Los Premios Goya 2024, la celebración del cine español, se celebrarán el próximo 10 de febrero en Valladolid. La Academia de Cine otorgará los ansiados cabezones a los ganadores de cada categoría en una ceremonia que estará presentada por los Javis y por Ana Belén.

En ella competirán multitud de largometrajes. Y es que el año 2023 ha sido un muy buen año en lo que se refiere a películas nacionales. Algunas incluso están en plena lucha por el Oscar.

Es por ello que queremos aprovechar esta oportunidad para repasar las 10 principales nominadas. Alguna de ellas siguen en cines, pero otras ya están disponibles para ver desde casa y te contamos a través de qué plataformas. Buenas propuestas para tener en cuenta ante la llegada de las fiestas de fin de año.

20.000 especies de abejas

La principal favorita a los Premios Goya 2024. Con 15 nominaciones, 20.000 especies de abejas sigue cosechando éxitos y arrasando allá por donde pasa. El último ejemplo han sido los Premios Forqué, muy significativos como antesala de la gala de la Academia. Narra la historia de una niña transexual a quien el mundo conoce como Aitor, aunque ella es en realidad Lucía. Una gran parte de su entorno en el pueblo de Bayona, al sur de Francia, se niega a aceptarla. Contra esas miradas es contra las que deberá luchar. La pequeña Sofía Otero ganó el Oso de Plata en el prestigioso Festival de Cine de Berlín, aunque no puede optar al Goya por ser menor de 16 años.

Disponible en Movistar Plus+.

La Sociedad de la Nieve

La película candidata a los Oscar por España lleva el sello de Juan Antonio Bayona. La Sociedad de la Nieve recoge el trágico accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972. En ella, un equipo de rugby se estrelló en plena cordillera de los Andes. Los 29 supervivientes al impacto quedaron atrapados en el cordón montañoso que se extiende por Sudamérica. El filme es una historia de supervivencia extrema que ya con su estreno en cines ha provocado un gran revuelo y conmoción. Una de las apuestas más potentes de Netflix para la presente temporada de premios. Por lo pronto, 13 nominaciones a los Premios Goya 2024.

Disponible en cines y estreno en Netflix el 4 de enero.

Cerrar los ojos

Víctor Erice ha regresado 30 años después de su último largometraje. Y lo ha hecho por la puerta grande. En total, 11 nominaciones a los Premios Goya 2024 para una cinta que, según la insigne Cahiers du Cinema, es la segunda mejor película de 2023 a nivel mundial. Además, fue proyectada por primera vez durante el Festival de Cannes y recibió múltiples elogios. La historia narra la desaparición del actor Julio Arenas en los años 90. Han pasado tres décadas, pero un programa de televisión revive el caso gracias a Miguel Garay, el director de la última película del intérprete. Así, el cineasta comienza a profundizar de nuevo en lo ocurrido para buscar a su amigo.

Disponible en cines.

Saben aquell

Eugenio fue uno de los humoristas más queridos de la historia de España. Con su semblante serio, su monótona voz y su inigualable ingenio, llenó salas y se convirtió en todo un éxito televisivo durante los 80 y 90. Saben aquell narra la historia de sus inicios. Un filme dirigido por David Trueba con 11 nominaciones a los Premios Goya 2024. Un homenaje a una figura que hizo reír a millones de personas en los primeros pasos de la democracia. David Verdaguer es quien interpreta con gran acierto a este genio de lo absurdo.

Disponible en cines.

Un amor

Isabel Coixet, una de las directoras más importantes de siempre en España y Europa, vuelve a territorio nacional con una dramática fábula sobre la vida en el campo. Un amor es la adaptación de la novela de Sara Mesa. Trata sobre una joven que marcha a vivir a un pueblo, a una casa destrozada. Nat intentará encontrarse a sí misma en medio de un clima extraño, por momentos hostil y por momentos amable, que le llevará a aceptar una turbia proposición sexual de su vecino Andreas. Laia Costa y Hovik Keuchkerian protagonizan este intrigante drama que acumula 7 nominaciones a los Premios Goya 2024.

Disponible en cines.

El maestro que prometió el mar

El maestro que prometió el mar ha sido una de las mayores revelaciones del año en el cine español. Ambientada en Bañuelos de Bureba, Burgos, cuenta la historia del maestro Antoni Benaiges, un catalán que marchó destinado a la provincia castellana. Allí asumió el control de la escuela, implantando un modelo de enseñanza muy innovador y cercano. Sin embargo, se trataba de los años más complicados de la Segunda República, justo antes del estallido de la Guerra Civil. Por ello, algunos vecinos no veían con buenos ojos sus filosofías. Un éxito en taquilla que ha logrado 5 nominaciones a los Premios Goya 2024.

Disponible en cines.

Te estoy amando locamente

Con 5 nominaciones, Te estoy amando locamente es una de las sorpresas más agradables de la temporada. El director Alejandro Marín se sumerge en el movimiento LGTBI de la Andalucía posfranquista. La cinta se ambienta en el año 1977. Allí, el joven Miguel está a punto de examinarse de la selectividad para empezar sus estudios universitarios y convertirse en abogado. Sin embargo, su sueño más profundo es cantar, ser una estrella del show. Poder liberarse y ser quien es. Algo que su madre y la sociedad no ven con buenos ojos.

Disponible en Movistar Plus+.

Robot Dreams

Robot Dreams es la propuesta animada más potente del año en España. Una cinta que habla sobre la pérdida, la memoria, el amor y la soledad. Pablo Berger adapta los cómics de Sara Varon narrando la historia de Dog. Este perro se siente solo, por lo que decide comprar un robot que le haga compañía. Pronto, ambos entablarán una tierna conexión que los hace inseparables. Todo ello en la Nueva York ochentera como telón de fondo. Tiene cuatro nominaciones a los Premios Goya 2024 y es candidata a estar nominada en los Premios Oscar.

Disponible en cines.

Upon Entry (La llegada)

El thriller del año lo han firmado Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez. Su Upon Entry ha obtenido nominaciones a mejor dirección novel, mejor guion original y mejor actor para Alberto Ammann. Una pareja llega a Estados Unidos con la ilusión de empezar una nueva vida en la principal potencia mundial. Pero, en el aeropuerto, son retenidos por la seguridad y sometidos a un extenuante interrogatorio que lleva la tensión hasta el límite. Todo con el fin de descubrir si tienen o no algo que ocultar.

Disponible en Movistar Plus+ y Filmin.

Creatura

Creatura dio mucho que hablar en su estreno y al final ha logrado cosechar cuatro nominaciones a los Premios Goya 2024. La cinta pone su foco en Mila, una mujer que ha perdido por completo el apetito sexual. Algo que le está provocando problemas de pareja. El filme lleva a su protagonista en un viaje de autodescubrimiento en el que revisita experiencias pasadas para volver a aceptarse y quererse. La película de Elena Martín, directora, guionista y protagonista, es uno de los estudios sobre el placer femenino más interesantes que se han estrenado en España.

Disponible en Filmin.

