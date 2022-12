Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, una de las grandes incógnitas es Daredevil: Born Again. No tanto porque se sepa poco sobre la serie, sino por la plataforma que la albergará. A diferencia de Netflix, Disney+ tiene más reparo en cuanto a la calificación que da a sus producciones porque está enfocada en un público más joven que el otro servicio. Charlie Cox, el actor que interpreta a Matt Murdock, no es indiferente a esta realidad.

En declaraciones recientes, el artista se refirió a cómo el cambio de plataforma y la inclusión en el Universo Cinematográfico de Marvel puede influir en la versión que se vea sobre su personaje. Haciendo un resumen muy general de las sospechas, se piensa que este Daredevil será menos sangriento o violento que el que formó parte de la adaptación hecha por Netflix.

Daredevil, tanto en los cómics como en la adaptación de Netflix, está en constante tensión entre su lado oscuro y otro más virtuoso. Un pulso que se manifiesta de forma agresiva y, en no pocas ocasiones, sangrienta. Cuando Matt Murdock usa su traje no se niega a casi ningún encuentro. Por el contrario, disfruta del combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué versión podría ofrecer Netflix? Charlie Cox tiene algunas ideas al respecto.

Charlie Cox y la posible adaptación

en Daredevil: Born Again

El actor debutó dentro del Universo Cinematográfico de Marvel en Spider-Man: sin camino a casa. Lo hizo representando a Matt Murdock. Su versión como superhéroe, portando el traje de Daredevil, apareció por primera vez en She-Hulk: Abogada Hulka. Fue algo más que un cameo. Su intervención sirvió para mostrar parte de la personalidad que tiene en este relato.

Aunque la muestra es breve para establecer grandes conclusiones, en She-Hulk: Abogada Hulka se vio una versión más serena, quizá en paz consigo mismo, en oposición a la presentada dentro de la Netflix. En este contexto, el actor dijo lo siguiente a NME:

“Creo que este personaje funciona mejor cuando se dirige a una audiencia un poco más madura. Mi instinto es que en Disney+ será oscuro, pero probablemente no tan sangriento". Charlie Coxx

¿Podría entenderse esto como una ruptura en relación con lo presentado en Netflix? No es tan simple. Sobre ello, Charlie Cox también dijo:

“Vamos a tomar las cosas que funcionaron bien y preguntarnos: '¿podemos ampliarlas, podemos dirigirnos a una audiencia ligeramente más joven sin perder lo que hemos aprendido sobre lo que funciona?'". Charlie Cox.

La extensión de 18 capítulos fue otro de los temas que salió durante la conversación. Hay que tener en cuenta que se trata de la serie de mayor duración de las presentadas por Marvel hasta el momento. En general, las series en la actualidad no suelen tener tantos episodios. Ante esto, el actor dijo:

“Estoy deseando descubrir por qué han elegido hacer 18 capítulos. Imagino que va a tener un elemento al estilo de las series procedimentales clásicas. No necesariamente casos semanales, pero algo que nos hará profundizar en Matt Murdock como abogado y nos permita ver cómo es su vida. Si se hace bien y se ensucia las manos de verdad en ese mundo, creo que puede ser muy interesante, pasar mucho tiempo en el día a día de un superhéroe para ganarse los momentos en los que se pone el traje" Charlie Cox.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

La versión de Daredevil mostrada a través de Spider-Man: Sin camino a casa y She-Hulk: Abogada Hulka parece mucho más optimista y abierta a las bromas que su predecesora. Hasta el punto de parecer un seductor, una persona consciente de su pasado que ya no se deja someter por él. Resta ver cuánto más se va descubriendo sobre esta variante en los próximos contenidos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.