Los sucesos de Avengers: Endgame derivaron en que el Universo Cinematográfico de Marvel perdiera un villano que destacó sobre el resto. Esa narrativa, a través de distintas películas y, ahora, con series como WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno, se nutre de antagonistas con roles más o menos importantes. Pero ninguno de ellos tenía la ascendencia de Thanos. Puede que, por ese vacío, muchos seguidores piensen de forma constante en Mefisto.

A través de sus tres fases iniciales, Marvel presentó los elementos para que su épica se integrase en Avengers: Infinity War y la mencionada Endgame, más allá de otras referencias. Todo guiño explícito o simbolismo podía tener una lectura relacionada con el titán mencionado. Una situación similar se podría estar desarrollando en la actualidad, pero con otro personaje.

Las referencias (y búsquedas) de Mefisto en el Universo Cinematográfico de Marvel se despertaron durante WandaVision. La protagonista, Wanda Maximoff, conectada con fuerzas del más allá, quizá podría tener su contraparte en ese mismo lugar. Los cómics validaban la relación. Por eso se pensaba en el supervillano.

¿Cuál es la historia de Mefisto?

Este villano fue creado por Stan Lee y el trazo de John Buscema. Apareció por primera vez en el cómic Silver Surfer #3, publicado en 1968. Su rol, desde un principio e incluso hasta la actualidad, está conectado con el personaje que dio título a la obra. Mefisto surgió como un enemigo de Silver Surfer. Sin embargo, no quedó solo ahí.

El origen de este personaje guarda relación con la leyenda del Fausto. Tanto la grafía como su accionar evoca al demonio. Por eso, en no pocos casos, se han establecido relaciones con los distintos contenidos. La última de ellas surgió con Loki, como si Marvel y Disney, otra vez, estuvieran generando el contexto para la presentación de otro villano.

Antes de esa aparición en Loki –que se explicará más adelante–, Mefisto volvió a aparecer en los cómics como enemigo de Thor. Lo hizo durante varias publicaciones: Thor # 180-181, editada en 1970, Astonishing Tales # 8, publicada en 1971) y Thor # 204-205, que salió a la venta 1972.

En Loki, de Marvel Studios, el voluble villano Loki (Tom Hiddleston) retoma su papel de Dios del Engaño en una nueva serie que tiene lugar tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame. Kate Herron la dirige y Michael Waldron es el guionista principal. Ver Loki en Disney Plus

A través de ellas se compuso un personaje con características demoniacas. Mefisto es inmortal. Cuenta con habilidades tanto físicas como mágicas, que se retroalimentan entre sí. Si su cuerpo desaparece, vuelve a manifestarse en otro plano. Por eso se le considera inmortal. Este villano puede cambiar su forma tanto en apariencia como en dimensiones, nutriéndose de fuerzas oscuras.

Los guiños al demonio y una aparición en el cine

Fragmento del primer capítulo de 'Loki'.

Se sabe que las películas y series de Marvel están llenas de referencias a sus cómics. Una de las últimas, por citar un ejemplo, es Roxxon. Esa relación propició que, a través de la emisión de WandaVision, se pensara que Mefisto aparecería en ella.

En los cómics, Mefisto estuvo presente en Vision and the Scarlet Witch vol. 2, # 1-12, publicada entre 1985 y 1986. Durante los primeros capítulos de la serie, a través de los cuales no se mostró a ningún villano de forma explícita, era constante la búsqueda de uno. ¿Quién más podría ser, teniendo esta referencia en las historietas? A esto se sumaba un detalle no menor: Mefisto puede apoderarse de las almas y manipular a las personas a su antojo. Teniendo en cuenta la particular confusión que atravesó Wanda Maximoff, eran válidas las sospechas.

Sin embargo, no ocurrió. Otro aspecto que alimentaba las interepretaciones de seguidores y críticos es que, en los cómics, Mefisto también se cruza con Doctor Strange. Él, junto con La Bruja Escarla, tiene que hacer frente al demonio en distintos momentos. Hay que recordar que ambos héroes estarán presentes en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Incluye acceso ilimitado a todos los estrenos y a Star. También podrás ver el contenido de Marvel y Star Wars y las grandes películas de animación de Pixar.

En Falcon y el Soldado del Invierno, no había contexto para su aterrizaje. Esto es distinto en el caso de Loki. Durante el primer capítulo, cuando los agentes de la TVA rastrearon un nuevo ataque dentro de ese universo, encontraron a un niño. Fue dentro de una iglesia y, de forma curiosa, ese lugar tenía un vitral en la que aparece una figura con formas demoníacas.

Teniendo en cuenta que Loki se mueve dentro de distintas aguas, claras y oscuras, es válido pensar en la posibilidad. Sobre ella, la directora de la serie, Kate Herron, comentó en ET Online: “Honestamente, es solo una coincidencia súper extraña. Es una referencia a Loki: los cuernos y que el personaje fue arrojado desde el cielo”.

A esta aclaratoria se sumó otra más, por parte de Herron: “Filmamos eso (la escena) mucho antes. Creo que, para ese momento, WandaVision se estaba transmitiendo. Cuando vi todas las cosas sobre eso en línea, pensé: 'Oh, esto va a ser interesante'. Pero no, es más relevante para los temas de nuestro programa y no es un guiño a ese personaje”.

Otras apariciones

Mefisto, dentro de su saga de apariciones en los cómics, también formó parte de Daredevil # 266. Esta obra fue publicada en mayo de 1989, con un rediseño del personaje realizado por John Romita Jr. Un poco antes de esa aparición, en 1985, formó parte de las historias producidas dentro de Secret Wars II # 1 9.

Aunque de pronto no resonó de la mejor manera, Mefisto ya fue parte de las producciones que Marvel llevó al cine. Lo hizo en Ghost Rider (2007) y Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012), siendo el nexo entre fuerzas oscuras y la humanidad.

A todo lo anterior se suma su paso por Siege: Loki Vol. 1, publicado en 2010. En esa obra, Mefisto reaparece para establecer un acuerdo con Loki. En ese pacto, el Dios del Engaño deberá darle un puñado de almas para que Mefisto pueda usarlas durante 101 días. Más allá de la aclaración de Herron y de que estos hechos parecen ajenos a la narrativa que se desarrolla en la actualidad, son referencias que los fanáticos tienen en cuenta en la actualidad.

Por tanto, conviene recordar que Marvel y Disney se apoyan en los cómics para hacer adaptaciones. No realizan una representación exacta de todo cuanto ocurre en ellos. Resta esperar si, a través de los siguientes capítulos de Loki, emitida por Disney Plus, se asoma alguna otra referencia a Mefisto o no.