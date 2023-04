Múltiples víctimas de abuso por parte de Jonathan Majors se han presentado ante la fiscalía de Manhattan tras el arresto del actor el 25 de marzo por el mismo motivo. Según una exclusiva de Variety, estarían colaborando con el fiscal del distrito de cara al juicio que se celebrará el próximo 8 de mayo.

De ser cierto, sería un golpe fulminante para Jonathan Majors, que hace menos de dos meses era visto como una de las nuevas grandes estrellas de Hollywood tras protagonizar Creed III y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Pero sobre todo por ser el elegido para interpretar a Kang, el conquistador en el Universo Cinematográfico de Marvel.

48 horas antes, los publicistas y managers de Jonathan Majors cortaron relación con el actor. También se reveló hoy que ha perdido dos papeles principales en dos futuras películas.

Jonathan Majors como Kang, el conquistador en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Jonathan Majors asegura ser inocente

El actor fue arrestado el pasado 25 de marzo con cargos por estrangulación, asalto y acoso. Un portavoz de la policía de Nueva York explicó que una mujer de 30 años declaró ser víctima de asalto por parte del actor y que sostuvo heridas menores en su cabeza y cuello.

Pero pocas horas después de su arresto el pasado 25 de marzo, la abogada de Jonathan Majors publicó un comunicado asegurando que el actor es "víctima de un altercado con una mujer que conoce". También sugirió que ella estaba atravesando "una crisis emocional".

Días después, el publicista del actor publicó una serie de mensajes de texto donde supuestamente la mujer acepta que tuvo la culpa del altercado. Las capturas de pantalla no se han verificado y no es claro si son reales.

De momento Marvel Studios no ha hecho declaraciones sobre el futuro de Jonathan Majors dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor obtendría unos 20 millones de dólares por su participación en Avengers: The Kang Dinasty que se estrenará en 2025. Se espera que la película empiece sus grabaciones en primavera del próximo año, tiempo suficiente para que el estudio tome una decisión, aunque ya hay rumores de que planean reemplazarlo.

La vida complicada de Jonathan Majors

Jonathan Majors, hasta hace un mes, estaba de camino a convertirse en uno de los actores más importantes de Hollywood de la actualidad. Primero llamó la atención por su actuación en The Last Black Man in San Francisco (2020), pero fue en la serie de HBO, Lovecraft Country, que le valió una nominación a un premio Emmy y lo catapultó a la fama.

En 2021 y 2022 actuó en The Harder They Fall y Devotion. Este año lo hemos visto en Creed III y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Ambas películas han recaudado más de 700 millones de dólares combinados. Hasta el 25 de marzo, día de su arresto, parecía que estaba viviendo el mejor momento de su vida.

Majors tuvo una niñez complicada, conviviendo con ex-convictos, incluyendo traficantes de drogas e incluso asesinos. Lo arrestaron por hurto, por violencia en su colegio, y en algún punto de su vida, vivió en su coche mientras tenía dos trabajos, después de que lo echaron de su casa. Su vida cambió tras ver Batman: el caballero oscuro, momento en el que decidió ser actor y unirse al mundo del teatro. Estudió en la Universidad de Carolina del Norte y posteriormente en la escuela dramática de Yale.

También en Hipertextual: