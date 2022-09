Durante la celebración del D23 Expo de Disney, una de las sorpresas fue la aparición de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio. Ellos son los principales rostros de Daredevil: Born Again, la serie que Marvel y Disney preparan para el año 2024. La producción sería la primera basada en exclusiva en Matt Murdock y Kingpin, dos personajes clásicos de las historietas, tras el relato desarrollado por Netflix.

Su aparición fue inesperada debido a que Daredevil: Born Again aún no está en etapa de filmación y la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel debe atender algunas cuestiones por resolver, como el cierre de She-Hulk: abogada Hulka o el estreno de Black Panther: Wakanda Forever. En ese contexto, Charlie Cox ofreció información relacionada con una de las preguntas sobre la serie: ¿es una continuación del relato presentado por Netflix o se trata de otro tipo de historia?

Al respecto, Charlie Cox explicó: “Es una temporada 1, no una temporada 4. Se trata de algo completamente nuevo”, dijo a ExtraTV. A este medio también comentó: “Creo que es el camino a seguir. Si vas a hacerlo de nuevo, hazlo de forma diferente”. Desde que se supo que los derechos de Daredevil volvían a Disney, esta ha sido una de las cuestiones clave en relación con la gestión del personaje.

Charlie Cox y Daredevil: Born Again

Disney+ con descuento del 75% Aprovecha esta oferta por tiempo limitado y date alta en Disney Plus ahora con un 75% de descuento en tu suscripción, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas por solo 1,99 euros/dólares. Suscríbete a Disney+ por 1,99

Durante la breve entrevista con ExtraTV, Charlie Cox fue consultado en relación con el significado que tiene, para él, el regreso de Daredevil a la pantalla. Esto, teniendo en cuenta que la serie desarrollada por Netflix cuenta con un fandom poderoso, algo clave para que tanto Charlie Cox como Vincent D'Onofrio estén de vuelta. Sobre ello, el actor dijo: “Fue una gran apuesta. Durante mucho tiempo pensé que no sería posible”.

Conviene recordar que la serie de Netflix no fue renovada tras su tercera temporada. Dentro de ellas, la primera y la tercera son celebradas tanto por crítica como seguidores; en especial la uno. Profundizando en sus emociones en relación con el proyecto, Charlie Cox explicó: “Es muy emocionante. Se siente como tener una segunda vida, luego de haber desarrollado tanto amor hacia el personaje y las personas involucradas en el proyecto. Ahora estamos embarcados en un nuevo viaje. Todo comienza de nuevo. Estoy muy agradecido”.

Daredevil: Born Again tendrá un total de 18 capítulos y está programada para estrenarse durante 2024. Hasta el momento, esta sería la producción más extensa en formato televisivo desarrollo por Marvel y Disney, como parte de la expansión del Universo Cinematográfico de Marvel. Sobre los detalles del proyecto, Charlie Cox comentó que no sabe mucho más y que aún no ha leído el guion.