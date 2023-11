La muerte de Matthew Perry tomó por sorpresa tanto a sus fanáticos como a quienes estuvieron a su lado durante buena parte de su carrera. David Crane y Marta Kauffman, los creadores de Friends, hablaron sobre el inesperado fallecimiento del actor y brindaron detalles sobre cuál era su estado en los últimos tiempos.

Es de público conocimiento que Matthew Perry afrontó una larga batalla contra las adicciones a lo largo de su vida. De hecho, el artista se abrió por completo al respecto en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y aquello tan terrible) que se publicó en 2022.

No obstante, Crane y Kauffman confirmaron a The Today Show que el actor estaba transitando el momento más saludable de su vida. No solo estaba disfrutando del enorme éxito de la citada publicación, que lo llevó a una importante gira de promoción por Norteamérica, sino que también se encontraba activo, emocionalmente muy bien y, por sobre todas las cosas, sobrio.

Marta Kauffman contó que habló con Matthew Perry unas dos semanas antes de su fallecimiento y que se había llevado una muy buena impresión. "Fue grandioso. Estaba feliz y alegre. No parecía agobiado por nada. Estaba en un lugar realmente bueno, por eso esto parece tan injusto. [...] Parecía mejor de como lo había visto en mucho tiempo. Me emocioné mucho por eso. Estaba emocionalmente en un buen lugar. Tenía buen aspecto, había dejado de fumar y estaba sobrio", explicó.

Durante la entrevista, Marta Kauffman comentó que quedó en estado de shock al enterarse de la muerte de Matthew Perry. De hecho, confesó que su primera reacción fue enviarle un mensaje de texto, en una suerte de acto de descreimiento de que fuese una situación real.

Los creadores de Friends, en shock por la muerte de Matthew Perry

Consultados sobre si, a sabiendas del historial adictivo del actor, creían que una muerte repentina podía estar en los papeles, David Crane fue sincero. "Diría que probablemente sea cierto, dado el viaje que [Matthew] había emprendido y que todos conocíamos. En cierto modo, hubo algo que nos preparó para una situación de este tipo. Aun así, todavía es imposible de procesar, porque era una persona tan viva que es difícil creer que no esté aquí", manifestó.

La salud de Matthew Perry fue motivo de mucha especulación en los últimos años. En 2018, el actor sufrió una perforación gastrointestinal que lo obligó a pasar 5 meses internado en un hospital. Fue en dicho período que padeció un estallido de colon que lo dejó en coma y lo obligó a utilizar un sistema de bolsa de ostomía por 9 meses. Durante una entrevista con Diane Sawyer en 2022, comentó que los médicos les informaron a sus padres que sus probabilidades de sobrevivir eran de apenas el 2 %.

En 2019, en tanto, su corazón se detuvo durante 5 minutos tras recibir propofol como anestésico durante una cirugía. Esto se produjo debido a que, por entonces, estaba consumiendo ketamina y oxicodona diariamente. Durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert en noviembre del año pasado, Matthew Perry explicó que el trabajo de reanimación cardiorrespiratoria le provocó la fractura de 8 costillas. Todo esto causó que no pudiera formar parte de la película No mires arriba, de Adam McKay, para la cual ya estaba contratado.

Así mismo, confirmó que su acotada participación en la reunión de Friends en 2021 se debió a que debió someterse a una cirugía dental dos días antes del rodaje. "Mi boca se prendía fuego, pero no podía cancelar o mover mi participación porque involucraba a demasiada gente. Así que aparecí e hice lo mejor que pude", aseveró.

