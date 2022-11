¿Sobrevivirá The Witcher al hecho de que Henry Cavill abandone el elenco? Es la pregunta que se formularon los fanáticos durante el fin de semana, después de conocerse la noticia de que el actor salía del proyecto. ¿La razón? Para el momento del anuncio, se supuso que se debía al regreso del intérprete a su papel como Superman. Pero poco después se especuló que se debía a diferencias creativas con el equipo detrás de cámara. Una revelación que deja claro que el futuro de la serie pende de un hilo.

Tras la tercera temporada, el actor Liam Hemsworth será el encargado de interpretar a Geralt de Rivia. Sin embargo, el cambio es en exceso brusco y evidente como para que The Witcher pueda sobrellevarlo con facilidad. En especial, porque Cavill brindó una personalidad evidente al personaje debido a su conocimiento del trasfondo que lo rodea más allá de la adaptación.

Netflix

Una nueva etapa para The Witcher

The Witcher atraviesa el problema, particularmente complicado, de sustituir a un personaje que se identifica por completo con un intérprete. Hemsworth llegará al programa después de cuatro temporadas y más tres años de transmisión. Lo que quiere decir que buena parte del argumento está sostenido por la personalidad de Cavill. ¿Podrá el nuevo actor a cargo del papel reinterpretar a Geralt de Rivia para poder crear una versión propia?

Eso le llevaría por caminos complicados. En especial, porque una de las grandes batallas de Cavill consistió en lograr que el personaje de The Witcher fuera lo más parecido posible al literario. De modo que Hemsworth tendría que alejarse del Geralt canónico. Tanto como para lograr una interpretación que lleve su firma o se aleje de la versión del actor que le precedió.

Una circunstancia que pondría en una situación complicada a la serie, que ya recibió críticas por sus cambios y decisiones creativas sin mayor sentido. De modo que el cambio de Cavill por Hemsworth no representa una nueva etapa del programa. En realidad, será una reinvención de su estructura al completo. Pero la historia de The Witcher no es semejante a la de Doctor Who, que admite cambios de semejante calibre y, de hecho, son partes de su dinámica. El nuevo rostro en el papel protagonista impactará en la serie y lo hará, sin duda, en detrimento de su calidad.

Un fanático para interpretar a un héroe

Cavill era uno de los grandes entusiastas del proyecto de adaptar la conocida saga literaria. No solamente insistió hasta obtener el papel de Geralt — para el que declaró que “había nacido” — sino que defendió al argumento de las voces críticas. De hecho, en más de una ocasión, dejó claro que “estaba más que comprometido” con las siete posibles futuras temporadas de The Witcher. Pero con una condición: que la producción se apegara de manera respetuosa al material de origen.

El actor es un ferviente fanático tanto de los libros de Andrzej Sapkowski como de la saga de videojuegos basados en la historia. De hecho, fue su nombre uno de los primeros en formar parte de los tempranos planes de adaptación del material.

También, su trabajo y dedicación por la versión televisiva de la conocida saga de fantasía es uno de los pilares de su éxito. De modo que el hecho de que el actor decidiera dar un paso atrás no parece ser solo una decisión debido a conflictos de agenda. A la vez, deja entrever que hay una situación complicada detrás de la cámara que puede amenazar el futuro a largo plazo de The Witcher. Así que no se trata solo de un nuevo actor. También, la producción debe sobrevivir a obstáculos más graves.

The Witcher, el comienzo de la polémica

Hace poco, el guionista Beau DeMayo, parte del equipo responsable de The Witcher, afirmó que había poco respeto por el material original en la sala de escritores. En un evento de Sci-Fi & Fantasy Gazette a través de Instagram, explicó que los responsables de la adaptación no eran fanáticos de la obra. Y, lo que era aún peor, que la mayoría no tenía el menor respeto por la narración origen. “Algunos de los escritores no son [fanáticos] o no les gustaban activamente los libros y los juegos (incluso se burlaban del material). Es una receta para el desastre y la mala moral”, apuntó el guionista.

Netflix

Las polémicas declaraciones confirmaron meses de rumores sobre la tensión en la producción, debido a los cambios que sufrió la narración de Sapkowski al adaptarse. Algo notorio en su segunda temporada y que conllevó algunas críticas sobre la transición de la conocida saga literaria a su versión en streaming. The Witcher fue un éxito de público y tuvo un tibio recibimiento de la crítica. Pero la distancia entre la historia de Geralt de Rivia en papel y la de la multipantalla fue obvia.

Lo que, sin duda, repercutió en la fidelidad de Cavill al programa. Según Redanian Intelligence, el actor estuvo cerca de abandonar la serie durante la posproducción de la segunda temporada. El motivo fueron, como podría suponerse, las decisiones creativas que alejaban The Wicther de la conocida obra. Mucho más, a medida que fue evidente que las aventuras del protagonista terminarían por desvirtuar el sentido original del personaje.

Según información de Philstar, la prioridad para Cavill era la de mantener la integridad del material literario. Algo que le llevó a expresar de manera pública su opinión sobre la forma en que la versión del programa retrataba el universo original. “La parte más difícil para mí fue encontrar el equilibrio entre la visión de los guionistas y mi amor por los libros”, insistió el actor. Lo que podría indicar que su decisión de abandonar el proyecto supone una ruptura irremediable entre la producción y el actor.

¿Qué pasará tras la cuarta temporada?

Según trascendió, Netflix ya desarrolla la quinta temporada de The Witcher, aunque solamente anunció la producción actual de la cuarta. No obstante, el cambio brusco en su personaje principal podría afectar a sus planes de futuro. También a la percepción total de la franquicia como un producto unificado.

Sin duda, hay probabilidades de que Hemsworth, un actor competente, pueda crear un retrato digno del personaje. Pero tendrá que competir con el de Cavill en un pulso que lleva todas las de perder. Lo más probable es que The Witcher, con problemas de estructura, narración y que ahora perdió su rostro más visible, esté a punto de sucumbir. ¿A una cancelación? ¿A un cambio de estructura total? Solo el tiempo lo dirá.