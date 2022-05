Daredevil está listo para dar el salto definitivo a Disney Plus. De acuerdo a Variety, los dirigidos por el ratón Micky dieron luz verde a una nueva serie del personaje, la primera enteramente producida bajo el paraguas de Kevin Feige, director de Marvel Studios.

Según el citado medio, la nueva serie de Daredevil tendrá como guionistas y productores a Matt Corman y Chris Ord. Ambos suelen trabajar juntos y sus últimos trabajos los podemos encontrar en The Enemy Within, The Brave, Containment y Cover Affairs.

Tras esta información, entonces, ya podemos descartar la participación de Steven S. DeKnight, Doug Petrie, Marco Ramirez o Erik Oleson, quienes fungieron como showrunners de la adaptación de Netflix. Previamente había rumores de que alguno de ellos podría fichar por Marvel Studios para liderar la nueva aventura del héroe de Hell's Kitchen en Disney Plus, pero no será así.

Ciertamente, los nombres elegidos no son muy conocidos por los fans de los superhéroes, pero es una estrategia que Disney ha seguido también con otra series de Marvel.

Aunque de momento no hay información sobre los protagonistas, todo indica que Charlie Cox y Vincent D’Onofrio volverán a sus papeles de Matt Murdock (Daredevil) y Wilson Fisk (Kingpin), respectivamente. De hecho, ambos actores ya hicieron su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel. El primero con un cameo "sorpresa" en Spider-Man: No Way Home, siendo el abogado del mismísimo de Peter Parker (Tom Holland). D’Onofrio, por su parte, apareció en Ojo de Halcón.

Un punto importante a considerar es que el proyecto todavía se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo; de modo que seguramente tendremos que esperar algunos años para poder disfrutarla.

Mientras el esperado momento llega, recuerda que la versión de Daredevil producida por Netflix ya va en camino a Disney Plus. Esta serie, junto a Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher y Agents of S.H.I.E.L.D se estrenarán en el servicio de Disney el próximo 29 de junio. Cabe mencionar que en Estados Unidos están disponibles desde el pasado marzo. La diferencia en las fechas se debe a que los contratos para transmitir las series cambian en función de la región.

Sin duda, la incursión de Daredevil al Universo Cinematográfico de Marvel será bien recibida por los millones de fans. Eso sí, habrá qué ver cuál es la visión de Kevin Feige y los suyos respecto a este personaje. ¿Lo volveremos a ver junto a Peter Parker en algún momento del futuro? Eso es lo que muchos desean.