¿Es la Iglesia de la Cienciología una secta? ¿Tom Cruise es su recurso publicitario más valioso? La pregunta se repitió con frecuencia durante las últimas semanas después de que la película Top: Gun Maverick se convirtiera en un éxito. De súbito, el habitual discreto Cruise volvía a estar en el centro de un huracán mediático. Desde una entrevista con James Corden hasta un agradecimiento a través de Twitter. El actor se volvió especialmente activo después de un considerable período de silencio.

O mejor dicho, escuchar de él a través del éxito de sus películas o sus hazañas en la filmación de cualquiera de ellas. Pero ahora, la perenne sonrisa de Tom Cruise volvió. Y al mismo tiempo, los rumores sobre el extraño sistema de prácticas seudo religiosas con el que se ha visto relacionado por años. En especial, la organización que se autodenomina Iglesia y que tiene un lugar preponderante en su vida.

No se trata de un tema sencillo. La Iglesia de Cienciología es una especie de curiosidad pop. En su definición más inmediata, la Cienciología tiene un credo y un sistema de creencias propios. Todo unido a una idea pseudoreligiosa desarrollada en 1954 por el autor estadounidense L. Ron Hubbard. Al otro extremo, la Iglesia de la Cienciología es el grupo de corporaciones que se dedican a la expansión de dichas creencias. Entre ambas cosas, la percepción general que se trata de una secta, ha sido constante durante las últimas décadas. Una discusión aún sin una respuesta clara.

Las especulaciones sobre sus agresivos métodos de reclutamiento y su curiosa estructura, con frecuencia despiertan el desconcierto público. Hace poco, la actriz Elisabeth Moss, admitió para el NewYorker formar parte de la organización. Y enfatizó que los rumores alrededor del grupo eran exagerados. “En realidad, son bastante abiertos y capaces de compartir conocimientos”. Pero la actriz no se extendió en detalles. Tampoco respondió a la pregunta sobre la naturaleza religiosa de la estructura central de la organización. De hecho, Moss logró apartar la conversación de la Iglesia y que su alusión a su participación fuera un detalle menor en la conversación.

Pero con Tom Cruise todo es por completo distinto. Es el rostro más conocido de la Cienciología, el más ferviente seguidor y el símbolo de estatus más importante del grupo. De hecho, su connotada participación ha provocado todo tipo de rumores alrededor del actor. Incluyendo un peso constante sobre su imagen pública. Desde su orientación sexual, hasta el hecho de que su vida romántica y personal es controlada minuciosamente por el grupo. Todo lo que rodea a Cruise y se relaciona con la Cienciología es lo suficientemente opaco como para intrigar. Y razones no faltan.

Tom Cruise y La Iglesia de la Cienciología: Una larga historia misteriosa

Según el escritor de The Daily Beast Tony Ortega, en 2009 el FBI inició una profunda investigación contra la Cienciología. Un dato que también corroboró Lawrence Wright para el New Yorker en el 2011. La intención era demostrar que la Iglesia que difunde sus creencias mantenía rehenes en su Int Base de Hemet (California). Al final, la investigación se detuvo y en la actualidad la organización niega que algo semejante hubiese ocurrido. No obstante, Ortega afirma en su reportaje que la investigación se detuvo, pero dejó algo claro. Hay interés legal sobre las prácticas de la Cienciología y sobre sus miembros.

Pero ya la existencia de la investigación había sido confirmada por ex Cienciólogo Marc Headley, en su libro Blown for Good publicado en el 2009. Además, Headley dejó claro algo más: la importancia capital de Cruise en la organización. Según el escritor, el actor salvó en más de una ocasión a la Iglesia de la Cienciología de la ruina, del descrédito o incluso de problemas legales. Todo lo que brinda un aire aún más extraño de la relación entre Cruise y la Iglesia. Un vínculo que alcanza ya casi 36 años.

En 1986, la actriz Mimi Rogers introdujo a su, por entonces pareja, en el mundo de la Cienciología. Lo hizo casi por accidente en medio de una las peores crisis que ha atravesado la organización. Para entonces, su fundador y escritor de lo que se considera su sistema de creencias L. Ronald Hubbard, acababa de morir. La organización se tambaleaba en medio de la anarquía estructural y el hecho de que David Miscavige, de apenas 25 años, intentaba tomar el poder interno. A todo lo anterior, había que sumar que la pugna por el liderazgo, solo incluía a Los Cienciólogos más dedicados. O lo que es lo mismo, los que se agrupaban bajo una rama de la organización denominada Organización del Mar. Esta última, el anillo más secreto y confidencial de las creencias.

En un inesperado movimiento estratégico que incluyó una autoproclamación, Miscavige terminó por sofocar cualquier disidencia y convertirse en la cabeza visible de la Iglesia. Para su fortuna, Mimi Rogers insistió en que el funcionario conociera a Tom Cruise. Por entonces, el actor ya había filmado Risky Business y acaba de estrenar la primera entrega de Top Gun. Y era la estrella de Hollywood más querida por toda una generación de espectadores. Su llegada a la Cienciología convirtió a la organización en centro para famosos de envergadura en Los Ángeles.

La confluencia de ambas situaciones, convirtió a Tom Cruise en el principal rostro de la Iglesia. Uno tan reconocido como para que toda la fama y prestigio de todas las corporaciones relacionadas con las creencias, se sostuvieran en Cruise y su fama. A partir de entonces, la Iglesia de la Cienciología ha crecido y ampliado su rango de influencia, hasta convertirse en un símbolo de estatus de considerable poder. ¿Un dato curioso? Un año después de hacerse miembro formal de la Cienciología, Mimi Rogers y Tom Cruise contrajeron matrimonio. La ceremonia se llevó a cabo el 9 de mayo de 1987, el día más sagrado del calendario de la Cienciología y que celebra el nacimiento de la organización. O mejor dicho, la publicación en 1950 de Dianética: La ciencia moderna de la salud mental de Hubbard, el texto que dio origen a sus creencias.

La Cienciología, la religión que nació de un libro de ciencia ficción

El libro Dianética: La ciencia moderna de la salud mental convirtió a Hubbard en una celebridad de la autoayuda y cimentó su imperio económico. El libro fue la base para la Cienciología (como creencia) y después como organización (la Iglesia). Cinco años después, su llamado Proyecto Celebridad abrió las puertas al reclutamiento de estrellas y figuras populares. Para 1956, el grupo definió sus directrices, que se basan en textos de ciencia ficción del propio Hubbard y una combinación de creencias.

En resumen, la Cienciología es una terapia que incluye el reconocimiento de vidas pasadas y la promesa de superpoderes a quienes sean capaces de recordarlas. Esa connotación sobre la eternidad incluye incluso, vidas de otros planetas. Constituida como organización religiosa a partir de 1957, comenzó a captar adeptos y a disfrutar de las excepciones tributarias relacionadas con organizaciones semejantes. Pero en especial, su intención era convertirse en un exclusivo grupo y símbolo de estatus.

En 1975, John Travolta entra a formar parte de la organización y la Iglesia comienza a ser conocida en los predios de Hollywood por su influencia.En 1979 se incorporó la por entonces estrella Kirstie Alley. Pero fue la inclusión de Cruise el golpe definitivo para abandonar su cualidad de rareza en el ámbito de las creencias en norteamérica. Y en específico, en un lugar de considerable relevancia en la meca del cine.

Tom Cruise: el héroe de una misteriosa Iglesia

Según el ex cienciólogo Bruce Hines, cuatro años después de su matrimonio Mimi Rogers fue “conminada” a apartarse de Tom Cruise. Y no se trató solo de una recomendación, sino de lo que se supone fue una orden directa que debía acatar. ¿El motivo? El súbito amor del actor por la actriz australiana Nicole Kidman. Siempre según Hines, la organización consideró que Kidman beneficiaría la carrera de Cruise. El sonado divorcio y posterior matrimonio de Cruise desconcertó a Hollywood. Pero también demostró (o pareció demostrar) la influencia de la Iglesia sobre el actor.

Apenas dos años más tarde, Nicole Kidman, que hasta entonces había sido un miembro entusiasta de la creencia, se separó de ella. Y su ruptura provocó que Cruise se apartara por primera vez de la organización desde que se convirtió en adepto. De 1992 al 2000, Cruise se distanció de celebraciones y cualquier tipo de actividad relacionada con la Iglesia. El ex líder cienciólogo Mike Rinder contó a Newsweek que Miscavige estaba enfurecido por la influencia de Kidman sobre Cruise. En palabras de Rinder, el momento de mayor tensión entre la Iglesia y el actor ocurrió cuando Cruise viajó a Inglaterra a petición de Stanley Kubrick. Cruise y Kidman vivieron en Londres durante la filmación de Eyes Wide Shut, que se llevó a cabo entre 1996 a 1998. La distancia permitió a Cruise establecerse por primera vez lejos de la Iglesia en diez años.

Pero en el 2000, la tensión constante e imparable sobre Cruise rindió frutos. Durante todo los años de convivencia en común, Kidman soportó asedio e incluso espías de la Cienciología. Finalmente, pidió el divorcio. Según el documental Scientology, Going Clear de Lawrence Wright, la ruptura ocasionó que Cruise volviera a la organización. Y esta vez, bajo la supervisión directa de Miscavige. Para 2003, Cruise volvía a ser el activo más rentable de la organización. Tanto como para viajar a Missouri para participar en la gran inauguración de una sede de Applied Scholastics. La organización, vinculada de forma discreta pero inequívoca a la Cienciología, distribuye textos de Hubbard en las escuelas públicas norteamericanas.

En el 2004, también se le vio en la inauguración de una “Organización Ideal” de la Cienciología en Madrid. Se trató de uno de los primeros pasos del grupo para sustituir a sus antiguas Iglesias, por nuevos edificios, con toda una nueva percepción sobre la fe y la discreción. En el mismo año, comenzaron los rumores acerca que Cruise había recurrido a la Iglesia para encontrar pareja. La petición movilizó de inmediato al centro mismo del grupo. Corrieron rumores de audiciones para encontrar a “la esposa ideal” de Cruise, en la que incluso fue incluida Claire Danes, actriz de Homeland.

Bajo la tutela de Shelly Miscavige, actrices y modelos (pertenecientes a la cienciología o no), desfilaron frente a las cámaras. Y aunque Cruise y la Iglesia lo han negado en público, los informes sobre los extraños eventos fueron recopilados en un reportaje por Vanity Fair. En el texto puede leerse el testimonio de la actriz Nazanin Boniadi, que fue escogida por la Cienciología como pareja de Cruise. Posteriormente, el actor rompió con Boniadi cuando ella se quejó del comportamiento de David Miscavige. La organización hizo arreglos para que el empresario Tommy Davis rompiera con la actriz, sin que Cruise tuviera que presentarse. En el 2005, Tom Cruise y Katie Holmes anunciaron su relación, en lo que se supone fue otra selección de la iglesia para el actor.

El extraño cienciólogo Tom Cruise

También en el 2005, el actor comenzó a promocionar de manera más agresiva a la Cienciología. Al mismo tiempo se encontraba en la promoción de la película de ciencia ficción La Guerra de los mundos, dirigida por Steven Spielberg. Las entrevistas que brindó se convirtieron en fuente de comentarios y sorpresas. El actor increpó de manera agresiva y directa al periodista Matt Lauer cuando este le preguntó sobre la postura de la Cienciología sobre la psiquiatría.

La conversación fue tan malsonante como para provocar el análisis público de que la Iglesia se opone a los métodos de salud mental. Tom Cruise siguió teniendo un comportamiento errático e inexplicable, que llegó a su punto más desconcertante cuando saltó sobre el sofá de Oprah Winfrey. Según explicó en el mismo programa, se trató de una explosión de Hollywood por “su amor recién nacido”.

Cruise y Holmes se convirtieron en padres de una niña al año siguiente y en noviembre del mismo año contrajeron matrimonio. Pero mientras el actor parecía atravesar la etapa más feliz de su vida, comenzaron a ocurrir hechos preocupantes a su alrededor. Todos relacionados con la Iglesia y su organización interna. Ese fue el año (y en esa boda) en que la actriz Leah Remini advirtió la ausencia de Shelly Miscavige, de la que todavía se desconocen noticias. El hecho provocó un distanciamiento de la actriz de la Iglesia (en la que creció) y después su definitiva ruptura.

En el 2008 se filtró un inquietante video en que se ve a Tom Cruise celebrando el hecho de ser cienciólogo. En el 2011, Lawrence Wright escribió un artículo para el New Yorker, en el que mencionó por primera vez la investigación del FBI a la cienciología. Y al año siguiente, Katie Holmes abandonó a Cruise y comenzó un sonado proceso de divorcio. El suceso conmocionó a la prensa y despertó sospechas de carácter de secta de la Iglesia.

Aún en la actualidad es complicado decir cuál es la relación real de Tom Cruise y la Cienciología. O al menos, qué tan cierto son los rumores en que continúa en la organización debido a secretos comprometedores. Pero según Tony Ortega y buena parte de los ex cienciólogos, la situación es más complicada que eso. Se trata simplemente que Cruise es un ferviente creyente y que basa buena parte de su baremo moral en la Iglesia de la Cienciología. Una relación inquietante que sigue siendo parte del lado oscuro e inexplicable del actor.