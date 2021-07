‘Journey Into Mistery’, el quinto episodio de Loki (Kate Herron, 2021), presentó un nuevo adversario en el camino del villano/antihéroe: Alioth. Luego de caer en el vacío temporal donde van a parar todas las variantes reiniciadas por la Time Variance Authority (TVA), Loki encontró distintas versiones de sí mismo. Estas variantes tienen en común un mismo fin: escapar de esa criatura que devora todo a su paso (y que está relacionada con Kang el Conquistador, según los cómics).

La aparición de Alioth en Loki lo mostró como un pez corroncho dentro de una pecera, comiendo todo lo que consigue a su paso. Sin embargo, la historia de este adversario es mucho más profunda y tiende puentes hacia uno de los villanos más esperados en los últimos años dentro de Marvel, así como Mefisto. Alioth y Kang el Conquistador guardan relación entre sí.

Kang el Conquistador será el villano de la próxima película de Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023). Sin embargo, su presentación dentro del Universo Cinematográfico de Marvel no se ha producido; incluso, hasta el ‘Journey Into Mistery’ puede que no se produjera ninguna pista evidente, más allá de cualquier teoría sin una base narrativa demasiada sólida. Alioth aparece para cambiar ese último detalle.

Alioth en 'Loki': ¿cuál es su historia??

De acuerdo con Marvel, Alioth fue el primer ser que logró liberarse de la línea temporal. Luego de hacerlo, fue incrementando de forma progresiva sus poderes hasta tener injerencia dentro de todas las realidades. Su margen de acción se expandía desde los acontecimientos en la Tierra hasta, sí, Chronopolis, un reino que forma parte de los dominios espaciales de Kang el Coquistador.

Alioth no pudo avanzar sobre Chronopolis debido a una barrera temporal que se lo impidió. El detalle no fue menor porque, de haberlo hecho, Alioth habría conquistado todos los períodos de tiempo existentes. En Loki, este personaje fue descrito como “una tempestad viviente que consume materia y energía”. Esa materia son realidades, variantes y objetos que son consumidos por la criatura.

Alioth en Loki es presentado como un "perro guardian" de algo o alguien. Esto representa un pequeño cambio en relación con los cómics. Dentro de ellos, su poder escapa al vacío donde la TVA envía aquello que no debería suceder, según su criterio. La dimensión de Alioth es superior a la mostrada, de momento, en la serie.

Loki, Ravonna Renslayer, Alioth y su relación con Kang el Conquistador

Luego de que Sylvie lo hechizara, Alioth reveló dentro de sí una estructura con forma de casa o mansión. Dentro de las historietas, esta entidad no cesó en su interés sobre los dominios de Kang el Conquistador. De hecho, logró tenerlos.

Esto se produjo cuando Kang el Conquistador quedó en estado de coma luego de un conflicto que involucra a Ravonna Renslayer. Ella, al advertir una anomalía en la línea temporal, fue a investigar. Encontró la misma barrera que Alioth no pudo superar. Cuando intentó hacerlo, su acción volvió a convocar a Alioth (o a liberarlo, no está claro), dándole la oportunidad de tomar control sobre Chronopolis.

Kang el Conquistador fue revivido por Ravonna Renslayer, quien dentro de las historietas e incluso algún videojuego es nombrada como Terminatrix. A ella se le atribuyen una serie de recursos a través de los cuales pudo revivir a Kang el Conquistador. Este episodio es más extenso. Sin embargo, es parte de los encuentros que Alioth, Kang el Conquistador y Ravonna Renslayer tienen.

En el caso de los dos últimos personajes, no es menor la coincidencia: Ravonna Renslayer es la principal debilidad sentimental de Kang el Conquistador. ¿La aparición de Alioth en Loki podría servir para presentar a Kang el Conquistador, luego de que Loki y Sylvie hallaran otra dimensión? A Loki, la serie emitida a través de Disney Plus, le queda sólo un capítulo.