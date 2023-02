¿Podría el Universo Cinematográfico de Marvel decaer hasta desaparecer? La pregunta se repite prácticamente con cada estreno de sus éxitos más conocidos. Pero el peso sobre Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, que comienza la quinta fase del estudio, es mucho más del que ha tenido que soportar cualquier otra producción. Particularmente, por sus consecuencias en cada uno de los próximos proyectos en agenda. De fracasar —tanto en taquilla como en audiencia— puede tener un efecto bastante negativo en el resto de la saga.

Algo está claro. La nueva etapa debe corregir errores que dejó a su paso la anterior, considerada una decepción en varios niveles. Desde sus malos guiones hasta el evidente poco cuidado en los efectos digitales. Las películas y las series exploraron la introducción al multiverso, de forma insuficiente, incompleta y confusa.

Lo que hace temer que la franquicia no logre remontar el incierto momento que atraviesa. Hay indicios que apuntan a la posibilidad que falle en llevar adelante su ambicioso cronograma. ¿Se podrán subsanar los problemas que arrastra el Universo Cinematográfico de Marvel consigo? De no lograrlo, ¿Será el final de su triunfo en la pantalla grande? Te dejamos los graves problemas que el mundo de superhéroes afronta ahora mismo.

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene demasiado contenido y personajes

La primera fase del Universo Cinematográfico de Marvel inició con Iron Man en el año 2008 y terminó con Los Vengadores (Avengers) en 2012. Abarcó seis películas y a pesar de algunas críticas negativas, resultó un éxito rotundo. La cuarta fase son nueve, si se incluye los especiales de Los Guardianes de la Galaxia y La maldición del hombre lobo. A la cifra habría que añadir ocho series y al animado antológico ¿Qué pasaría si…?

Lo anterior, se estrenó en la mitad del tiempo en que lo hizo la inicial, una década atrás. También, con un estándar de calidad notoriamente inferior. Además, sin lograr el conocido vínculo entre historias que volvió famosa la propuesta de la compañía. Si algo distinguió a la que recién culmina, fue su incapacidad de integrarse a un mundo interconectado.

Un mundo en trozos de información

Eternals mostró situaciones que no impactaron —aunque debieron— en los largometrajes que le siguieron. Los efectos del chasquido de Thanos, variaron en su gravedad, de la pesimista Falcon y el Soldado de invierno a la alegre Ms Marvel. Incluso en Thor: Love and Thunder, hubo burlas directas y se ironizó sobre la tragedia.

La multitud de escenarios y conflictos, se convirtieron en cabos sueltos que deberían ser resueltos tarde o temprano. ¿Qué ocurrirá con Marc Spector y sus personalidades? ¿Habrá un lugar para Bucky Barnes más allá de ser el lugarteniente del Capitán América de turno?

Las interrogantes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel se multiplican, sin que haya respuestas inmediatas. La quinta fase tendrá que tomar las narraciones de la cuarta llenas de errores y contradicciones, para brindarles coherencia. Luego, construir, a la manera en que lo hizo la tres, un conjunto de tramas comprensibles que allanen el camino para la seis.

La inevitable repetición de esquemas idénticos

Con nuevas películas y series dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, también llegan personajes nunca antes vistos. Lo que incluye un villano desconocido del que todavía hay escasos datos y que, en teoría, será el nuevo enemigo a vencer a lo largo de la Saga del Multiverso. Uno que apenas se mostró en Loki de Disney+, en medio de un monólogo breve a modo de abreboca.

En el ya icónico cierre de temporada de la producción El que permanece, interpretado por Jonathan Majors, narró el nacimiento de La Sagrada Línea del Tiempo. Pero además de contar su historia, no se exploró en sus capacidades. Algo necesario cuando puntualizó que era la variante más inofensiva de sí mismo, lo que conduce directamente al próximo estreno de la saga.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía tendrá que presentar formalmente a Kang, el Conquistador, el villano con capacidad de controlar el tiempo y el espacio. También a Estatura, la superheroína en la que Cassie Lang se convertirá. Por último, explicar el multiverso —la promesa incumplida de la secuela de Doctor Strange— y el Reino Cuántico.

Sin embargo, la tercera parte de la trilogía, no es la única con muchos hilos que completar. The Marvels contará una aventura protagonizada Carol Danvers, Kamala Khan y Mónica Rambeau. Esta última, ya bajo su investidura como heroína, Proton, que deberá tener su propio contexto. Sin olvidar aclarar el final de temporada de Ms Marvel, que insinuó un numeroso grupo de escenarios. Entre ellos, las propiedades del brazalete de la heroína titular, todavía por descubrir.

Incontables rostros nuevos

A continuación, en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, llegará Adam Warlock, un personaje que apenas se mencionó en una escena poscréditos y debe ser profundizado. Mientras que en la serie Secret Invasion, se cuestionarán las versiones sobre los sucesos ya conocidos. Ya que está la posibilidad que algunos de los protagonistas de las grandes historias hayan sido suplantados por Skrulls.

En la actualidad, el nivel de complejidad del Universo Cinematográfico de Marvel es enorme. Su fórmula —orígenes, secuelas y material independiente— no logra englobar todo a la vez. De hecho, la sensación de la etapa que termina, es que es una pieza suelta. En especial, por la multitud de datos, giros argumentales, estatus de vida de héroes y sus antagonistas que hay que repasar para completar vacíos que dejó.

Lo que, a su vez, provoca inevitables omisiones acerca de situaciones que se insinuaron, continuarán de una manera u otra. ¿Namor tendrá relación con películas venideras? ¿Caballero Luna tendrá una única aparición?. Lo mismo aplica al Jack Russel interpretado por Gael García Bernal y a otras tantas propuestas ¿Será la fase que apenas comienza el punto más caótico del mundo del estudio, al no poder unificarlas?



Que el multiverso sea confuso para públicos nuevos

La introducción del multiverso, que parecía llena de posibilidades, no termina de tener coherencia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Eso, a pesar del intento de convertir a Loki en una fuente de información sobre el tema. Tal vez por incompleta, insuficiente o apresurada, la serie no lo logró. Sobre todo como una referencia para un público que no está familiarizado con la idea.

El argumento mostró apenas las consecuencias inmediatas de la muerte de El que permanece, la variante menos peligrosa de Kang. Pero no los conceptos verdaderamente necesarios. Más que la ruptura de una línea temporal única, se trata de cómo funciona esa distorsión de la realidad. Algo que no se logró detallar en la fase que finaliza y que provoca una multitud de problemas en la venidera.

Películas que se ignoran unas a otras

Eternals, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever, ignoraron las realidades alternativas. En el caso de esta última, parece por completo desvinculada del concepto, a pesar de ocurrir un año después del blip. También, de ser el país más poderoso en la mitología del estudio.

Más allá de los detalles de consistencia, está un elemento concreto. La circunstancia se repite en buena parte de los argumentos de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel. En una curiosa línea, el Doctor Strange admitió en Spider-Man: No Way Home, lo poco que sabía sobre el multiverso. Quizás, lo que, irónicamente, resume la situación de Marvel.

La tercera película de Ant-Man tendrá que, definitivamente, sentar las bases de la abstracción sobre el tiempo. Algo que todavía está sujeto a las decisiones de los guionistas de turno. A la vez, abarcar las propiedades del Reino Cuántico hasta las capacidades del villano central. El resto de las producciones, deberá añadir información sin contradecirse, y al mismo tiempo evitar cuestionar la que brinde otras. Así que Capitán América: Nuevo Orden Mundial, Thunderbolts, Blade y la esperada Deadpool por necesidad incluirán conceptos sobre universos alternativos. ¿Será factible y corresponderá con el tono de sus historias?

Demasiado contenido en streaming

Las series de Marvel empezaron como una forma exitosa de profundizar en secundarios o introducir personajes. Ahora, son una colección de relatos que no llevan a ninguna parte o no, de inmediato. A excepción de Secret Invasion, que emparentaría con el mundo cinematográfico y la segunda temporada de Loki. Esta última podría ser la forma en que se amplíe conceptos multiversales. Pero no parece tener otra función que esa.

Más singular todavía es el resto de las producciones de Disney+ tienen su propio lugar y contexto. Ironheart, Agatha: Coven of Chaos y Daredevil: Born Again coexisten en el mismo mundo aunque en escenarios distintos. Lo que las aleja entre sí o evita puedan dialogar en forma más amplia. El contenido de franquicia para el servicio de suscripción, se convirtió en docenas de historias autoconclusivas que no impactan en la línea central del Universo Cinematográfico de Marvel. ¿La quinta fase que está a punto de iniciar corregirá el error? Esto último es una pregunta con una respuesta que no arroja buenas noticias, porque lo más probable es que no logre hacerlo.

