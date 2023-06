Danny Masterson enfrenta una sentencia de 30 años de cárcel por violación. El actor es especialmente conocido por su interpretación de Steven Hyde en las ocho temporadas de That '70s Show. También participó en 50 episodios de The Ranch en Netflix.

El actor fue acusado formalmente en 2020 por una serie de agresiones sexuales ocurridas entre 2001 y 2003 en su casa en Hollywood Hills. Finalmente, se le acusó de tres violaciones. Tras la anulación del primer juicio y la celebración de un segundo, Danny Masterson recibió la sentencia de culpable por dos de los tres cargos que se le imputan.

Según medios locales, durante la lectura del veredicto, se podía escuchar a su pareja, la actriz Bijou Phillips llorando en la sala y a su cuñado —también actor— Billy Baldwin en shock. El actor escuchó la sentencia sin expresión alguna en su rostro, pero parecía aturdido cuando fue esposado.

Danny Masterson y su historial de agresión sexual

En 2017, tres mujeres denunciaron a Danny Masterson ante la policía de Los Angeles por agresión sexual. El actor, por medio de su agente, negó las acusaciones. Más adelante, dos mujeres más revelaron que fueron víctimas de de Masterson en situaciones similares. Tras las acusaciones Netflix despidió al actor de The Ranch.

A finales del mismo año, Cedric Bixler-Zavala, el vocalista de The Mars Volta y At the Drive-In aseguró que Danny Masterson violó a su esposa. Después, en agosto de 2019, cuatro mujeres más iniciaron una demanda en contra del actor y la Iglesia de la Cienciología por acoso tras la denuncia por violación.

Entre las acusaciones a Masterson y la Iglesia de la Cienciología, además del acoso y persecusión, es la muerte de la mascota de una de las personas que denunció al actor en condiciones muy extrañas. Luego, en 2020, Bixler-Zavala también denunció que tuvo que sacrificar a uno de sus perros por envenenamiento, en circunstancias extrañas.

Aunque Danny Masterson no respondió nunca a las acusaciones de Cedric Bixler-Zavala, su esposa, Bijou Philips se burló de las denuncias en su cuenta de Instagram. Finalmente, el actor respondió a una de las demandantes, una ex-pareja, alegando que "no tendrá una batalla pública, que eso ocurrirá en los juzgados, donde se expondrá la verdad y saldrá victorioso".

En 2020 la fiscalía acusó a Danny Masterson por tres cargos de violación. Uno en 2001 a una mujer de 23 años. A inicios de 2003 a otra mujer de 28 años y a finales de 2003 a otra mujer de 23 años. Los cargos llegaron tras una investigación de tres años.

Una vez que el jurado declaró culpable a Danny Masterson, este quedó bajo custodia policial, sin fianza, hasta que llegue la sentencia final, que no tiene fecha. Pero el actor tendrá una vista con el juez el próximo 4 de agosto.

