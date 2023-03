Un problema personal podría hacer que Jonathan Majors pase de ser una de las personalidades más importantes de la industria del cine durante este año a convertirse en una de las más cuestionadas. El actor, quien desde el 2001 atraviesa una buena racha, participando en proyectos comerciales poderosos, fue acusado de violencia doméstica debido a unos hechos ocurridos el pasado sábado 25 de marzo.

De acuerdo con el informe policial, a Jonathan Majors se le acusa por presuntamente haber agredido, estrangulado y acosado a una mujer. En el documento también se indicó que la persona había sufrido heridas en la cabeza y en el cuello. Por estas fue trasladada a un hospital. El hecho se supo a partir de una llamada al 911. El cuerpo de seguridad se trasladó hasta el barrio de Chelsea para atender la alerta.

Este último hecho, el de la llamada, es una de las principales novedades en relación con el caso. Según información de ABC7, Jonathan Majors habría sido quien hizo la llamada, al notar el estado de la chica, una mujer a la que algunos medios describen como su novia. Luego de esto, con la llegada de la policía, el actor fue arrestado en ese momento, aunque ahora se encuentra en libertad.

Jonathan Majors y la denuncia de violencia de género: ¿qué ha pasado?

Luego de este acontecimiento, los representantes del actor publicaron un comunicado en el que se indica lo siguiente: «(Jonathan Majors) No ha hecho nada malo. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto». El actor, de hecho, fue puesto en libertad durante la noche del incidente. Este mismo día la mujer se habría retractado de las declaraciones hechas a la policía, según reportan varios medios.

A esto se suman las palabras de la abogada del actor, Priya Chaudhry, quien dijo a The Hollywood Reporter:

«Jonathan Majors es completamente inocente y probablemente sea víctima de un altercado con una mujer que conoce. Estamos reuniendo y presentando pruebas rápidamente al fiscal de distrito con la expectativa de que todos los cargos se abandonarán de forma inminente», Priya Chaudhry, a The Hollywood Reporter.

Ese es el punto en el que se encuentra el caso, con una investigación en desarrollo y algunos cruces de información en relación con los hechos. Ya hay consecuencias debido a esto. El Ejército de Estados Unidos se refirió a la situación, a través de un portavoz al que pudo tener acceso Indie wire:

“El ejército de EE.UU. está al tanto de la detención de Jonathan Majors y está profundamente preocupado por las acusaciones que rodean su detención. Aunque el señor Majors es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, la prudencia dicta que retiremos nuestros anuncios hasta que finalice la investigación sobre estas acusaciones»,

La campaña con el ejército y el ascenso actoral

¿A qué anuncios se refiere? A los de la campaña Be All You Can Be, mediante la cual se convocaba a jóvenes a alistarse en el Ejército de Estados Unidos. El anuncio protagonizado por Jonathan Majors mostraba al actor en un campo de batalla y haciendo un llamado.

Desde el 2021, con su participación en la primera temporada de Loki, Jonathan Majors viene experimentando un ascenso comercial en su carrera. En aquel momento ya había sido presentado como Kang el Conquistador, el que sería el principal villano del Universo Cinematográfico de Marvel en las fases cinco y seis. El actor apareció, por primera vez en el cine en Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

Además de este papel, Jonathan Majors protagoniza junto con Michael B. Jordan la tercera entrega de la saga Creed. Hasta el momento, ninguna de las producciones detrás de estas franquicias ha emitido alguna postura ante la denuncia al actor por presunta violencia de género. De acuerdo con ONU Woman, en un comunicado publicado a finales del 2022, “en promedio, más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia en 2021”.

