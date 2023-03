Daredevil: Born Again es una de las series de Disney+ que más expectación está generando de cara a su estreno en 2024. Y la producción se ha vuelto todavía más emocionante, puesto que, según The Hollywood Reporter, Jon Bernthal se sumará el proyecto para ponerse una vez más en la piel del Punisher.

De acuerdo con el citado medio, el actor se reencontrará con Charlie Cox y Vincent D’Onofrio, quienes hasta aquí eran los únicos confirmados para repetir sus roles como Daredevil y Wilson Fisk, respectivamente. El rodaje de Daredevil: Born Again se pondrá en marcha este mes en Nueva York.

El regreso del Punisher de Jon Bernthal será un elemento muy interesante a tener en cuenta para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque también acrecienta las dudas sobre cuál será el tono de la nueva producción de Disney+. En especial, si consideramos que todo apunta a que será menos oscura y violenta que Daredevil y The Punisher, las aclamadas series de Marvel originalmente producidas para Netflix.

Otro punto de vital importancia es que, en teoría, Daredevil: Born Again será un reboot de la historia del Hombre sin Miedo. Señales de ello han sido las apariciones de Matt Murdock/Daredevil en She-Hulk: Abogada Hulka y Wilson Fisk/Kingpin en Hawkeye, donde la tónica ha sido diferente a la que conocimos con anterioridad.

También es una realidad que la participación de los personajes encarnados por Charlie Cox y Vincent D’Onofrio ha sido en roles secundarios. Aunque hoy es imposible saber qué tanto puede cambiar el enfoque en Daredevil: Born Again, considerando cómo se ha planteado la introducción de ambos al UCM.

¿Qué papel jugará el Punisher de Jon Bernthal en Daredevil: Born Again?

El retorno del Punisher de Jon Bernthal genera una gran cantidad de interrogantes. El primero, como ya dijimos, por el tratamiento de la violencia y del temperamento del personaje en líneas generales.

La última vez que vimos al personaje, en el cierre de la segunda temporada de The Punisher, fue acribillando a dos grupos de pandilleros con una ametralladora en cada mano. Bajarle los decibeles al personaje para hacerlo más «amigable» con los parámetros de Disney, hoy parece imposible. Aunque nunca se puede decir nunca cuando se trata de la casa de Mickey Mouse.

Otro elemento a tener en cuenta es que, tanto la segunda temporada de Daredevil, como las dos temporadas de The Punisher, hicieron un gran trabajo al contar la historia de Frank Castle y el porqué de su cruzada contra el mundo criminal. Así las cosas, vuelve a plantearse la duda sobre si las series de Netflix serán o no canon para Daredevil: Born Again. Más allá de lo dicho, que se plantea como un reboot.

Cuando se conoció que Charlie Cox volvería a ser Daredevil con el arribo del personaje al Universo Cinematográfico de Marvel, las especulaciones en torno al Punisher no se hicieron esperar. En su momento, el propio Jon Bernthal dejó abierta la puerta a regresar al rol, aunque reconoció que sería un error cambiarle el tono oscuro.

«Ese personaje, en particular, tiene un significado realmente profundo y que resuena mucho en mí. Realmente está en mi corazón, hombre. Él realmente está en mis huesos. Soy enormemente protector de ese personaje. He dicho antes que no hay nada en este mundo más importante para mí que mi esposa y mis hijos, y solo hasta que entiendes ese tipo de amor y lo que realmente significa morir voluntariamente por alguien, entiendes lo que harías si alguien te los quitara. Ese es un camino, una oscuridad y una ira que realmente me asusta y me lleva a lugares de los que he trabajado en los últimos 20 años para alejarme. […] Dicho esto, ahí es donde ese personaje debe estar. Necesita ser un nivel de oscuridad. Creo que si disminuyes al personaje, lo perjudicas, al igual que a cada otra versión que ha existido, a cada cómic que ha llegado antes y a todos los increíbles fanáticos del Punisher. Este personaje significa mucho para las personas en el ejército. Entonces, como dije antes, no se trata de si haces el personaje: se trata de si puedes hacerlo bien. Y solo estoy interesado en hacerlo bien». Jon Bernthal, a The Hollywood Reporter (2021).

Otro punto importante es que Punisher no aparece en el cómic Born Again de 1986, que servirá como base para la nueva serie. Queda claro que no será una adaptación cuadro por cuadro y que, por ende, los guionistas podrán tomarse algunas licencias para alejarse del argumento original. Pero será interesante ver cómo se introduce a Frank Castle en esta historia.

Daredevil: Born Again llegará a Disney+ en la primavera de 2024. La primera temporada de la serie consistirá de 18 episodios. Seguiremos atentos a las novedades.

