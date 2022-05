La noticia sobre que Daredevil tendrá su propia serie dentro del Universo Cinematográfico de Marvel era un secreto a voces que no terminaba de confirmarse, hasta este 19 de mayo Variety informó sobre la adaptación que prepara Disney Plus. Aún no hay detalles sobre la trama, pero sí sobre los guionistas de la producción: Matt Corman y Chris Ord serán los responsables de este proyecto.

La llegada de Daredevil al Universo Cinematográfico de Marvel ha sido una de las más esperadas durante estos años de narrativa. Quizá desde Civil War, una adaptación que no lo tuvo en cuenta aunque estuviera dentro del relato de los cómics. Esa película se estreno en 2016. Un año antes, Netflix ya había presentado la primera temporada de la serie sobre el personaje. No fue un hecho menor: hasta la actualidad, es considerada como una de las mejores producciones sobre superhéroes, sino la mejor en formato televisivo.

Entonces, mientras el Universo Cinematográfico de Marvel progresaba, Netflix abrió una brecha narrativa basada en una serie de superhéroes con un perfil distinto al que se exponía en el relato cinematográfico. Un puñado de personajes enfocados en atender problemas mundanos, sin amenazas espaciales o de un carácter geopolítico más complejo, pero también valiosas.

Daredevil y su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel

La aparición de Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home sirvió para introducir al personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero no queda solo en ese punto. El día del estreno mundial de la tercera película del hombre araña también apareció otro carácter clave dentro de Marvel, Wilson Fisk, conocido como Kingpin. Se presentó en la serie Ojo de Halcón, una que exploró parte del submundo criminal dentro del relato.

Ese último detalle es clave dentro de los pasos de expansión que está dando el Universo Cinematográfico de Marvel. El grueso de los relatos que componen esa narrativa ha estado enfocado en amenazas externas o han servido de prefacio hacia ellas. Películas de construcción de personaje, de intrigas internas y evoluciones, que luego confluyeron en Avengers: Endgame y Avengers: Infinity Wars.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Mientras tanto, esa dinámica suburbana, los conflictos entre bandas, las caras de esos criminales a los que distintos superhéroes hacen frente en las historietas, no tuvo mayor espacio dentro del Universo Cinematográfico de Marvel; uno que, además, no se ha caracterizado por tener villanos con un desarrollo lógico y completo. Entonces, la confirmación de una serie sobre Daredevil invita a pensar que parte de la dinámica anterior podría alterarse.

La influencia del personaje

A juzgar por las próximas series de Marvel, con series como Ms. Marvel y She-Hulk, se interpreta que la producción responsable del relato quiere tener una perspectiva más barrial en relación con distintos personajes. Ese trabajo comenzó con Ojo de Halcón, un superhéroe fuera de lo común al no contar con habilidades sobrenaturales. Su historia hizo foco en los distintos conflictos que atravesó en las calles. En ese encuadre, quizá haya pocos personajes más interesantes y pertinentes con ese fin que El Diablo de Hell's Kitchen.

Daredevil, por momentos, evoca conductas de los antihéroes. Dependiendo de la historieta que se lea, puede serlo; así como también tiene distintos tramos en los que surge como un faro moral, aunque quizá no le agrade del todo esta tipificación. Al moverse en las sombras, bajo la noche, en las esquinas de las calle, persiguiendo a criminales hasta alcanzarlos y golpearlos a placer, el Universo Cinematográfico de Marvel tendría esa perspectiva más callejera en la que parece estar interesado.

Esto también supone un reto para los realizadores. Steven S. DeKnight, Doug Petrie, Marco Ramirez y Erik Oleson fueron los responsables de escribir las adaptaciones de Netflix. A partir de su trabajo, se mostró un personaje conmovido por su historia y sus deseos, a la vez que poco a poco reconocía placer en la violencia. ¿Calzará esto dentro del discurso de Disney? Si no, ¿qué tipo de personaje podría verse? Aún es pronto para tener conclusiones al respecto pero son preguntas válidas.