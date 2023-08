El pasado 31 de julio, el actor Angus Cloud fallecía con tan solo 25 años, tal y como confirmaba su familia. En un comunicado emitido a los medios estadounidenses se anunciaba la muerte del joven, conocido principalmente por su personaje de Fezco en Euphoria, de HBO. “Con una gran tristeza, hoy hemos tenido que despedirnos de un ser humano increíble. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”, reza el escrito. Al margen de la serie protagonizada por Zendaya, Cloud tenía otros proyectos en el horizonte.

El intérprete continuaba en activo a pesar de sus recientes problemas de salud mental. Por ello, tras su muerte, aparecerá en algunas películas que todavía no se han estrenado. Es el caso, según informa Variety, de Freaky Tales. Ambientada en Oakland, su ciudad natal, la cinta narrará cuatro historias interconectadas entre sí a finales de la década de los años 80. Cloud iba a compartir reparto con nombres tan destacados como Pedro Pascal (The Last of Us), Jack Champion (Avatar 2) o Ben Mendelsohn (Invasión Secreta). El filme estará dirigido por Anna Boden y Ryan Fleck, cineastas de Capitana Marvel. El difunto actor ya habría terminado de rodar sus escenas.

Lo mismo ocurre con la nueva película de terror de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, quienes llevasen a la pantalla Scream VI. Este nuevo proyecto todavía no cuenta con título oficial, aunque su estreno está previsto para abril de 2024. Kathryn Newton (Ant-Man y la Avispa: Quantumanía), Dan Stevens (Downton Abbey) y Melissa Barrera (Scream), entre otros, conforman el reparto del filme junto a Cloud. La cinta está producida por Universal Pictures y será un thriller de monstruos.

Otros dos proyectos que, de acuerdo a la fuente, Cloud también había terminado de rodar son Your Lucky Day y The Line. El primero de ellos es una película de terror dirigida por Dan Brown en la que el actor tendrá un papel bastante relevante. En el caso de The Line, compartirá pantalla con Halle Bailey (La Sirenita), John Malkovich (El intercambio) y Alex Wolff (Hereditary). El director y guionista Ethan Berger debutará con dicho filme. Más allá de estas películas, por supuesto, se esperaba que Cloud regresara en la tercera temporada de Euphoria.

¿Por qué ha muerto Angus Cloud?

En el comunicado emitido por la familia de Cloud se indica que su padre falleció la semana pasada. Un duro golpe para el actor dada la relación tan cercana que ambos tenían. Desde entonces, el joven habría estado luchando contra importantes problemas de salud mental. “La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente contra esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla por la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar en silencio”, expone el escrito.

La causa de la muerte de Angus Cloud todavía no ha trascendido, si bien la policía mantiene abierta una investigación para esclarecer el caso. Según el medio TMZ, el departamento de policía de Oakland habría recibido una llamada de su madre alertando de una “posible sobredosis” y asegurando que no tenía pulso. Las autoridades, sin embargo, no han confirmado tal hipótesis. Y es que la misma fuente también indica que, desde el fallecimiento de su padre, Cloud habría sufrido tendencias suicidas, y por ello decidió quedarse junto a su familia para combatirlas.

