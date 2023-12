En la década de 1940, Hollywood evitaba los escándalos en medios de comunicación, con todos los recursos a su alcance. De hecho, ya forma parte del mito de la meca del cine, los diversos sobornos que, estudios y productores, extendían a periodistas influyentes. De vuelos gratis, joyas hasta dinero en metálico. Cualquier gasto se consideraba pequeño, al evitar habladurías acerca de sus estrellas más conocidas. En especial, cuando se trataba en entredicho su respetabilidad, moral o comportamiento escandaloso.

En la actualidad, ese temor parece romántico y anacrónico. Las redes sociales y en especial, la gran exposición que disfrutan las celebridades a través de internet, ha convertido a los rumores y chismes en fuente de fama. Mucho más, en una manera de comercializar su imagen y volverse reconocido en medio de una generación educada frente a las multipantallas. Lo cierto es que la idea acerca de lo que es el reconocimiento, cambió lo suficiente para que la actitud acerca del tema lo haga también.

Para analizar esa dimensión de la celebridad, te dejamos una lista con los escándalos más controversiales del año. De un método para captar votantes en la Academia que demostró sus fallas de sistema hasta diversas acusaciones de índole sexual. Se trata de un recorrido por una nueva manera de comprender la visibilidad y el alcance en el mundo del cine y la televisión. Un paso hacia nuevos escenarios que todavía necesitan ser analizados.

Kang se va de Marvel

Jonathan Majors, que por una película y una serie dio vida a Kang el Conquistador en el Universo Cinematográfico de Marvel, fue acusado este año de violencia doméstica. No solo por su pareja, sino también, por miembros del mundo del espectáculo, que de inmediato detallaron su conducta violenta y abusiva. Todo lo anterior, como un secreto a voces en el mundo del espectáculo de Broadway y de Hollywood.

El actor, que protagonizó Ant-Man y la Avispa: Quantumanía — considerada la película que inicio la caída de Marvel — se encontró en medio de la presión legal. Por un lado, las acusaciones basadas en una denuncia respondida en Nueva York. Al otro extremo, las que aseguraban que tenía un patrón perpetuado el tiempo.

Luego de varios aplazamientos y que la defensa publicara mensajes de texto en público, el juicio se llevó a cabo a puertas cerradas. El actor no declaró y el 18 de diciembre, fue encontrado culpable de tres cargos menores y exonerado de dos. Horas después, Marvel le despidió y anuncio que cesaba cualquier tipo de contrato o vinculación con el actor.

Las teorías de la conspiración alrededor de ‘Sound of Freedom’

Jim Caviezel in "Sound of Freedom".

La película dirigida por Alejandro Gómez Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel, se convirtió en un peculiar escándalo en el 2023. El proyecto sufrió las consecuencias de la fusión Disney y FOX, que la condenó a carecer de distribuidor por dos años. Finalmente, fue comprada por la productora de corte cristiano Angel Studios, responsable del éxito televisivo Los elegidos.

Es entonces, cuando la cinta entró en el terreno de la teoría de la conspiración. De acusarse a una élite globalista de evitar su distribución mundial — un dato falso y desmentido — hasta su subtexto basado en QAnon. El argumento es un recorrido en clave heroica a través de la denuncia de la trata de personas y la violencia sexual. Pero no profundiza en ninguno de sus temas. Al final, el largometraje obtuvo proyección internacional y también, en streaming. El más reciente escándalo a su alrededor, fue la acusación contra abuso infantil contra uno de sus inversionistas.

La nominación al Oscar para la película ‘To Leslie’

Uno de los momentos más escandalosos relacionados con el mundo del cine, fue la nominación a Mejor Actriz de Andrea Riseborough. El anuncio ocurrió en enero y dejó desconcertado a buena parte del mundo del cine. El motivo: Que, hasta entonces, pocos miembros de la Academia, habían tenido conocimiento de la película. Más inexplicable todavía, acceso a la cinta. ¿Qué había ocurrido?

La respuesta provocó que Hollywood analizara su propio sistema de votación y reconocimiento. Resultó que el equipo de producción de la película To Leslie, llevó a cabo una campaña directa entre actores. Lo que abarcó entregar copias de la película a varios actores como Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet y Edward Norton. Todos, admitieron por separado, haber obtenido una copia digital del largometraje. Eso, sin pasar por asociación o sindicato alguno. Algo que jamás se había hecho hasta entonces.

Aunque no rompió ninguna regla, la organización encargada de velar por la pulcritud de las votaciones para los premios, revisó sus directrices. Además, legisló sobre el tema. Lo que evitará en el futuro vuelva a ocurrir algo semejante.

El delirante juicio contra Gwyneth Paltrow

Se le llamó un juicio salido de la serie de HBO White Lotus, debido a todo lo absurdo que ocurrió en el proceso. Lo que comenzó como un accidente de Sky, se volvió un escándalo a gran escala al involucrar a la actriz Gwyneth Paltrow.

El comportamiento de esta última en corte, que fue de lo errático a ser inaudito, sorprendió a los presentes y al público que seguía a detalle lo sucedido. Al final, el demandante (que exigía un pago millonario por daños y perjuicios), perdió frente a la actriz. Pero la extraña experiencia jurídica pasó a engrosar los escándalos más sonados en 2023.

El fracaso de la serie ‘The Idol’

El canal por cable HBO, se ha distinguido por la calidad de sus producciones. Por lo que el fracaso — y escándalo — de la serie The Idol, es un escenario vergonzoso que sorprendió. La historia de cinco capítulos, estrenada en el Festival de Cannes, prometía ser una mezcla entre el morbo por las grandes celebridades y una reflexión sobre el abuso en el medio.

Pero no fue ni una cosa ni la otra. Al contrario, el relato se sostenía en el morbo y el mal gusto. Con escenas de sexo explícito mal grabadas y un argumento flojo, la serie perdía su norte desde el primer capítulo. Eso, en medio de rumores de un ambiente de trabajo caótico y violento. El guionista Sam Levinson defendió su obra de las críticas. Mientras que las estrellas The Weekend y Lily-Rose Depp, insistieron en que era una sátira incomprendida.

Al final, los iniciales seis episodios se redujeron a cinco. Por último, HBO anunció, sin demasiado espaviento, una cancelación que nadie puso en duda.

Jada Pinkett Smith y sus confesiones

FILE - In this Oct. 6, 2019 file photo, Jada Pinkett Smith, left, and her husband Will Smith attend the premiere of "Gemini Man" in Los Angeles. Pinkett Smith has admitted to having a relationship with musician August Alsina when she and her husband were separated. In a conversation on her series "Red Table Talk," she said she was reluctantly discussing Alsina's comments because of the public speculation they provoked. Will Smith appeared on the show to discuss the chapter in their lives. (Photo by Phil McCarten/Invision/AP, File)

Después del escándalo que protagonizaron durante la ceremonia 94 de los Premios Óscar, los Smith no han dejado de estar en el centro de la polémica. Pero fue este año, en que se hizo más notorio la tensión entre la pareja y en especial, el como eso repercute en la relación de ambos.

En octubre, la actriz publicó Worthy, una biografía en la que analizó su matrimonio a detalle. Lo que incluyó admitir que ella y Will Smith no estaban juntos en el momento en que ocurrió la bofetada sobre el escenario. El aluvión de publicidad alrededor del libro, no solo afectó a las carreras de ambos, sino que convirtió a las confesiones — y a su autora — en centro de debate. Particularmente en lo relacionado con utilizar sucesos vergonzosos como forma de promoción. Algo que ambos intérpretes parecen haber explotado al máximo.

Drew Barrymore y la huelga de actores y guionistas

La huelga de escritores y actores fue uno de los grandes eventos de la cultura pop durante el año. Pero el mayor escándalo relacionado con el tema, ocurrió cuando la actriz Drew Barrymore declaró que volvería con su show de entrevistas. Eso, en pleno septiembre y en medio de un debate público acerca de la necesidad de mantener la unidad de la protesta contra los estudios.

El anuncio de la ahora presentadora levantó ríos de tinta y una decepción considerable en el mundo del espectáculo hacia su figura. Y aunque finalmente se retractó — a tiempo — el malestar continuó después. Para el comienzo de la producción, su grupo de guionistas renunció.

Stephen Amell también intenta romper la huelga

CHICAGO, IL - AUGUST 26: Actor Stephen Amell talks during a screening episode of the Starz channel's wrestling drama "Heels" at the AMC River East Theater, on August 26, 2021 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

El actor conocido por su interpretación de Green Arrow en el llamado Arrowverse, fue otro de los que intentó romper la huelga. Aunque en su caso, fue una serie de comentarios desafortunados sobre los sistemas de presión del sindicato y su malestar por detener la promoción en vivo de producciones.

Con todo, su equipo de publicistas actuó con rapidez y antes que todo fuera a peor, admitió estar equivocado. En septiembre, se le vio con un cartel de protesta, apoyando los piquetes de forma convenientemente visible.

Casey Bloys los odia a todos

Uno de los escándalos más curiosos del año, fue cuando Rolling Stone relevó que el CEO de HBO, Casey Bloys, ordenó crear cuentas falsas en X/Twitter. Todo, para enfrentarse a los críticos de las series de la cadena. Lo que demostró que la presión de redes sociales es mucho mayor de lo que ningún ejecutivo aceptó hasta entonces.

Al final, Bloys afrontó su culpa y pidió disculpas. Lo que abarcó confesar que pasaba demasiado tiempo en la plataforma. Un punto del que no quedó duda tras la vergonzosa relevación.

La demanda contra Lizzo

La cantante Lizzo, que este año se convirtió en parte del universo Star Wars gracias a The Mandalorian, se vio envuelta en una demanda por acoso sexual. Según tres de sus bailarinas, la artista, conocida por su lucha feminista y de reafirmación positiva de la autoimagen, las avergonzó en público por su peso.

Incluso, llegó a tocar los senos de una de ellas, lo que provocó un escándalo tras bastidores en el segundo día del Festival de Música BottleRock Napa Valley. La cantante negó las acusaciones y en la actualidad, espera la resolución de la querella en cortes.

La sentencia contra Danny Masterson

La estrella de la serie Aquellos maravillosos 70, fue sentenciado a 30 años, luego de ser encontrado culpable de dos cargos de violación. Ambos crímenes ocurrieron en su casa en Hollywood Hills (California). El caso, que atravesó un largo proceso, volvió a poner en tela de juicio el comportamiento del elenco. Mucho más, cuando varios de ellos, apoyaron públicamente al intérprete.

El acusado no hizo declaraciones sobre lo ocurrido, más allá del hecho que apelará la sentencia. Algo que podría suceder a lo largo del año 2024, aunque no haya posibilidades ciertas de excarcelación.

La caída en desgracia de Ashton Kutcher y Mila Kunis

Pero el grupo de actores de Aquellos maravillosos 70 no para de provocar noticias y por las mismas razones del encarcelamiento de Danny Masterson. En esta ocasión, se trató de Ashton Kutcher y Mila Kunis. Los actores fueron acusados de complicidad al descubrirse, que escribieron cartas al juez del caso, en las que le pedían no ser tan duro en la condena. Lo que, además, matizaban al asegurar que el acusado era un modelo a seguir del elenco del show.

Lo anterior se volvió un escándalo mayúsculo, cuando se recordaron las constantes acusaciones de un ambiente de trabajo que propiciaba el abuso. En especial, una apuesta entre Kutcher y Masterson, que implicaba besar a la entonces adolescente de 14 años Mila Kunis.

Todo se volvió más turbio, cuando el apoyo de ambos, se relacionó con su vínculo con el culto de la Cienciología. El escándalo obligó a la pareja a pedir disculpas públicas mediante un video y después, dejar la dirección de la organización contra el tráfico sexual que dirigían.

También Jonah Hill, en medio del escándalo

Jonah Hill, conocido por dedicar buena parte de su influencia para hablar de la salud mental y física, fue demandado por su novia Sarah Brady. Los cargos abarcan abuso mental, sexual y manipulación, además de ejercer un control violento sobre la vida de la demandante. No obstante, el equipo de publicidad no contestó a la demanda y todavía se encuentra en espera de juicio.

Más acusaciones, ahora contra Vin Diesel

La estrella de la saga Rápido y Furioso también fue acusado este año de acoso y abuso sexual. Todo habría ocurrido en medio de un set de filmación durante el año 2010. Según su ex asistente, el actor la tocó sin su consentimiento y la acoso de diversas formas durante semanas.

Lo que ocasionó que, finalmente, la víctima abandonara el lugar, alegando estrés mental. El intérprete rechazó los cargos y por ahora se espera que un juzgado señale la fecha del juicio, con toda probabilidad, a principios del año 2024.

Ridley Scott contra el mundo

En lo que podría ser el escándalo más peculiar del año, el realizador Ridley Scott se dedicó a discutir con expertos de arte e historia. Eso, debido a su recreación de la vida de Napoleón Bonaparte, en la película biográfica del mismo nombre.

De insultos malsonantes durante ruedas de prensa hasta comentarios sobre videos en Tik Tok. El cineasta rechazó las acusaciones sobre imprecisiones narrativas y de contexto en su cinta. También, defendió el derecho a la ficción y a la recreación histórica. Con todo, la película pasó con más pena que gloria por la taquilla y fue la gran olvidada en las nominadas a los Globos de Oro.

