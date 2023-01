Los servicios de streaming se han convertido en un punto fundamental en el mundo del entretenimiento. Luego de dos años de evolución acelerada durante la emergencia mundial de la pandemia, su poder es claro. Pero 2023 será el momento de demostrar cómo ese aprendizaje acerca del mundo de sus suscriptores y su potencial, influye en una industria que está transformándose más que nunca.

¿Qué significa eso a largo plazo? En realidad, se trata de profundizar en la manera en que las plataformas de vídeo en streaming reaccionaron ante diversos cambios inesperados. Pero, también, cómo esas transformaciones repercutirán en el futuro. Sobre todo en 2023, el año en que varios de los grandes servicios intentarán encontrar sus mayores retos.

Netflix y la caída de un gigante, ¿llegará la recuperación en 2023?

Netflix, hasta ahora el actor más importante del sector, tuvo un enorme repunte durante los dos años de emergencia sanitaria. Pero a partir de 2022 ha atravesado una época complicada. Durante julio, reportaron la pérdida de un millón de usuarios, la más grande de su historia.

La situación llevó a la compañía a implementar todo tipo de recursos para sobrellevar la caída de suscriptores. Desde recortes de presupuesto, cancelaciones de series, cierres de divisiones, como la de animación, hasta ponderar decisiones críticas como la de prohibir compartir las contraseñas de una misma cuenta entre varias personas.

Pero las enérgicas medidas no lograron subsanar lo que parece ser la reacción a cambios de mercado y la férrea competencia que debe enfrentar. Una versión de la suscripción más barata y con anuncios no resultó tan exitosa como se esperaba. De hecho, no se dio el repunte esperado de suscriptores bajo este nuevo modelo. Lo que deja a la plataforma en medio de una situación en que deberá ponderar los cambios a un estrato más profundo.

El tema fundamental sobre evitar compartir las contraseñas, una medida que Netflix implementará en 2023, parece ser la piedra angular de una nueva política. Para la plataforma, no se trata tanto de las medidas administrativas como de demostrar que es una opción viable en precio y calidad. Por lo que para el nuevo año la oferta debe ser lo suficiente sólida como para justificar la compra de una cuenta única. En particular, para usuarios que, hasta ahora, solo la habían compartido.

Netflix y un segundo aire en 2023

Lo que le lleva a la creación de proyectos de enorme arraigo. Mientras la temporada cinco y final de Stranger Things se encuentra en producción, la sexta de Cobra Kai es un anuncio de interés en la plataforma. Tanto una como la otra han demostrado ser producciones que atraen al suscriptor y con las que han conseguido una conexión emocional.

Pero la plataforma seguirá siendo —o intentará ser— un espacio para riesgos creativos de alto calibre. Desde una adaptación del libro superventas de Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos, hasta el spin-off de Los Bridgerton, Queen Charlotte: A Bridgerton Story. La plataforma está dispuesta a usar sus mejores recursos para mantener su sitio en el mundo de los servicios de vídeo por suscripción. Por supuesto, otros platos fuertes serán la tercera temporada de The Witcher (despedida de Henry Cavill) y la cuarta de la perturbadora You.

Berlín, serie derivada de La Casa de Papel, será uno de los elementos más interesantes de la oferta de Netflix. También la que demostrará la permanencia de la serie de origen. En 2023, llegará la segunda temporada de Heartstopper, la cuarta de Sex Education y la última del éxito adolescente Yo Nunca. Todas éxitos probados para la plataforma.

Para Netflix, es de considerable importancia pasar de ser una opción eventual a un punto de interés imprescindible para sus suscriptores. También, como se analizó en varios medios especializados durante los últimos meses, la plataforma necesita ser más rentable. Lo que equivale a entender que las grandes inversiones en producciones deben ir acompañadas de mayores márgenes de ganancia. 2023 debería ser el año de la consolidación de las producciones de la plataforma que sostienen su identidad como servicio.

Las grandes apuestas que llegan para demostrar su permanencia

Apple TV+

Apple TV+ es una de las plataformas que apuesta a un contenido selecto de estupenda calidad. Durante 2022, el servicio llegó a un nuevo nivel de calidad que demostró su potencial. Separación, de Ben Stiller, se convirtió en la demostración de un nuevo estilo de producción elaborada y pensada para un público más sofisticado. En 2021, Fundación, adaptación de la obra homónima de Isaac Asimov, demostró las ambiciones de la plataforma. Pero también su correcto uso de los recursos a su disposición para crear un tipo de programación de altísima calidad.

Ya en 2022, Pachinko, Slow Horses, la brillante temporada de Para toda la humanidad y en especial Ted Lasso dejaron en evidencia la ambición de Apple TV+. Incluso producciones más discretas, como Las luminosas o La serpiente de Essex, brillaron como productos de alta calidad en un panorama saturado de opciones.

Apple TV+ encuentra su lugar en el universo del vídeo en streaming

Tal vez por ese motivo, 2023 sea el gran año para la plataforma de Apple, el que le permitirá encontrar su punto máximo de oferta y calidad. Masters of the Air es la producción más esperada del servicio de streaming. Esta reúne a Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman. Será la continuación de Band of Brothers y The Pacific.

Considerada la serie más costosa de la plataforma —cada episodio costará más de $20 millones de dólares— es la primera en que Apple TV+ será el estudio principal acreditado. Lo que abre las puertas a futuros proyectos basados en el potencial del servicio para tener el control total de sus producciones. Masters of the Air será un tránsito entre lo que hasta ahora el servicio de vídeo en streaming había realizado y lo que se espera en el futuro.

Un nuevo escenario para los servicios de suscripción gracias a Apple TV+

Algo que podría demostrarse también con Wool, la otra gran apuesta del año de Apple TV+. Basada en la obra del género de la ciencia ficción de Hugh Howey. Durante diez años, la adaptación de esta historia distópica atravesó todo tipo de reveses para llegar a una versión que captara su dolorosa mirada del mundo.

Finalmente, la historia llegará en 2023 al catálogo de los de Cupertino. Se espera que sea una experiencia argumental y visual de alto calibre. Su elenco estará encabezado por Rebecca Ferguson y Tim Robbins. Como la obra de Howay, contará la historia de la vida subterránea de los sobrevivientes a un mundo inhabitable. Una distopía elegante y dolorosa que podría ser el gran suceso del año entrante.

Por último, The Big Cigar tocará el ámbito de lo político en una historia que narrará el intento de huida de Huey P. Newton. El líder del Partido Pantera Negra es todo un misterio en la historia estadounidense. También una percepción sobre la ruptura cultural en un país fragmentado por los conflictos raciales y los prejuicios. Con el actor Don Cheadle al frente de la mayoría de los capítulos, se espera que se trate de un relato duro y descarnado. También uno enfocado en la problemática de la comunidad negra norteamericana.

Para 2023, Apple TV+ apunta a crear un nuevo estrato en cuanto a la calidad de sus producciones de vídeo en streaming. Con Separación y Ted Lasso convertidas en fenómenos de crítica y público, las nuevas producciones intentarán apuntalar los nuevos espacios que la plataforma intenta conquistar.

La nostalgia llega en grandes relatos en Prime Video

En 2022, Prime Video se alzó con el singular logro de producir Los Anillos del Poder, la serie más costosa jamás realizada. Pero no se trata solo de un producto sofisticado o de un homenaje a un clásico de la literatura fantástica. La producción es también un plan a futuro que abarcará al menos un lustro y cuyas consecuencias se verán con más claridad en 2023. La decisión de Jeff Bezos de invertir en una serie, con una de las licencias literarias más grandes de la historia, es todo un reto que abarca varios niveles distintos.

En primer lugar, la serie se convirtió en un proyecto que cambió la forma en que Prime Video crea contenido. Como detallaron los showrunners J.D. Payne and Patrick McKay en una entrevista a Vanity Fair, se trata de “construir un mundo”. Lo que compromete la inversión y la condición de los planes de la plataforma a largo plazo.

Con la segunda temporada de la serie confirmada, es evidente que Amazon Prime Video planea que su catálogo pueda beneficiarse de la influencia del éxito de la producción. No obstante, por ahora, la experiencia ha sido agridulce. La serie pasó desapercibida en las nominaciones del Globo de Oro y a pesar de ser un éxito de audiencia, no lo fue de crítica. Con un argumento que ambientó una historia en el mundo de J.R.R. Tolkien antes de adaptar una en concreto, hubo un considerable rechazo en el fandom tradicional.

Prime Video, más allá de su producción más ambiciosa

No obstante, la producción se convirtió en un punto de inflexión para Prime Video y cuyas consecuencias serán notorias en 2023. Por ahora, la plataforma de vídeo en streaming apostará por proyectos menos espectaculares, pero mucho más sólidos a nivel argumental.

El año comenzará con The Rig, de David Macpherson, una narración sobre la supervivencia basada en la exploración de la naturaleza humana y sus lugares oscuros. Durante 2023, también llegará la segunda temporada del controvertido éxito de 2019 Hunters. La serie, basada en la premisa de cazadores de nazis en la Norteamérica de la década de los sesenta, levantó polémica. Se espera que lo haga de nuevo, esta vez convertida en un símbolo sobre la reflexión del odio.

CBS

La tercera temporada de Picard y la última de Carnival Row son también puntos fuertes para el año que viene para Prime Video. Daisy Jones and the Six es otra de las grandes adaptaciones de la plataforma. Basada en el libro homónimo de Taylor Jenkins Reid, la historia analiza la fama y el dolor de la soledad de una banda musical de 1970. Pero lo que parece una premisa sencilla es, en realidad, un mapa de ruta a través de la sociedad de la época, la cultura y sus trascendentales cambios.

Prime Video para fanáticos

En 2023, Prime Video también traerá el éxito literario español Reina Roja, lo que demuestra que la plataforma de vídeo en streaming continuará apostando por producciones más locales. Algo que apoya con los spin-offs The Boys: Gen V y The Continental, esta última derivada de la saga John Wick. Ambas producciones basadas en universos mayores de considerable arraigo en audiencia y suscriptores.

También llegaría la segunda temporada de La Rueda del Tiempo y la segunda de The Good Omens, de Neil Gaiman. Esta última es una rareza debido a su cualidad de narración inédita creada especialmente para televisión.

No menos importante es el cierre de la gran serie emblemática de Prime Video. La quinta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel será el final para una de las grandes historias de la plataforma. Lo que deja claro que para el servicio de suscripción, el 2023 será el que demuestre su poder frente a la competencia. Uno que supera el solo hecho anecdótico de producir la serie más costosa de la historia.

HBO Max y su duro momento de transición

HBO Max atravesó durante en 2022 una serie de cambios cuyas consecuencias serán más claras en el 2023. Convertida en un escenario en disputa entre la reorganización de Warner, la plataforma de vídeo en streaming probablemente sea reestructurada por completo. La fusión entre WarnerMedia y Discovery Networks convirtió la mera existencia del servicio de suscripción en una incógnita. Desde la posibilidad de ser absorbida por un servicio mayor que incluya su contenido como un renglón individual, hasta su eventual desaparición. El futuro de HBO Max es por ahora una pregunta sin respuesta.

Mucho más cuando 2022 mostró la forma en que Warner Discovery intenta recortar gastos. Una maniobra que influyó directamente con la cancelación de series como Minx y Westworld, en un intento de ahorrar costos de licencia. Lo que quiere decir que, por ahora, HBO Max no parece una prioridad para la compañía. Mucho menos un punto esencial en el desarrollo de futuros proyectos.

La adaptación de The Last of Us: una de las series más esperadas en 2023

Con todo, la plataforma de vídeo en streaming todavía podría tener un punto a su favor. En 2023, HBO Max estrenará una de sus producciones más esperadas. The Last of Us es una de las sagas de videojuegos más famosas de la historia. Su llegada al live action se ha convertido en un suceso mayor. Uno que seguramente impactará positivamente en el servicio.

En especial, porque HBO Max ha convertido el estreno de la serie en todo un evento que abarca algo más allá que su llegada a la pequeña pantalla. The Last of Us, que cuenta con un considerable presupuesto y un equipo de producción de alto calibre, no es solo una producción episódica.

Con un elenco encabezado por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, la premisa será, según sus productores, un homenaje al juego. También un recorrido elegante a través de las posibilidades de diversos estratos de las narraciones basadas en videojuegos, un terreno complejo.

The Last of Us para cambiar la historia

Hasta ahora, varios de los experimentos más ambiciosos en televisión y multipantalla terminaron por ser estruendosos fracasos. Durante 2022, la serie de Netflix que adaptaba la historia de Resident Evil se convirtió en un fracaso mayúsculo. Uno que, de hecho, de nuevo planteó interrogantes acerca de la posibilidad de trasladar un videojuego al formato de serie.

The Last of Us, que cuenta con una historia de Craig Mazin y el propio creador del juego, Neil Druckman, es un proyecto de envergadura. No solamente para HBO, sino también para HBO Max, que retransmitirá los capítulos casi en simultáneo. ¿Podría ser la llamada serie del año el gran punto de inflexión que permitiera a la plataforma un segundo aire?

Disney+ reinará en el vídeo en streaming y la cultura pop

2023 será el año de todo tipo de nuevo de contenido en Disney+, pero hay varias propuestas que llaman la atención por abrir caminos novedosos. En 2022, la plataforma de vídeo en streaming dejó claro que podía ser exitosa y al mismo tiempo tener la capacidad de ampliar sus licencias más valiosas en diferentes planos y dimensiones. En especial, para robustecer los universos de Marvel y Star Wars.

De modo que, la llegada de Secret Invasion de Marvel, que cuenta la historia de una misteriosa invasión alienígena, será uno de sus platos fuertes. Protagonizada por Samuel L. Jackson y Emilia Clarke, es el comienzo de un nuevo tipo de producción mucho más madura y profunda.

El multiverso comienza por Disney+

Al otro extremo estará la segunda temporada de Loki, que se rumorea será una exploración a gran escala de multiverso y, probablemente, la despedida del personaje titular. ¿Morirá el dios asgardiano de nuevo o será sustituido por una de sus variantes? La serie al parecer responderá la pregunta.

Pero, más allá de eso, la producción también es la oportunidad de Marvel para explorar con mayor propiedad el multiverso. El concepto central de su fase cinco y seis todavía requiere profundizarse a un nuevo nivel. Algo que la segunda temporada de la producción podría hacer desde una dimensión inédita.

Del streaming a la pantalla grande

La exploración de realidades alternativas también será parte del concepto global de la segunda temporada del animado ¿Qué pasaría si…?, que también se estrenará durante 2023. Algo que podría demostrar que el contenido de Disney+ es esencial para la comprensión del universo cinematográfico. En especial, por cuanto Ant-Man y la Avispa: Quantumania, primera película de la fase cinco de Marvel, podría tocar el tópico a través de Kang, El Conquistador.

Pero 2023 también será el año de los nuevos personajes y escenarios, pensados para ampliar el universo de Marvel en la gran pantalla. Las series Echo y Ironheart analizarán el impacto de nuevas historias que podrían ser el contexto general de las nuevas películas de la franquicia.

Historias de una galaxia muy, muy lejana

Pero supuesto, el lugar de honor de los grandes estrenos de Disney+ pertenece a las esperadísimas historias del universo Star Wars. En la primera semana de enero se estrenará la segunda temporada de La Remesa Mala, que profundiza y matiza varios de los conceptos principales de la saga.

De la misma forma que Andor está más interesada en reflexionar acerca de los héroes anónimos bajo el Imperio que en escenarios mayores. Una tendencia que podría beneficiar a la franquicia durante 2023 debido a su madurez y amplitud.

Por un lado, la tercera temporada de The Mandalorian y, finalmente, la llegada de Ahsoka completarán el recorrido por una galaxia muy, muy lejana. Ambas producciones podrían estar interconectadas entre sí. En el mejor de los casos, abrir la posibilidad a nuevas narraciones desde puntos de vista novedosos de la historia imaginada por George Lucas.

2023, cuando el streaming se convertirá en un mundo independiente

De ser opciones a pequeña escala para pocos suscriptores, la pandemia convirtió a las plataformas de vídeo en streaming en grandes alternativas. Sobre todo con peso en la cultura pop y su futuro. En 2022, la consecuencia inmediata a ese crecimiento trajo algunos cambios de envergadura. Particularmente en la forma en que los servicios reaccionaron a cambios financieros y con repercusión sobre su futuro.

Pero será en 2023 cuando, con toda probabilidad, las plataformas se convertirán en un tipo de entretenimiento por derecho propio. Combinando lo mejor del cine y los canales de cable, los servicios de suscripción encontraron su lugar durante 2022. En adelante, explorarán ese crecimiento como una perspectiva sobre el espectáculo con reglas propias y que, además, cambiará la historia del entretenimiento. Quizá para siempre.