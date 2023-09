Danny Masterson, el conocido actor que interpretó a Steven Hyde en That '70s Show, fue sentenciado a 30 años de prisión. Tras ser declarado culpable por delitos de violación a principios de año, Masterson recibió una sentencia por dos de los tres cargos que se le imputaban.

De acuerdo con un reporte de Variety, Danny Masterson fue condenado por dos cargos de violación forzada que llevó a cabo en su casa de Hollywood Hills en 2003. El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre un tercer cargo ocurrido en 2001, aunque votó a favor de la condena. El actor escuchó la sentencia en un tribunal del centro de Los Ángeles.

"Señor. Masterson, usted no es la víctima aquí. Sus acciones hace 20 años le quitaron la voz y la elección a otra persona. Sus acciones hace 20 años fueron criminales y por eso está aquí", dijo la jueza Charlaine Olmedo. Danny Masterson recibió una condena de 15 años a cadena perpetua por cada cargo, mismas que deberá cumplir de manera consecutiva.

La sentencia marca el final de un capítulo que inició en 2017, cuando tres mujeres denunciaron a Danny Masterson por agresión sexual. Una de ellas es Chrissie Carnell, esposa del vocalista de The Mars Volta, quien declaró que el actor le escupía y humillaba constantemente. Carnell confesó que Masterson la violó en noviembre de 2021, una acusación que refrendó Cedric Bixler-Zavala.

Ni la Iglesia de la Cienciología pudo salvar a Danny Masterson

El caso se volvió importante no solo porque ocurrió en el marco del movimiento Me Too, sino por el involucramiento de la Iglesia de la Cienciología. Danny Masterson es uno de los miembros más reconocidos de la organización religiosa, quien le dio el espaldarazo y montó una operación para amedrentar a las víctimas.

En 2019, cuatro mujeres demandaron al actor y a la iglesia tras recibir acoso por denunciar las violaciones. Las demandas incluyeron la muerte de dos mascotas por envenenamiento. Cedric Bixler-Zavala acusó a Masterson y a la Iglesia de la Cienciología de envenenar a sus perros. "Este es el segundo perro que hemos tenido que sacrificar debido al acoso de investigadores privados y cienciólogos", dijo el vocalista de The Mars Volta y At the Drive-In.

Pese a su participación, los abogados de Danny Masterson intentaron restar importancia a las acciones de la Iglesia de la Cienciología asegurando que la organización no estaba en el banquillo de los acusados. La defensa también pidió considerar la vida ejemplar del actor, de quien dijo, "era un padre extraordinario.

Antes de las acusaciones por violación, Danny Masterson trabajaba en la serie The Ranch para Netflix. El actor sufrió el mismo destino Kevin Spacey, Louis C.K. y otros personajes clave de la industria que perdieron su trabajo debido a los señalamientos de abuso sexual durante el movimiento Me Too.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente