin era que Ahsoka se enfrentase a los fantasmas de su propio pasado. Después de que su maestro se convirtiera en Darth Vader y sembrara el terror por la galaxia, ella sintió siempre un enorme peso sobre sus hombros. Se creía responsable, pensaba que tras ella solo habría muerte y dolor. Por eso no conseguía convertirse en una buena maestra Jedi para Sabine. Ahsoka no se atrevía a luchar, a vivir.

Con los dos flashbacks, Anakin le demuestra que esa muerte y ese caos que la persiguen, como le persiguieron a él, no son lo que la define. Su legado va mucho más allá. Y, además, le demuestra que ella no fue la responsable de su caída en desgracia. Se trata de una lección puramente filosófica, que hace que Ahsoka regrese a la vida con una mentalidad totalmente diferente, mucho más luminosa. Al igual que Gandalf en El Señor de los Anillos, ejemplifica este retorno vistiendo una túnica blanca, en contrapartida al poncho gris del principio de la serie.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente