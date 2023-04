Siguen las malas noticias para Jonathan Majors tras las acusaciones por violencia de género. Después de perder algunos proyectos publicitarios, ser denunciado públicamente en Twitter y los rumores de que Marvel está planeando reemplazarlo, ha perdido dos papeles protagónicos y otra acción publicitaria.

Según un reporte de Deadline, Jonathan Majors ha perdido el papel protagonista en la adaptación de la novela The Man in My Basement de Walter Mosley. También han decidido no considerarlo para la película biográfica de Otis Redding.

Además, los Texas Rangers, equipo de baseball profesional, ha elegido no contar con el para su campaña publicitaria. Todo esto llega después de que, hace menos de un día, la compañía publicista, The Lede Company y sus managers, Entertainment 360, han decidido cortar relaciones con Jonathan Majors. También ha sido eliminado de la lista de invitados de la Gala Met de este año.

El actor tendrá que aparecer en un juzgado el próximo 8 de mayo, tras ser acusado formalmente por el fiscal de distrito de Nueva York por violencia de género.

Jonathan Majors: de la cima de Hollywood a ser un nombre radioactivo en menos de un mes

Hace un mes Jonathan Majors estaba viviendo el mejor momento de su carrera profesional. Con una recaudación combinada de de 745 millones de dólares por su actuación en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y Creed III. Además de recibir muy buenas críticas por su actuación en la película Magazine Dreams que se estrenará el 8 de diciembre.

Pero tras las acusaciones de violencia de género realizadas el pasado 25 de marzo, ha visto como, poco a poco Hollywood empieza a alejarse de su figura. Su abogada ha publicado capturas de pantalla de mensajes de texto donde supuestamente la víctima acepta su culpa por la pelea, pero el caso se resolverá el próximo 8 de mayo en un juzgado.

De momento Jonathan Majors se mantiene dentro del Universo Cinematográfico de Marvel como Kang, el conquistador. Pero rumores recientes apuntan a que en Disney están desarrollando un plan alternativo por si tienen que reemplazar al actor.

