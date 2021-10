Lucasfilm y Hayden Christensen tienen planes más allá de la serie de Obi-Wan Kenobi. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor también retomará su papel en Ahsoka, otra serie de Star Wars que va camino a Disney Plus. Por el momento, eso sí, no se sabe si dará a Anakin Skywalker o Darth Vader —o ambos—. De hecho, ni siquiera sabemos en qué parte de la linea de tiempo se ambientará dicha producción.

En caso que las aventuras de Ahsoka Tano continúen tras lo sucedido en The Mandalorian, sí o sí la aparición de Hayden Christensen será un flashback; independientemente si se trata de Anakin Skywalker o Darth Vader. Por el contrario, si la historia retrocede antes de los eventos protagonizados por Din Djarin y Grogu, las posibilidades son más amplias.

Otra opción que no se descarta, y que THR pone sobre la mesa, es que veamos al Fantasma de la Fuerza de Anakin Skywalker. Sería la segunda vez que sucede tras la versión editada de Star Wars: El retorno del Jedi. Seguramente el próximo año tendremos información oficial que despeje nuestras dudas.

Mientras tanto, el citado media indica que Ahsoka será responsabilidad de Jon Favreau, una de las mentes maestras detrás de The Mandalorian. Por su parte, Dave Filoni, quien recientemente se convirtió en el director creativo de Lucasfilm, fungirá como guionista. Será la primera vez que ambos cineastas coincidan en una producción live action con Hayden Christensen.

Si no has visto las series animadas de Star Wars, posiblemente te estás preguntando: ¿por qué Hayden Christensen aparecerá en Ahsoka? Debes saber que Ahsoka Tano fue la aprendiz de Anakin Skywalker. Esta relación maestro-pádawan se desarrolló, principalmente, en Star Wars: The Clone Wars. Por su parte, en Star Wars: Rebels vimos la transición del Jedi hacia el Lado Oscuro y su inevitable enfrentamiento con Ahsoka. Sin duda, son personajes que se conocen muy bien.

Antes de Ahsoka, Hayden Christensen participará en la serie de Obi-Wan Kenobi. No obstante, con esta producción sí hay certeza de la aparición de Darth Vader, pues incluso se habla de un duelo con quien fuera su maestro. Si no se atraviesa ningún obstáculo en el camino, Obi-Wan Kenobi se estrenará durante 2022.