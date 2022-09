Daredevil, uno de los personajes más queridos dentro de los cómics, tendrá una serie exclusiva en Disney+. Aunque Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, ya fue presentado en el Universo Cinematográfico de Marvel y Wilson Fisk, encarnado por Vincent D'Onofrio, también fue incorporado, no será sino hasta 2024 cuando ambos tendrán una adaptación dedicada a tratar su pulso histórico. Será Daredevil: Born Again.

Esta serie toma el nombre de uno de los cómics más celebrados dentro del universo de historietas sobre Matt Murdock y Wilson Fisk, mejor conocidos como Daredevil y Kingpin. Ambos personajes representan y defienden versiones idealizadas de Hell's Kitchen, el barrio en el que conviven. Eso hace que el relato se desenvuelva, en el fondo, como un pulso filosófico y moral entre ambos.

Aunque todavía falta más de un año para Daredevil: Born Again, puede que ya sea una de las producciones más esperadas dentro del paquete de estrenos que se producirán en el Universo Cinematográfico de Marvel próximamente, solo superada por Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars. En esto influye el tiempo de espera por el personaje y el culto desarrollado a partir de la serie abordada por Netflix, una que puso de lleno en la cultura pop los nombres de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio, los protagonistas.

Sinopsis de Daredevil: Born Again

La serie de Marvel y Disney+ aún no está en desarrollo. Por tanto, no hay mayor pista oficial en relación con la sinopsis de Daredevil: Born Again. Sin embargo, a juzgar por el título, el relato estará inspirado en el cómic homónimo. Se trata de uno de los más reconocidos cuando se aborda la figura del “hombre sin miedo”, como se conoce al álter ego de Matt Murdock.

En esta historieta, el personaje atraviesa distintas complicaciones, tanto personales como en clave superheroica. El personaje pasa por distintos estados de ánimo, se encuentra entrampado en diversas acciones de Kingpin, a la vez que su entorno de amistades está en riesgo y en situaciones opuestas a la suya. Consiste en un viaje en el que se exploran las distintas miserias posibles de Daredevil hasta que alcanza una suerte de redención.

A propósito del D23, Charlie Cox ofreció una breve entrevista en la que explicó que se trata de un relato nuevo en relación con el presentado por Netflix. El actor dijo a ExtraTV: “Creo que es el camino a seguir. Si vas a hacerlo de nuevo, hazlo de forma diferente”.

Fecha de estreno de Daredevil: Born Again

Aún no hay una fecha específica. Solo se anunció que la serie llegará a Disney+ durante el 2024.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie?

Si nada cambia desde este momento hasta su estreno, Daredevil: Born Again tendrá 18 episodios, tal como se anunció durante la presentación de Marvel Studios en la Comic Con 2022.

Elenco y equipo de producción

Aún no hay un elenco confirmado, más allá de sus protagonistas. Se trata de los mismos actores que formaron parte de la serie desarrollada por Netflix, Daredevil, y que ya debutaron en el Universo Cinematográfico de Marvel. Son los siguientes:

Actores Personaje Apariciones previas Charlie Cox Matt Murdock/Daredevil - Spider-Man: sin camino a casa

- She-Hulk: abogada Hulka Vincent D’Onofrio Wilson Fisk/Kingpin - Ojo de Halcón

Tráiler de Daredevil: Born Again

No hay imágenes disponibles todavía, debido a que la serie se encuentra en proceso de preproducción.

Carteles de la serie de Disney+

No se dispone de un afiche oficial.

Daredevil: Born Again, el cómic

Esta historia fue escrita por Frank Miller, con dibujo de David Mazzucchell. El canal especializada The Top Comics lo reseña dentro de su sección “Los mejores cómics”. Es posible que Daredevil: Born Again sea la historia más representativa en relación con los distintos matices de la personalidad de Matt Murdock. El relato lleva al personaje a experimentar distintas tensiones. Mientras otras narraciones cuentan un pulso con Kingpin en el que, en líneas generales, el superheróe tiene alguna ventaja, en este no.

Daredevil: Born Again cuenta cómo Kingpin logra exponer a Daredevil, forzando a Matt Murdock a tener que rehacer su vida. En ese trayecto, personajes como Karen Page y Foggy Nelson también se ven afectados. Sus vidas se encuentran en momentos opuestos. Page está sumergida en las drogas, mientras que Nelson lleva una rutina más serena. Hasta que la caída progresiva de Daredevil hace que todos se vuelvan a cruzar.

Este cómic es icónico porque sirvió para posicionar a Daredevil en otra escala. Hasta 1986, el personaje de Matt Murdock se encontraba en una segunda línea dentro del universo de los superhéroes. Esta historia, en la que religión, violencia y filosofía se mezclan, fue clave para que el "Hombre sin miedo" se convirtiera en una referencia dentro de la cultura pop, sumando legiones de seguidores desde entonces.

Todas las teorías e interpretaciones

Falta al menos un año para el estreno de la serie. El Universo Cinematográfico de Marvel aún debe presentar distintos proyectos, además de avanzar sobre la preproducción y la filmación de Daredevil: Born Again. Sin embargo, teniendo en cuenta que será una serie de 18 capítulos, se intuye que el objetivo es poder adaptar de manera detallada y profunda el arco que el personaje atraviesa en el cómic.

Expectativa con la serie

Será la primera serie dedicada de forma exclusiva a Daredevil y a Kingpin. Aunque ambos ya aparecieron en otros relatos del Universo Cinematográfico de Marvel, esta será la producción en la que se explorará, dentro de esa narrativa, el pulso entre ambos. Puede que, desde Capitán América: Civil War, parte de los seguidores estén reclamando la presencia de Matt Murdock en la gran pantalla.

Sin embargo, por una cuestión de derechos, esa idea no pudo ser adaptada antes. En la actualidad, el Universo Cinematográfico de Marvel avanza hacia el desarrollo de una narrativa más amplia y, a la vez, mundana en relación con las historias desarrolladas durante las tres fases previas. Daredevil y Kingpin son personas clave cuando se trata de abordar el crimen cotidiano, los pulsos entre calles, historias sin tanto glamour.

El antecedente en Netflix

La mejor adaptación en formato televisivo de un cómic de Marvel no fue hecha por Disney. Aunque Daredevil se puede disfrutar en la plataforma de streaming de la compañía, fue Netflix la productora encargada de traer de vuelta al personaje. Lo hizo a lo grande. Crítica y espectadores suelen referirse a la primera y tercera temporada de esta serie con entusiasmo y admiración. En especial, si se trata de revisar la actuación y el desarrollo de los personajes interpretados por Charlie Cox y Vicent D’Onofrio.

Ellos, como protagonista y antagonista, lograron una química poderosa a la par que sus relatos particulares crecían. El Daredevil de Netflix fue presentado como un personaje vulnerable, en algunos aspectos, y despiadado en otros. Un abogado, durante el día, y un apasionado de la lucha y los golpes, en la noche. Mientras tanto, Kingpin fue recreado como alguien que aparenta estar más allá del bien y del mal, un empresario poderoso que quiere imponer su ideal en Hell's Kitchen. La puesta en escena, tanto por la estética como por las coreografías de las peleas, facilitaron la construcción y el desarrollo de los personajes hasta volverlos unas figuras de culto dentro de las narrativas de los superhéroes.

Esa es la dimensión del reto que asume Disney a través de Daredevil: Born Again.

¿Qué películas y series deberías ver

antes de Daredevil: Born Again?

Debido a que los personajes no tienen mayor recorrido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, los aficionados que solo estén interesados en conocer la historia que se adaptará sobre Matt Murdock y Kingpin pueden revisar los siguientes títulos: