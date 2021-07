La mitología Marvel es casi infinita. A ese amplio universo de referencias en los cómics se suman las posibles lecturas e interpretaciones que se hagan sobre ellas. Aún no se ha hablado sobre las adaptaciones para cine y TV y toda la información de las historietas podría considerarse inabarcable o, como mínimo, requerir buena parte de la vida para conocerla a detalle. Por eso son factibles los juegos que Marvel Studios plantea en series como Loki (Kate Herron, 2021).

Cada capítulo de las miniseries y películas desarrolladas junto con Disney poseen un universo particular. Un cartel puede hacer referencia a un cómic publicado hace cuarenta años y, a su vez, puede tener una lectura dentro de la narrativa de las adaptaciones. Por eso, luego de cada episodio o tras el estreno de alguna nueva producción, es habitual ver y leer cualquier cantidad de contenido sobre referencias, huevos de pascua y guiños dentro del relato.

Un par de los más recientes, enlazando referencias en los cómics y adaptándolas en las producciones audiovisuales para darles un nuevo significado, están en Loki. Desde la aparición de una de las variantes hasta la introducción de nuevos personajes. Abordamos el caso curioso de Sylvie y de “El que permanece”, dentro de los cómics y en la serie emitida por Disney Plus.

Sylvie: ¿Lady Loki o La Encantadora?

Desde un principio, se esperaba que Loki ofreciera distintas versiones del personaje. El universo conceptual de la serie pasó a definirlos como “variantes” que habitaban distintas líneas temporales. El segundo capítulo, titulado “The Variant”, presentó a la primera de ellas.

Durante una de sus líneas, esta variante explica que no es un Loki y no le gusta cuando la definen así, aunque lo sea. Entre el capítulo mencionado y el siguiente,“Lamentis”, fanáticos y críticos la definieron como Lady Loki. Sin embargo, el desarrollo del tercer episodio reveló su identidad: Sylvie. Entonces se abrió otra rama de la discusión. El espectador tenía ante sí un personaje similar a Loki, en cuanto a vestimenta, forma de ser y con el reconocimiento de la Autoridad de Variación del Tiempo (TVA, por sus siglas en inglés), pero que no se asumió de tal manera.

Por otro lado, el guion la presentaba con un nombre que hace referencia a la Encantadora de Marvel, también conocida como Sylvie. Acá conviene recordar que el color del pelo también es un guiño hacia ese personaje. Mientras Lady Loky lo usa negro, la Encantadora lo lleva rubio. De esa manera Marvel integró en un solo personaje a dos. El recurso ofrece alguna licencia narrativa y, quizá lo más importante, mantiene a los espectadores hablando en torno a la serie y su universo particular.

"El que permanece": ¿quién es, según los cómics de Marvel?

El sexto capítulo de Loki, “For All Time. Always”, hizo referencia a “El que permanece”. Este personaje apareció en Thor #245, editado en marzo de 1976, bajo la autoría de Len Wein y John Buscema. La mención se produce a través de otro personaje, quien lo cita como uno de los posibles nombres que se le atribuyen.

Dentro de los cómics, “El que permanece” es el responsable de la TVA. Se encuentra en la Ciudadela en el Fin de los Tiempos, donde termina el Multiverso. Hasta acá, todo cuanto adaptó Marvel en Loki permanece fiel a los cómics. La sorpresa aparece cuando se contrastan sus perfiles. En escena aparece Jonathan Majors, confirmado como el villano de Ant Man and the Wasp: Quantumania, interpretando a Kang el Conquistador.

“El que permanece”, en las historietas, es un anciano. A él se le atribuye la creación de los Time-Twisters, el opuesto a los Guardianes del Tiempo, a quienes, en otra realidad, también creó. Por su parte, Kang el Conquistador es un personaje que puede viajar en el tiempo a placer. La cercanía entre las narrativas habilita que Marvel active su recurso en el Universo Cinematográfico e integre dos personajes en uno. Otra vez. Resta ver qué sigue, dentro de la Fase 4, en Disney Plus.