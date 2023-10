Friends pudo haber sido muy diferente —y posiblemente no tan exitoso— si los creadores de la serie hubiesen seguido su idea original. Es que, inicialmente, Chandler Bing, interpretado por el recordado Matthew Perry, no iba a ser uno de los protagonistas de la sitcom de NBC.

Cuando Friends llegó a la TV en 1994, lo hizo con sus seis personajes principales ya establecidos. Además de Matthew Perry, la fórmula ganadora se completaba con Jennifer Aniston como Rachel, Courteney Cox como Mónica, Lisa Kudrow como Phoebe, Matt LeBlanc como Joey y David Schwimmer como Ross.

No obstante, en un primer momento la idea era que tanto Phoebe como Chandler tuvieran roles secundarios. Esto hubiera implicado centrar prácticamente todos los arcos argumentales en los otros 4 amigos; una idea que hoy, con la historia ya escrita, suena un tanto descabellada. En su momento esta posibilidad se barajó con fuerzas, al menos hasta que Lisa Kudrow y Matthew Perry aparecieron como opciones reales a considerar.

El caso de Phoebe fue un tanto peculiar, puesto que el personaje se creó como una derivación de Úrsula, la mesera que Kudrow ya interpretaba en Mad about You. Por ende, David Crane y Marta Kauffman, los creadores de Friends, encontraron una vía rápida para insertar a la actriz en la nueva sitcom, pudiendo mantener una continuidad al establecer que Phoebe y Úrsula eran hermanas gemelas.

Para Chandler, la cuestión resultó más complicada de lo que se esperaba. Es que, en principio, los showrunners de Friends creían que encontrar a un actor para ponerse en la piel del amigo gracioso y sarcástico sería fácil. Pero el proceso de audiciones demostró lo contrario y recién se encausó cuando Matthew Perry apareció en carpeta.

Cómo Matthew Perry "salvó" a Chandler en Friends

En el especial de Friends que reunió a los protagonistas en 2021, los creadores de la serie explicaron cómo Matthew Perry le dio una impronta única a su rol. "Pensé que Chandler iba a ser el más fácil de elegir. Porque no era solo un personaje, sino que hacía chistes. Hacía chistes de verdad. [...] Y vimos a muchos actores... y no eran graciosos", explicó David Crane.

Sin embargo, todo cambió cuando se decidió el contacto con Perry, quien ya conocía a Crane y Marta Kaufmann por su breve paso por Dream On, una comedia de HBO. Si bien el actor había aparecido como invitado en un episodio en 1992, había dejado una muy buena impresión.

"Habíamos trabajado con Matthew Perry en Dream On. Cuando leyó su diálogo, brilló y cobró vida. Por primera vez durante todo el proceso de casting nos dimos cuenta de que allí había un personaje y que él era el único que podía interpretarlo", indicó Kauffman.

Aun así, contratar a Matthew Perry para que se pusiera en la piel de Chandler Bing no resultaría sencillo. El actor ya se había comprometido a trabajar en otra comedia llamada LAX 2194, para la cadena ABC. No obstante, el episodio piloto de la sitcom futurista demostró que el proyecto no tendría éxito y un ejecutivo de Warner Bros dio el visto bueno para que se sumara al elenco de Friends. El resto fue historia.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente