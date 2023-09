Atención: este artículo contiene SPOILERS de la serie Ahsoka.

Ahsoka sigue avanzando en su historia con el cuarto capítulo de la serie, que ya puede verse en Disney+. El estreno del episodio supone que la nueva propuesta de Star Wars ha llegado ya al final de su primera mitad. Y lo ha hecho con 40 minutos cargados de acción y adrenalina. Pero, sobre todo, con un sorprendente final que ha levantado del asiento a todos los fans de la saga galáctica.

En el planeta Seatos, Ahsoka se enfrenta a Baylan Skoll, el villano interpretado por el fallecido Ray Stevenson. El duelo está muy igualado, aunque parece que la protagonista de la serie puede tener algo de ventaja. De hecho, la guerrera logra hacerse momentáneamente con el mapa estelar con las coordenadas de la nueva galaxia en la que se encuentran el Gran Almirante Thrawn y Ezra Bridger. Al cogerlo, sin embargo, resulta herida por quemaduras en una mano. Justo después llega Sabine, su padawan, y Ahsoka pierde la concentración. Algo que Skoll aprovecha para darle el golpe final y arrojarla por un barranco hasta el mar.

La heroína de Rosario Dawson parece haber muerto. Pero, en la escena final del capítulo, Ahsoka abre los ojos. Sin embargo, no se encuentra en las aguas del océano. Tampoco en la costa. En realidad, está en un lugar en el que ella ya estuvo años atrás. Un sitio oscuro como el espacio más profundo, pero atravesado por numerosos pasillos de luz.

¿Dónde está Ahsoka?

Aunque para muchos fans esto sea algo nuevo, los fans de Star Wars: Rebels lo habrán reconocido al momento. Se trata del Mundo entre Mundos. Este paraje es en realidad una dimensión mística desde donde pueden acometerse los actos más poderosos posibles: modificar el tiempo. Y es que, a través de portales, el Mundo entre Mundos conecta todos los momentos de la historia, permitiendo viajar entre ellos. El ejemplo más claro fue el que se vio en la mencionada serie animada.

En la cuarta y última temporada, Ezra accede hasta el lugar a través de un portal situado en el Templo Jedi de Lothal, su planeta natal. Al entrar, el joven Jedi se sorprende y no entiende dónde está. Pero, cuando se asoma a uno de los portales, lo que ve es una escena que ya ha ocurrido, la batalla entre Ahsoka y Darth Vader. Dicha pelea sucedió al final de la segunda temporada de Rebels. Desde el Mundo entre Mundos, Ezra ve cómo Ahsoka va a morir, y decide rescatarla, haciéndola entrar a la nueva dimensión.

Instantes después, el Emperador Palpatine localiza a ambos héroes y trata de valerse de ellos para llegar al Mundo entre Mundos. Desde allí, su poder sería ilimitado, pudiendo evitar cualquier derrota futura cambiando el tiempo. Por suerte, tanto Ezra como Ahsoka consiguen huir y salir de allí antes de que el villano pueda entrar. Muchos años después, la ex-Jedi ha vuelto, aunque no está claro cómo. Por un lado, es posible que bajo las aguas de Seatos hubiese un portal. Pero también puede que alguien la haya rescatado desde dentro, como hizo antaño Ezra. Y es que no está sola.

¿Cómo ha regresado ese personaje a Ahsoka?

“Hola, Chulita”, se escucha detrás de ella. “¿Maestro?”, responde Ahsoka. La voz que ha escuchado es nada menos que la de Anakin Skywalker. “No esperaba verte tan pronto”, le dice él. La protagonista entonces se gira y ve al Caballero Jedi de Hayden Christensen con su apariencia de La Venganza de los Sith, antes de convertirse en Darth Vader. Su presencia en la serie era un secreto a voces, pero los fans no esperaban que esa aparición llegara tan pronto.

Hay que tener en cuenta que Ahsoka se ambienta después de la caída del Imperio. Por tanto, Anakin no solo había sido ya Darth Vader, sino que se había redimido en la segunda Estrella de la Muerte, falleciendo en ella en brazos de su hijo Luke. Que esté en el Mundo entre Mundos solo puede explicarse con dos alternativas.

Es posible que Anakin sea un fantasma de la Fuerza, como ya hizo al final de El Retorno del Jedi. Pero su apariencia no es la de los Jedi que han muerto, ya que siempre han tenido un aura azul y en este caso en él no la tiene. Aunque tratándose de una dimensión diferente a la terrenal, quizá los fantasmas puedan mantener su aspecto normal y no etéreo.

La otra posibilidad es que, durante el final de las Guerras Clon, justo antes de sucumbir al Lado Oscuro, Anakin encontrase un portal al Mundo entre Mundos. En ese caso, el personaje que aparece en Ahsoka estaría vivo, y habría podido ser él quien salvase a su aprendiz de una muerte fatal. Sin embargo, de ser esta la opción correcta, Anakin no sabría qué le va a ocurrir a él después. Desconocería por completo que va a ser Darth Vader y la mano derecha del malvado Emperador Palpatine, acabando con la Orden Jedi y sumiendo a la galaxia en un reinado de terror.

Por el momento, la duda está en el aire, aunque Dave Filoni, creador de la serie, parece tener muy claro por dónde quiere llevar la historia de la serie. Esto se resolverá en el quinto episodio, que él mismo dirige y que se estrena en Disney+ el miércoles 13 de septiembre.

