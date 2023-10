Joaquin Phoenix está a punto de protagonizar Napoleón, la nueva película épica de Ridley Scott. Director e intérprete trabajaron juntos en uno de los papeles más recordados de Phoenix, el de Emperador Commodo en Gladiator. Sin embargo, lo que convenció a Scott para decantarse por él como Napoleón Bonaparte no fue aquella colaboración, sino un proyecto más reciente del actor.

El cineasta dio una charla en un evento en Londres organizado por Deadline. En ella, dio nuevos detalles sobre su inminente película, que se estrenará en cines a finales del mes de noviembre. Por ello, habló de Phoenix y de cuándo decidió decantarse por él antes que por cualquier otro actor. “Me quedé impresionado con su descomunal película Joker. No me gustó la forma en que celebraba la violencia, pero Joaquin estuvo extraordinario", señala Scott.

"Pensé que sería un activo increíble para Napoleón, también en un sentido comercial", revela el veterano director, responsable de obras como Alien o Blade Runner. Gracias a su interpretación del Príncipe Payaso del Crimen en DC, Phoenix se hizo con el papel del señor de la guerra francés por delante de otro intérprete. "Solo tenía dos actores en mente para el papel. No mencionaré el otro”, dejó caer el director durante la conferencia.

Junto a Scott estaba Kate Rhodes James, el director de casting de Napoleón. Este explicó la gran química que surgió entre Phoenix y Vanessa Kirby, que da vida a Josephine de Beauharnais, la esposa del protagonista. "Tienen una intimidad que no puedes camuflar. Vanessa tiene una cualidad particular: es muy inteligente. Josephine, el personaje, era una superviviente inteligente y manipuladora. Hubo momentos en la película que los dos actores improvisaron y fue mágico. Eran increíbles juntos", celebra.

Por qué Napoleón

A lo largo de su carrera, Scott ha sobresalido en multitud de géneros e historias diferentes. No en vano es considerado uno de los mejores cineastas de las últimas cuatro décadas. Pero su elección de hacer una obra tan ambiciosa como Napoleón a sus 85 años nace de una pasión personal. "Siempre me ha gustado el estilo de vida francés. Nunca he olvidado los veranos franceses. Me encantaba tanto París que tengo una oficina allí. Mi primera película, Los duelistas, trataba sobre Napoleón, aunque él no aparecía en ella", menciona en referencia al filme que dirigió en 1977.

“Hay 400 libros sobre Napoleón, pero yo soy un niño que mira imágenes. Cuando ves las pinturas del pintor francés [Jacques-Louis] David, aprendes una lección de historia de ellas”, reflexiona Scott. De toda esa fascinación por la cultura francesa es de donde nace la semilla de lo que ha terminado siendo Napoleón. Una película de más de dos horas y media que, además, cuenta con un montaje del director de más de cuatro horas que aún se desconoce si verá la luz. La cinta se estrenará en cines el 24 de noviembre y posteriormente llegará a Apple TV+.

